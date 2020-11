Supermicro levert toonaangevende portfolio van geavanceerde HPC-platforms op SuperComputing 2020 (SC20)

Supermicro laat op 's werelds grootste bijeenkomst van supercomputing-experts de nieuwste innovatieve doorbraken in HPC-systemen zien, waaronder BigTwin(TM), FatTwin, SuperBlade® en AI/Machine Learning



SAN JOSE, Californië, 18 november 2020 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. , een wereldleider in enterprise computing, opslag, netwerkoplossingen en green computing, demonstreert van 17-19 november de grootste selectie high-performance computing (HPC)-systemen in de branche tijdens SuperComputing 2020 (SC20) [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2984270-1&h=2298781278&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2984270-1%26h%3D3605833735%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsc20.supercomputing.org%252F%26a%3DSuperComputing%2B2020%2B(SC20)&a=SuperComputing+2020+(SC20)], in de virtuele stand [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2984270-1&h=244850204&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2984270-1%26h%3D1535219724%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.eventscribe.net%252F2020%252FSC20%252Findex.asp%253FboothTarget%253D412805%252520%25255beventscribe.net%25255d%26a%3Dbooth&a=stand] van Supermicro. Naast productdemonstraties organiseert Supermicro ook verschillende sprekersessies over recente HPC-implementaties van senior Supermicro-vertegenwoordigers.



https://mma.prnewswire.com/media/1336229/Super_Micro_Computer_SC20_HPC_Lineup.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1336229/Super_Micro_Computer_SC20_HPC_Lineup.jpg]



Supermicro biedt een uitgebreid assortiment toonaangevende HPC-systemen die geoptimaliseerd zijn voor specifieke software-, opslag- en stroom-/koelvereisten om de implementatie van complete HPC-oplossingen te versnellen die zich in de praktijk al bewezen hebben.



"Supermicro biedt de meest geavanceerde HPC-systemen die gericht zijn op intensieve rekentoepassingen voor wetenschappelijk onderzoek en ontdekking in een reeks van disciplines en Supermicro innoveert actief om klanten in deze dynamische markten oplossingen te bieden", aldus Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "Ons uitgebreide portfolio ondersteunt onze focus op Resource-Saving Architecture(TM), ontworpen om klanten te helpen het stroomverbruik en de TCO (totale eigendomskosten) te verlagen, plus de mogelijkheid om cruciale componenten te vervangen en veel van de subassemblages te hergebruiken voor meerdere vernieuwingscycli om IT-verspilling tegen te gaan en de TCE (Total Cost to the Environment (totale belasting op het milieu)) te reduceren."



Supermicro-sessies op SC20:





-- Geavanceerde krachtige computersystemen om genezing te vinden voor

COVID-19 - De Corona- en Mammoth-clusters bij Lawrence Livermore

National Lab (LLNL)



-- Dinsdag 17 november 2020, 14.30 - 14.45 uur

-- Implementatie van supercomputercluster met vloeistofkoeling op schaal in

een uitdagende omgeving - The Ruby-cluster bij Lawrence Livermore

National Lab (LLNL)



-- Woensdag 18 november 2020, 12:45 - 13:00 uur

Supermicro biedt geavanceerde computeroplossingen, waaronder de nieuwste SuperBlade®-systemen met bladeservers met 1, 2 en 4 sockets die processoren tot 280 watt ondersteunen, NVMe, 200G HDR InfiniBand-switches, 25 G/10 G Ethernet-switches, enkele of dubbele brede GPU's, redundante AC/DC-voedingen en Battery Backup (BBP®), waardoor ze ideaal zijn voor enterprise-, cloud- en HPC-toepassingen. Cruciaal voor HPC is de toonaangevende dichtheid die SuperBlade biedt (10 x 4-socket, of 20 x 1 of 2-socket bladeservers), die tot 40 CPU's en 40 GPU's in 8U levert.



Supermicro biedt de grootste selectie GPU-servers die geoptimaliseerd zijn voor AI, Deep Learning en HPC-workloads, inclusief een volledige lijn van systemen van 1U tot 10U die tot 40 GPU's ondersteunen met twee PCI-E GPU's met één breedte in één knooppunt voor SuperBlade in één systeem. Supermicro biedt 2U- en 4U-servers met hoge dichtheid met onderling verbonden 4-GPU- en 8-GPU-kaarten, evenals 8 PCI-E op basis van de 4 weg- en 8 weg-kaarten. Met verschillende GPU's, die nu ook beschikbaar zijn in PCIe-vormfactor, kunnen klanten ook een belangrijke prestatieverbetering verwachten in Supermicro's uitgebreide portfolio van multi-GPU-servers, waaronder 1U Ultra en BigTwin(TM), en ingebouwde systemen die GPU's ondersteunen; evenals GPU-blade-modules tot 2 GPU's per module voor onze 8U SuperBlade®. Supermicro biedt de ruimste en diepste selectie van GPU-systemen in de branche om supercomputertoepassingen van stroom te voorzien.



Supermicro's multi-node Twin-reeks is ontworpen om te voldoen aan de dichtheid en gezamenlijke stroomvereisten van HPC-omgevingen. Supermicro's nieuwe BigTwin(TM) multi-node-reeks levert dichtheid, gezamenlijke kracht en volledige prestaties voor HPC. De BigTwin is een 2U-knooppuntsysteem met 4 dubbele processoren met zes NVMe-schijven per knooppunt. Dit systeem ondersteunt processoren tot maximaal 280 W. Bovendien is de H12 BigTwin-reeks servers geoptimaliseerd om moderne supercomputerclusters een nieuw niveau van integratie en superieure prestaties te leveren.



HPC-applicaties worden steeds complexer naarmate ze nieuwe wetenschappelijke inzichten geven. HPC-implementaties, vooral data-intensieve projecten, kunnen geavanceerde uitdagingen voor de omgeving opleveren (stroom en koeling). Supermicro biedt zijn uitgebreide aanbod van vloeistofgekoelde serveroplossingen om de uitdagingen op het gebied van stroom en koeling aan te pakken voor rekenintensieve workloads in de huidige HPC-datacentra.



Ga naar het HPC-gedeelte [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2984270-1&h=503328549&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2984270-1%26h%3D3522748841%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fen%252Fsolutions%252Fhigh-performance-computing%26a%3DHPC%2Bsection&a=HPC-gedeelte] van de website voor volledige informatie over HPC-oplossingen van Supermicro.



Over Super Micro Computer, Inc.



Supermicro (Nasdaq: (SMCI), de toonaangevende innovator op het gebied van hoogwaardige, zeer efficiënte servertechnologie, is een belangrijke leverancier van geavanceerde Server Building Block Solutions® voor Enterprise Data Center, Cloud Computing, Artificial Intelligence en Edge Computing Systems. Supermicro zet zich in voor de bescherming van het milieu door middel van zijn "We Keep IT Green®"-initiatief en biedt klanten de meest energiezuinige, milieuvriendelijke oplossingen van nu.



Supermicro, Server Building Block Solutions en We Keep IT Green zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Super Micro Computer, Inc.



Alle andere merken, namen en handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaren daarvan. Supermicro, Building Block Solutions en We Keep IT Green zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Super Micro Computer, Inc.



Alle andere merken, namen en handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaren daarvan.



