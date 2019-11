Supermicro werkt samen met Intel om grootschalige gedistribueerde training AI-systemen te leveren

Gevalideerde oplossing zorgt voor opschaling van meer dan duizend Intel Nervana NNP-T ASIC's in één AI-cluster met bijna lineaire schaalefficiëntie



DENVER, 18 november 2019 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), een wereldleider op het gebied van zakelijke computerproducten, opslag, netwerkoplossingen en groene computertechnologie, werkt samen met Intel aan AI-oplossingen die zijn gevalideerd op de Intel® Nervana (TM) Neural Network Processor for Training (NNP-T). Intel's NNP-T is een speciaal gebouwde AI training ASIC die de groeiende computerbehoeften van trainingsmodellen voor "diep leren" ondersteunt.



"Supermicro is verheugd om samen te werken met Intel voor het Nervana NNP-T-platform," zei Charles Liang, voorzitter en algemeen directeur van Supermicro. "Door een evenwicht te bieden tussen computers, communicatie en geheugen kunnen de gevalideerde NNP-T ASIC's op Supermicro-systemen grote AI-modellen trainen met een bijna lineaire schaalefficiëntie via intra- en interchassiskoppelingen."



De Intel Nervana NNP-T overwint geheugenbeperkingen en is ontworpen voor een uitbreiding via systemen met racks, wat gemakkelijker is dan de bestaande oplossingen. Als onderdeel van het validatieproces integreerde Supermicro 8 NNP-T-processoren, dubbele 2e generatie Intel® Xeon® schaalbare processoren, tot een DDR4-geheugen van 6TB per node, ter ondersteuning van zowel PCIe-kaart als OAM vormfactoren. Supermicro NNP-T-systemen zullen naar verwachting halverwege het jaar 2020 beschikbaar zijn.



"Supermicro heeft onze oplossing voor diep leren (DL, Deep Learning) gevalideerd en helpt ons de Nervana NNP-T-systeemarchitectuur te valideren, waaronder kaart- en serverontwerp, interconnect en rack," aldus Naveen Rao, zakelijk vicevoorzitter en algemeen manager van Artificial Intelligence Products Group, Intel Corp.



Met een hoog computergebruik en een zeer efficiënte geheugenarchitectuur voor complexe deep learning-modellen, is het Supermicro NNP-T AI-systeem gebouwd om twee belangrijke feitelijke overwegingen te valideren: het versnellen van de tijd om steeds complexere AI-modellen te trainen en dit doen binnen een bepaald voedingsbudget. Het systeem maakt snellere AI-modeltraining mogelijk met afbeeldingen en spraak, efficiëntere gas- en olie-exploratie, nauwkeurigere medische beeldanalyse en de snellere aanmaak van modellen voor autonoom rijden.



"Wij werken samen met Intel en Supermicro aan het benutten van de NNP-T systeemarchitectuur voor verbeterd onderzoek en de ontdekking van innovatieve computer- en data-analysemogelijkheden voor wetenschappelijke en ingenieurstoepassingen," zei Shawn Strande, adjunct-directeur van San Diego Supercomputer Center, een onderzoekseenheid van de Universiteit van Californië, San Diego.



Supermicro presenteert het NNP-T AI-systeem met PCIe-kaarten op SC19, van 17 tot en met 22 november 2019, op stand #1211, in het Colorado Convention Center in Denver, Colorado.



