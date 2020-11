Crane Worldwide versterkt zijn wereldwijde oplossingen voor de veilige levering van het COVID-19-vaccin

Klaar voor de toeleveringsketenuitdaging van de eeuw.



HOUSTON, 18 november 2020 /PRNewswire/ -- Nu recent aangekondigd werd dat de farmaceutische bedrijven dicht bij de levering van een eerste vaccin staan om het COVID-19 virus overal ter wereld wereld te bestrijden, staan logistieke deskundigen wereldwijd op om wat een legendarische uitdaging voor de toeleveringsketen zal zijn te steunen.



Een geëscaleerd proces om een gereguleerd vaccin aan de markt te leveren heeft geleid tot een snelle race van fabrikanten om een succesvolle oplossing voor de pandemie te presenteren. Terwijl de wereld nauwlettend toekijkt, zetten toeleveringsketenexperts hun kennis en expertise in en spelen ze een cruciale rol in distributiestrategieën om het vaccin te leveren aan eindgebruikers op het platteland en in de stad.



De uitdagingen in de toeleveringsketen worden duidelijk naarmate er meer informatie beschikbaar komt over een levensvatbaar vaccin. De eisen in verband met de exacte temperatuurregeling, het aantal benodigde doses, de houdbaarheid, de aanvullende productspecificaties en de verpakkingsvoorschriften zijn nog grotendeels onbekend. Specifieke oplossingen voor de toeleveringsketen die de opslag, het internationale/binnenlandse transport en de 'laatste mijl'-distributiemethodes van het COVID-vaccin omvatten, zullen afhankelijk zijn van de uiteindelijke productspecificaties van de toonaangevende farmaceutische bedrijven, die temperaturen tot -70 °C kunnen omvatten.



Crane Worldwide heeft gedocumenteerd, getest, gecontroleerd en gevalideerd volgens de strengste eisen die bekend zijn over het vaccin. Het bedrijf heeft niet alleen geïnvesteerd in temperatuurgecontroleerde apparatuur, maar ook fors in zichtbaarheids- en controlesystemen die gebruikt zullen worden voor end-to-end administratie om te voldoen aan de voorschriften van de sector en de regelgeving, om een betere veiligheid mogelijk te maken en om de producenten van vaccins over de hele wereld de grootst mogelijke kwaliteitsgarantie te bieden.



"Partnerschappen in de toeleveringsketen zullen een cruciale succesfactor zijn in de distributie van het COVID-vaccin naar gemeenschappen over de hele wereld," zegt Keith Winters, CEO van Crane Worldwide, in een recente podcast [https://craneww.com/knowledge-center/press-center/vaccine-logistics/] van het bedrijf.



"Voortbouwend op de informatie en de research die tot nu toe beschikbaar is, hebben we een groot aantal leveringsscenario's getest en gecontroleerd die de drie pijlers van het succes van de toeleveringsketen van het vaccin zullen ondersteunen en aanvullen: opslagmogelijkheden, vervoer over de grond en lokale/internationale vervoersvoorschriften. Het is onze morele plicht als 3PL-partner om ervoor te zorgen dat we degelijke oplossingen hebben wanneer het vaccin wordt vrijgegeven. Met een partnerschapsbenadering bieden we niet alleen flexibiliteit, maar doen we ook verdere investeringen om de beperkingen van de toeleveringsketen van onze klanten te ondersteunen, zowel nu als in de toekomst," voegt Winters daar nog aan toe. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met vaccinesupport@craneww.com [mailto:vaccinesupport@craneww.com].



