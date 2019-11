's Werelds meest toonaangevende auto-tech vakbeurs en persevent maakt complete programma bekend

AutoMobility LA(TM) versterkt zijn rol als katalysator voor ontwikkeling en vooruitgang in de sector met een toonaangevend vierdaags programma



Naast nieuwsaankondigingen, discussies en autopremières staat er ook een speciaal bezoek van de burgermeester van Los Angeles op het programma.



LOS ANGELES, 18 november 2019 /PRNewswire/ -- De Los Angeles Auto Show [about:blank] (LA Auto Show®) maakte vandaag het complete programma bekend voor AutoMobility LA [about:blank]((TM)). Tijdens de internationale beurs worden de nieuwste voertuigen onthuld en discussiëren experts over uitdagingen en kansen op het gebied van mobiliteit. Het exclusieve programma voor professionals uit de automobielsector en de media vindt tussen 18 en 21 november plaats, voorafgaand aan de opening voor het publiek van de LA Auto Show op 22 november.



"AutoMobility LA [about:blank](TM) is in snel tempo uitgegroeid tot een wereldberoemd platform voor het aankaarten van kritieke kwesties en bespreken van kansen voor onze sector, evenals voor aanverwante sectoren op het gebied van technologie, entertainment en infrastructuur," aldus Terri Toennies, President van de LA Auto Show® en AutoMobility LA [about:blank](TM). "We zijn er trots op dat we een internationaal platform kunnen bieden aan de illuminati in de mobiliteitssector."



Hackathon helpt vraagstukken rond infrastructuur en acceptatie van EV oplossen

Maandag, 18 november: de namen van de winnaars van de AutoMobility LA [about:blank](TM) Hackathon zullen bekend worden gemaakt, inclusief het uitreiken van prijzen met een totaalwaarde van $20.000. De winnaars hebben een intensief competitietraject doorlopen met een focus op het verbeteren van elektrisch rijden op vier hoofdgebieden: slim-laden reisplanning, verbeterde prestaties, beleving in de auto zelf en het gebruik van voertuiglocatiegegevens. De AutoMobility LA [about:blank](TM) Hackathon wordt dit jaar gepresenteerd door Amazon Web Services (AWS) en HERE Technologies, SiriusXM Connected Vehicle Services Inc. (een dochtermaatschappij van SiriusXM Holdings Inc) treedt op als cosponsor.



Discussie over het opnieuw vormgeven en definiëren van mobiliteit

Dinsdag, 19 november: vooraanstaande leiders van Alexa Automotive at Amazon, Canoo, Faraday Future, The Kroger Co., NIO, Porsche Cars of North America, Zoox en nog vele anderen, discussiëren over belangrijke vraagstukken inzake de toekomst van transport. Kunstmatige intelligentie, autonoom en elektrisch rijden, micromobiliteit en abonnementsmodellen, zijn een aantal van de thema's die aan bod zullen komen tijdens informele gesprekken, panelsessies en persconferenties die dit jaar worden voorgezeten door Joan Muller en Alison Snyder van Axios.



Ongeëvenaard aantal presentaties nieuwe voertuigen in de geschiedenis van de beurs, waarvan bijna de helft volledig elektrische of plug-in hybride voertuigen betreft.

Woensdag, 20 november: de dag staat in het teken van langverwachte aankondigingen en de voorstelling van nieuwe voertuigen. 2019 wordt daarmee de beurs met de meeste voertuigpresentaties ooit. De presentatie van ruim 65 nieuwe auto's van autofabrikanten als BMW, Hyundai, Porsche, Toyota en Volkswagen etc. werden bevestigd, waarbij het bij 40% van deze auto's om volledig elektrische of plug-in hybride modellen gaat. Daarnaast zal Eric Garcetti, de burgemeester van Los Angeles de show bezoeken, vindt tevens de 2019 AutoMobility LA [about:blank](TM) Motoring Invitational Powered by Dodge plaats, en worden de winnaars bekendgemaakt van de Hispanic Motor Press en de North American Car, Utility and Truck of the Year.



Groene focus, netwerken en aanvullende evenementen aan het einde van de week

Donderdag 21 november, de laatste dag van AutoMobility LA [about:blank](TM), is de dag van de uitreiking van de groene prijzen - een passend sluitstuk op een programma in het teken van nieuws over alternatieve brandstoffen en discussies over duurzaamheid. Daarnaast biedt AutoMobility LA [about:blank](TM) ook een platform aan nevenactiviteiten die bezoekers toegang bieden tot marktleiders op het gebied van design, marketing en veiligheid. Aanvullende activiteiten omvatten dit jaar een Securing Mobility Summit [about:blank], de 2019 Auto Think Tank Conference [about:blank], MediaPost's Marketing: Automotive LA [about:blank], evenals het 2019 Car Design Forum LA [about:blank].



Kijk voor het volledige AutoMobility LA 2019-programma op: https://automobilityla.com/schedule/ [about:blank].



Enkele highlights:





-- Maandag, 18 november



-- AutoMobility LA Hackathon

-- Securing Mobility Summit

-- Auto Think Tank Conference

-- AutoMobility LA Receptie/Networking

-- Dinsdag, 19 november



-- Informele gespreksronde: Faraday's Future: Transforming The Road of

Future Mobility (9:00 AM)Gespreksleider: Tim Higgins, The Wall

Street Journal. Spreker: Dr. Carsten Breitfeld, Faraday Future

-- Panelgesprek: "Hey AI, Where Are We Heading?" (9:35

AM)Gespreksleider: Joann Muller, Axios. Panelleden: Chris Wenneman,

Alexa Automotive van Amazon, Filip Brabec, Audi, Brian Rider, Clinc;

Dr. Tao Liang, NIO

-- Vulog persconferentie (10:15 AM)

-- Panelgesprek: Trust is Everything in the Future of AVs (11:00

AM)Gespreksleider: Sasha Lekach, Mashable. Panelleden: Steve Koenig,

Consumer Technology Association, Stephen Surhigh, HARMAN

International; Amitai Bin-Nun, Securing America's Future Energy,

Bert Kaufman, Zoo

-- MediaPost's Marketing: Automotive (11:00 AM)

-- Karma Automotive persconferentie (11:40 AM)

-- AutoMobility LA Hackathon prijsuitreiking (1:20 PM)

-- Panelgesprek: A.C.E.S.' Impact on Big Retail (1:55

PM)Gespreksleider: Keith Barry, Consumer Reports. Panelleden: John

Eichberger, Fuels Institute, Ed Hudson, The Kroger Co., Patricia

Valderrama, National Resources Defense Council, Daniel Segal, Simon

Property Group

-- Informele gespreksronde: Racing The Future: How Porsche Sees the

Road Ahead (2:30 PM)Gespreksleider: Kirsten Korosec, TechCrunch.

Spreker: Klaus Zellmer, Porsche Cars North America

-- Panelgesprek: Sizing-Up Micromobility (3:25 PM)Gespreksleider: Levi

Tillemann, WIRED. Panelleden: Tarani Duncan, Micromobility, Euwyn

Poon, Spin (Ford), Dmitry Shevelenko, Tortoise, Dr. Tarak Trivedi,

UCLA Health

-- AEye persconferentie (3:55 PM)

-- Panelgesprek: California and Michigan: Collaborating on the Future

of Mobility (4:15 PM)Gespreksleider: Trevor Pawl, Michigan Economic

Development Corporation. Panelleden: Tess Hatch, Bessemer Venture

Partners, Robi Mitra, Bollinger Motors, Adam Jansen, Plug and Play

Tech Center

-- AutoMobility LA Top Ten Automotive Startups prijsuitreiking (4:35

PM)

-- Informele gespreksronde: Replication vs. Innovation: New Business

Models for Mobility (4:50 PM)Gespreksleider: Tim Stevens, CNET.

Spreker: Ulrich Kranz, Canoo

-- Woensdag, 20 november



-- Dodge Power Breakfast: Celebrating 50 Years of Challenger Muscle

(7:00 AM)

-- Hispanic Motor Press Awards (8:00 AM)

-- North American Car, Utility and Truck of the Year Award/Finalisten

(8:10 AM)

-- Speciaal bezoek van Eric Garcetti, burgemeester van Los Angeles

(8:25 AM)

-- Persconferentie BMW Group (9:00 AM)

-- Persconferentie Hyundai (9:40 AM)

-- Persconferentie Mercedes-Benz (10:10 AM)

-- Persconferentie Car Design Forum LA 2019 (10:30 AM)

-- Persconferentie Porsche (10:50 AM)

-- Persconferentie Kia (11:25 AM)

-- Persconferentie Toyota (12:05 PM)

-- Persconferentie Volkswagen (12:50 PM)

-- Persconferentie Mazda (1:20 PM)

-- Media-receptie Alfa Romeo (1:50 PM)

-- Media-receptie Acura (2:20 PM)

-- Media-receptie Fiat (3:10 PM)

-- Media-receptie Lincoln (3:40 PM)

-- Media-receptie Chevrolet (4:30 PM)

-- Persconferentie Genesis (5:00 PM)

-- Car Design Night LA 2019 (6:30 PM)

-- Donderdag, 21 november



-- Fuel Cell Breakfast gepresenteerd door Toyota (7:30 AM)

-- Persconferentie Green Car Awards (8:25 AM)

In aansluiting op AutoMobility LA is de beurs vanaf 22 november tot 1 december toegankelijk voor het publiek in het Los Angeles Convention Center. De LA Auto Show is nog steeds een van de grootste jaarlijkse bijeenkomsten in Los Angeles met tien bomvolle dagen in het teken van het maken van proefritten, de voorstelling van nieuwe en op maat gemaakte voertuigen, unieke ervaringen, deelbare belevingen en het spotten van tal van beroemdheden.



Registreren voor AutoMobility LA kan via: http://automobilityla.com/register/ [about:blank].



Kijk voor extra informatie over AutoMobility LA en de LA Auto Show op: http://www.automobilityla.com/ [about:blank] en/of http://laautoshow.com/ [about:blank].



Over de Los Angeles Auto Show en AutoMobility LA

De eerste editie van de Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) vond plaats in 1907. De jaarlijkse beurs is elk jaar de eerste grootste Noord-Amerikaanse autoshow van het seizoen. In 2016 werden de pers- en handelsdagen samengevoegd met de Connected Car Expo (CCE) en omgedoopt tot AutoMobility LA(TM), de eerste vakbeurs in de branche die de tech- en auto-industrie samenbrengt ten behoeve van de lancering van nieuwe producten en technologieën en om belangrijke kwesties aangaande de toekomst van transport en mobiliteit te bespreken. AutoMobility LA 2019 vindt plaats van 18 t/m 21 november in het Los Angeles Convention Center. Tijdens de beurs zullen de verschillende autofabrikanten nieuwe producten presenteren. De LA Auto Show 2019 is open voor het publiek van 22 november tot 1 december. LA is de plek waar de nieuwe auto-industrie zakendoet, baanbrekende producten onthult en strategische aankondigingen doet in aanwezigheid van de internationale media. LA Auto Show wordt ondersteund door de Greater L.A. New Car Dealer Association en de organisatie is in handen van ANSA Productions. Voor het laatste nieuws en informatie over de show kunt u LA Auto Show volgen via Twitter [about:blank], Facebook [about:blank] of Instagram [about:blank], en meld u ook aan voor de alerts op: http://www.laautoshow.com/ [about:blank]. Kijk voor meer informatie over AutoMobility LA op: http://www.automobilityla.com/ [about:blank] en volg AutoMobility LA via Twitter [about:blank], Facebook [about:blank] of Instagram [about:blank].



