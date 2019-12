Samenwerkingsverband CSS en aosphere brengt wereldwijd drempelbeheer naar een nieuw niveau

LONDEN, 18 december 2019 /PRNewswire/ -- Wereldwijde RegTech-leverancier Compliance Solutions Strategies (CSS) is verheugd om zijn samenwerkingsverband met aosphere LLP, een filiaal van het internationale juridische kantoor Allen & Overy, te mogen aankondigen. Om zijn Signal-softwareplatform verder te verbeteren zal CSS gebruik maken van de gedetailleerde juridische memoranda en rapporten over de wereldwijde wetgeving inzake de openbaarmaking van aandeelhouders zoals vervat in de juridische online Rulefinder Shareholder Disclosure (SD)-dienst van aosphere. Dit platform is de toonaangevende zoekmotor-oplossing op het gebied van regels voor zowel het wereldwijd drempelbeheer van eigendommen als ade bewaking van positielimieten.



Op de hoogte blijven en het reageren op wijzigingen in de openbaarmakingsverplichtingen voor aandeelhouders in meerdere rechtsgebieden is een formidabele uitdaging voor wereldwijde beleggingsinstellingen. Sinds de lancering in 2015 en gebruik makend van CSS's interne team van juridische experts, heeft Signal zijn klantenbestand uitgebreid met toonaangevende hedgefondsen en wereldwijde vermogensbeheerders in Europa en Noord-Amerika. Vandaag richt de oplossing zich op een breed scala aan vereisten waaronder de substantiële openbaarmaking van aandeelhouderschap en de bewaking van positielimieten, in aanvulling op de naleving van bijgevoegde beperkingen gekoppeld aan emittent-specifieke limieten, gevoelige industrieën en overnamepanels. Door CSS's samenwerking met aosphere, kunnen de gebruikers van Signal verzekerd zijn van een nauwkeurige naleving van de openbaarmakingsregels en transparantie, dat de meest uitgebreide set wettelijke gegevens bevat over de openbaarmakingsverplichtingen van aandeelhouders in de markt wat aangevuld wordt met de expertise van CSS's interne team.



"We zijn verheugd om het nalevingsaanbod van CSS's Signal te kunnen aanvullen met onze Rulefinder-dienstverlening van wereldklasse, die een gedetailleerde analyse biedt van wereldwijde rapportageverplichtingen," aldus Marc-Henri Chamay, Chief Executive van aosphere LLP.



Signal stroomlijnt het beleggingsbeheerproces, levert onmiddellijke schaal- en rendementswinst op door de automatisering van portfoliobewaking en -rapportage. Inzetbaar in de cloud door middel van een gehost model of binnen de interne nalevingsinfrastructuur van een klant, gebruikers hebben toegang tot een enkelvoudig platform om al hun wereldwijde vereisten op het gebied van drempelopenbaarmaking en positielimieten te tracken. Signal vergelijkt de holdings met de relevante wettelijke en uitwisselingsdrempels in meer dan 90 rechtsgebieden, geeft onmiddellijk waarschuwingen uit wanneer actie vereist is en genereert vooraf ingevulde openbaarmakingsmeldingen voor wettelijke registratieverplichtingen.



"Onze strategische samenwerking met aosphere bouwt voort op het intellectuele kapitaal van ons team van juridische experts en verbetert Signal aanzienlijk, wat een ankerproduct is binnen CSS's suite van wereldwijde oplossingen op het gebied van regelgeving," zei John Lee, President van CSS. "Terwijl we doorlopend investeren in het Signal-platform, zal het gebruik van de regelgevende dekking en expertise van aosphere ons helpen om de levering van extra 'first-to-market' productmodules in het komende jaar en daarna te versnellen."



Over CSS



CSS is een wereldwijd RegTech-platform - aangedreven door data en ondersteund door dienstverlening - dat een uitgebreide set softwareoplossingen biedt ondersteund door een zeer gerichte capaciteit voor beheerde dienstverlening. De oplossingen en diensten van CSS zijn afgestemd op de meerdere wettelijke nalevingsvereisten van wereldwijde fondsenrapportage, wereldwijde transactierapportage en wereldwijd drempelbeheer. Het bedrijf dient momenteel meer dan 600 softwarecliënten in de financiële dienstverlening, waaronder hedgefondsen, traditionele vermogens- en fondsbeheerders, waaronder Tier-1 kopende en verkopende instellingen. CSS is in de markt uniek gepositioneerd qua omvang en de breedte van zijn aanbod op het gebied van wettelijke naleving. Deze factoren geven het bedrijf kapitaal en het productaanbod om een zo breed mogelijk spectrum van wettelijke voorschriften te ondersteunen, terwijl de flexibiliteit om samen te werken met individuele klanten behouden wordt om een uitgebreid en langdurig programma van wettelijke naleving op wereldwijde schaal, te ontwikkelen en ondersteunen. Het bedrijf beschikt over een wereldwijde voetafdruk in zowel Noord-Amerika als Europa, met klantgerichte kantoren in New York, Londen, Dublin, Amsterdam en Stockholm. Ga voor meer informatie naar www.compliancesolutionsstrategies.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2674651-1&h=1601708132&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2674651-1%26h%3D3115478666%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.compliancesolutionsstrategies.com%252F%26a%3Dwww.compliancesolutionsstrategies.com&a=www.compliancesolutionsstrategies.com] of volg CSS op Twitter: @CSSregtech.



Over aosphere



aosphere, een filiaal van het toonaangevende internationale juridische kantoor Allen & Overy LLP, heeft een klantenbestand die een indrukwekkende lijst van meer dan 500 van 's werelds toonaangevende investeringsbanken, vermogensbeheerders en fondsen bevat. aosphere heeft expertise in belangrijke gebieden zoals de openbaarmaking van aandeelhouderschap (inclusief short-selling), grensoverschrijdende marketingbeperkingen, gegevensbescherming en derivaten om abonnementproducten te bieden waarmee hun klanten geholpen worden om hun wettelijke, regelgevende en operationele risico's te verminderen risk. www.aosphere.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2674651-1&h=403522894&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2674651-1%26h%3D4263895022%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.aosphere.com%252F%26a%3Dwww.aosphere.com&a=www.aosphere.com]



