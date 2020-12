TurtleTree Labs haalt 6,2 miljoen dollar op in de Pre-A-financieringsronde

SAN FRANCISCO, 18 december 2020 /PRNewswire/ --





-- Investeringen van Green Monday Ventures, Eat Beyond Global, KBW Ventures

en Verso Capital stellen TurtleTree Labs in staat verder te focussen op

functionele componenten in melk

-- TurtleTree Labs bouwt voort op de vroege successen van de zeer

competitieve start-upwedstrijden die het won in 2020: De Liveability

Challenge van Temasek Foundation en de Entrepreneurship World Cup

-- Prince Khaled bin Alwaleed bin Talal Al Saud, bestaand investeerder in

TurtleTree Labs, treedt toe als Adviseur

TurtleTree Labs, het biotechbedrijf achter de baanbrekende technologie van melkproductie op basis van cellen, maakt bekend dat het een overtekende Pre-A financieringsronde van $6,5 miljoen met nieuwe en bestaande investeerders, waaronder Green Monday Ventures, Eat Beyond Global, KBW Ventures en Verso Capital, heeft afgerond.



TurtleTree Labs, dat kantoren heeft in San Francisco en Singapore, zal de fondsen gebruiken om het onderzoek en de productie van functionele, bioactieve eiwitten en complexe suikers in menselijke melk te versnellen. Deze hoogwaardige componenten hebben potentiële voordelen voor de gezondheid van darmen en hersenen, die kunnen worden toegepast op zowel zuigelingen- als ouderenvoeding.



"De visie van TurtleTree Labs is om een echt duurzaam en wreedheidsvrij voedselsysteem te creëren", voegt Max Rye, Chief Strategist van TurtleTree Labs, toe. "We zijn dankbaar dat we de steun hebben van toonaangevende investeerders uit alle hoeken van de wereld."



Het bedrijf kondigde aan dat HRH Prince Khaled bin Alwaleed bin Talal Al Saud, via KBW Ventures een prominent wereldwijd investeerder in de sector van de alternatieve eiwitten, zich als adviseur zal aansluiten bij TurtleTree Labs. KBW Ventures investeerde eerst in de zaaironde van TurtleTree Labs die in juni 2020 werd aangekondigd en heeft extra kapitaal toegezegd voor de laatste ronde, de Pre-A-verhoging.



In zijn rol als adviseur zal Prins Khaled nieuwe marktgroeiplannen ontwerpen, zijn expertise op het gebied van alternatieve eiwitten en voedingstechnologie ter beschikking stellen en nauw samenwerken met het oprichtingsteam op andere gebieden van het bedrijf.



"De baanbrekende technologie van TurtleTree Labs, waardoor ons bedrijf de Liveability Challenge en Entrepreneurship World Cup kon winnen, heeft zeker de interesse gewekt van een wereldwijd en divers panel van investeerders en klanten," zegt Fengru Lin, CEO van TurtleTree Labs.



"De technologie van TurtleTree Labs is in staat om de CO2-voetafdruk aanzienlijk te verminderen en de voedselveerkracht op lange termijn aan te pakken. Dit is een win-win voor de planeet en voor de gemeenschappen. Het verheugt ons dat The Liveability Challenge duurzame ideeën en innovaties van over de hele wereld in de kijker kan zetten en winnaars zoals TurtleTree Labs en andere innovatoren kan steunen op het vlak van financiering en verdere ontwikkeling van hun oplossingen," zei de heer Lim Hock Chuan, Chief Executive, Temasek Foundation Ecosperity.



"TurtleTree Labs draagt de spirit en de impact van de Entrepreneurship World Cup uit, en werd dan ook gekozen uit een pool van 175.000 inschrijvers uit 200 landen", voegt Ana Maria Torres, directeur van de Entrepreneurship World Cup, toe. "Deze investering - en de verdere steun van een wereldwijd netwerk van ecosysteemleiders - biedt hen de mogelijkheid op te schalen in een snel veranderende industrie en tegelijkertijd een uitgebreide wereldwijde behoefte aan te pakken."



Hieronder vindt u de link naar de beelden en boilerplates https://bit.ly/TTLPreA [https://bit.ly/TTLPreA]



