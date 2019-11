Los Angeles Auto Show richt de schijnwerper op elektrificatie

EV | LA wil consumenten voorlichten en meer kennis bieden over elektrische voertuigen



LOS ANGELES, 18 november 2019 /PRNewswire/ -- De Los Angeles Auto Show (LA Auto Show(®)) heeft vandaag zijn nieuw initiatief aangekondigd om de bewustwording rond elektrische voertuigen (EV) en EV-eigendom te vergroten. Het nieuwe programma, EV | LA [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2645277-1&h=3570928712&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2645277-1%26h%3D3347715373%26u%3Dhttps%253A%252F%252Flaautoshow.com%252Fevla%252F%26a%3DEV%2B%257C%2BLA&a=EV+%7C+LA] genaamd, is mogelijk dankzij de steun van het Los Angeles Department of Water and Power (LADWP, Ministerie van water en elektriciteit van Los Angeles) en andere partners, waaronder het Clean Vehicle Rebate Project, de Electric For All-campagne van Veloz, Electrify America, Plug In America en het UC Davis Institute of Transportation Studies. Via het EV | LA-programma hopen de LA Auto Show en zijn partners angsten weg te nemen en mensen te helpen weloverwogen beslissingen te nemen over alternatieve brandstofopties.



https://mma.prnewswire.com/media/479829/Automobility_LA_and_LA_Auto_Show.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/479829/Automobility_LA_and_LA_Auto_Show.jpg]



"LADWP is verheugd om samen te werken met de LA Auto Show om de EV|LA-ervaring te creëren; deelnemers kunnen zich aanmelden voor rondleidingen op de beursvloer om meer te weten te komen over de beschikbare EV-opties", aldus Martin L. Adams, algemeen manager en hoofdingenieur van LADWP. "Om de EV-adoptie eenvoudiger te maken, installeert LADWP laadinfrastructuur in heel Los Angeles en biedt het stimulansen voor elk type EV-bestuurder, ongeacht het inkomen, met inbegrip van onze onlangs verbeterde korting op gebruikte EV's, die nu $1.500 bedraagt."



Deelnemers van de LA Auto Show van dit jaar kunnen meer te weten komen over EV's en EV-eigendom door een bezoek te brengen aan de EV | LA Lounge van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's namiddags op 23, 24 en 30 november en op 1 december. Tijdens deze uren zullen in de EV | LA Lounge, in het South Terrace van het Los Angeles Convention Center, verschillende deskundigen beschikbaar zijn:





-- Vertegenwoordigers van LADWP zullen ter plaatse informatie aanbieden

over kortingen die beschikbaar zijn voor consumenten, waaronder de

korting van $1.500 op gebruikte EV's voor in aanmerking komende klanten.

-- Vrijwilligers van Plug In America, een organisatie zonder winstoogmerk,

zullen ook ter plaatse zijn om vragen te beantwoorden over EV-eigendom,

omdat zij zelf EV-eigenaren zijn.

-- Voorts kunnen bezoekers meer leren over gratis middelen, zoals het

PlugStar-programma dat autokopers niet alleen helpt te koppelen aan de

EV die geschikt is voor hen, maar ook aan een vertegenwoordiger van een

dealer die volledig gecertificeerd is om de EV die ze graag willen kopen

te verkopen of te leasen.

-- Electrify America zal zijn nieuwste Level 2 Home Charger voorstellen aan

de beursbezoekers, evenals zijn DC snellaadnetwerk op zijn stand in het

South Atrium.

-- Een team van onderzoekers van het UC Davis Institute of Transportation

Studies zal ter plaatse aanwezig zijn en de deelnemers de mogelijkheid

bieden deel te nemen aan baanbrekend onderzoek.

Naast de mogelijkheid om vragen te stellen en informatie te verzamelen over EV's, EV-eigendom en kortingen, zal de EV | LA Lounge tegelijkertijd het start- en eindpunt zijn voor de EV | LA Tours van dit jaar (gratis beschikbaar voor LA Auto Show bezoekers). Tijdens deze rondleidingen van 90 minuten worden de nieuwste elektrische en plug-in hybride voertuigen op de beurs benadrukt, met inbegrip van degene die beschikbaar zijn voor testritten ter plaatse. Om deel te nemen aan een begeleide EV | LA Tour, moeten bezoekers zich vooraf online aanmelden; deze tours zijn beschikbaar op basis van het principe "wie het eerst komt, het eerst maalt" (deelnemers moeten een bevestiging van de beurs hebben ontvangen). Er zijn ook middelen beschikbaar voor een zelfbegeleide EV-rondleiding op de beurs zodat bezoekers de LA Auto Show in hun eigen tempo kunnen verkennen. Ga naar https://laautoshow.com/evla/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2645277-1&h=2195538992&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2645277-1%26h%3D548726543%26u%3Dhttps%253A%252F%252Flaautoshow.com%252Fevla%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Flaautoshow.com%252Fevla%252F&a=https%3A%2F%2Flaautoshow.com%2Fevla%2F] om u aan te melden voor een EV | LA Tour en voor beschikbare data en tijden.



"Elektrische auto's zijn niet alleen de toekomst. Ze zijn er vandaag," aldus Josh Boone, uitvoerend directeur van Veloz. "De LA Auto Show is het belangrijkste evenement in Californië waar consumenten elektrische voertuigen kunnen zien en aanraken en vragen kunnen stellen over het volledige assortiment op de markt beschikbare EV's. Onze Electric For All-campagne is bedoeld om het voor consumenten gemakkelijker te maken meer te weten te komen over elektrische auto's en hun voordelen. Daarom ondersteunen wij heel graag EV | LA en de beurstours."



"Consumenten blijven autobeurzen zoals de onze bezoeken om auto's te ontdekken, te testen en er alles over te leren van deskundigen in een leuke, geschikte en ontspannen omgeving. Hier worden indrukken opgedaan en beslissingen genomen", aldus Terri Toennies, voorzitter van de LA Auto Show en AutoMobility LA. "Omdat Los Angeles de top EV en algehele autoinkoopmarkt in de VS is, is onze beurs een ideaal platform voor automerken en EV | LA partners om consumenten te informeren en te inspireren over EV's en EV-eigendom."



Van de bevestigde debuutvoertuigen op de LA Auto Show pers- en handelsdagen, AutoMobility LA(TM), is 38 procent hybride of elektrisch. Audi, Bollinger Motors, Ford, Hyundai, Karma Automotive, MINI, Porsche en Volkswagen zijn een paar van de merken die volledig elektrische of plug-in hybride debuutvoertuigen op de beurs zullen voorstellen. Verschillende merken, waaronder Jaguar en Tesla, zullen dit jaar testritten bieden op de LA Auto Show zodat consumenten verschillende modellen kunnen vergelijken.



Voor meer informatie over de LA Auto Show, om tickets te kopen of meer te weten te komen over het EV | LA programma, bezoek laautoshow.com.



Over de Los Angeles Auto Show en AutoMobility LA

De in 1907 opgerichte Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) is elk jaar de eerste grote Noord-Amerikaanse autoshow van het seizoen. In 2016 werden de pers- en handelsdagen van de show samengesmolten met de Connected Car Expo (CCE) om samen AutoMobility LA(TM) te worden, de eerste vakbeurs in de branche die technologie en de auto-industrie samenbrengt om nieuwe producten en technologieën te lanceren en de dringendste problemen rond de toekomst van transport en mobiliteit te bespreken. AutoMobility LA 2019 zal gehouden worden in het Los Angeles Convention Center van 18 tot en met 21 november. Verschillende fabrikanten zullen tegelijkertijd hun nieuwe auto's voorstellen. De LA Auto Show 2019 is open voor het publiek van 22 november tot en met 1 december. AutoMobility LA is de plek waar de nieuwe auto-industrie zaken doet, baanbrekende producten onthult en strategische aankondigingen doet in aanwezigheid van de internationale media en professionals van de autobranche. De LA Auto Show wordt onderschreven door de Greater L.A. New Car Dealer Association en is eigendom van en wordt geëxploiteerd door ANSA Productions. Voor bijkomende informatie en het laatste shownieuws, volg LA Auto Show op Twitter [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2645277-1&h=1145240358&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2645277-1%26h%3D13697657%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2434488-1%2526h%253D1202015780%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Furldefense.proofpoint.com%25252Fv2%25252Furl%25253Fu%25253Dhttp-3A__twitter.com_LAAutoShow%252526d%25253DDwMGaQ%252526c%25253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%252526r%25253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%252526m%25253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%252526s%25253DTt-77OHS-KfRthAy3Fwghk0rQP3KxW8bEF-fMKUWSUw%252526e%25253D%2526a%253DTwitter%26a%3DTwitter&a=Twitter], Facebook [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2645277-1&h=346991814&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2645277-1%26h%3D2624608376%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2434488-1%2526h%253D2694359336%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Furldefense.proofpoint.com%25252Fv2%25252Furl%25253Fu%25253Dhttp-3A__facebook.com_LAAutoShow%252526d%25253DDwMGaQ%252526c%25253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%252526r%25253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%252526m%25253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%252526s%25253Dg9Muue1fpMqfQZ5iBd9AQOO9MYhtn25jvoneFdQ6RUY%252526e%25253D%2526a%253DFacebook%26a%3DFacebook&a=Facebook] of Instagram [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2645277-1&h=3762025112&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2645277-1%26h%3D3593836007%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2434488-1%2526h%253D884263836%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Furldefense.proofpoint.com%25252Fv2%25252Furl%25253Fu%25253Dhttps-3A__www.instagram.com_laautoshow_%252526d%25253DDwMGaQ%252526c%25253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%252526r%25253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%252526m%25253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%252526s%25253D_Xqx8cKOFswACzHtbWMGfpDwKgg9yTjtu73e-RLFRXA%252526e%25253D%2526a%253DInstagram%26a%3DInstagram&a=Instagram] en meld u aan voor alerts op http://www.laautoshow.com/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2645277-1&h=1505448154&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2645277-1%26h%3D3346714476%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2434488-1%2526h%253D3764946815%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Furldefense.proofpoint.com%25252Fv2%25252Furl%25253Fu%25253Dhttp-3A__www.laautoshow.com_%252526d%25253DDwMGaQ%252526c%25253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%252526r%25253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%252526m%25253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%252526s%25253DsTiNeDCltXjU6kWP_PPocHZCp38fEQ3ElHrVZd5mZAU%252526e%25253D%2526a%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.laautoshow.com%25252F%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.laautoshow.com%252F&a=http%3A%2F%2Fwww.laautoshow.com%2F]. Meer informatie over AutoMobility LA is te vinden op https://www.automobilityla.com/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2645277-1&h=2107131812&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2645277-1%26h%3D208223407%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2434488-1%2526h%253D2418306117%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Furldefense.proofpoint.com%25252Fv2%25252Furl%25253Fu%25253Dhttp-3A__www.automobilityla.com_%252526d%25253DDwMGaQ%252526c%25253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%252526r%25253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%252526m%25253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%252526s%25253De0U33suBBuohVwGwJ5k8TQPRZ18qA3GhQP4HUK7PVmY%252526e%25253D%2526a%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.automobilityla.com%25252F%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.automobilityla.com%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.automobilityla.com%2F]. Volg AutoMobility LA op Twitter [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2645277-1&h=4015466155&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2645277-1%26h%3D1500055241%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2434488-1%2526h%253D531825851%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Furldefense.proofpoint.com%25252Fv2%25252Furl%25253Fu%25253Dhttps-3A__twitter.com_automobilityla-3Flang-3Den%252526d%25253DDwMGaQ%252526c%25253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%252526r%25253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%252526m%25253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%252526s%25253DI-SeIZ2UcOCLBxKwl-HelftA_JwVQEoc7z7CLXh2ciU%252526e%25253D%2526a%253DTwitter%26a%3DTwitter&a=Twitter], Facebook [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2645277-1&h=449980406&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2645277-1%26h%3D1012546375%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2434488-1%2526h%253D918639952%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Furldefense.proofpoint.com%25252Fv2%25252Furl%25253Fu%25253Dhttps-3A__www.facebook.com_automobilityla_%252526d%25253DDwMGaQ%252526c%25253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%252526r%25253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%252526m%25253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%252526s%25253DBghFsobugMQzD_jTRzgvWugIM8Zjq_EWKthIo09QAUI%252526e%25253D%2526a%253DFacebook%26a%3DFacebook&a=Facebook] of Instagram [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2645277-1&h=1264415543&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2645277-1%26h%3D2075209590%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2434488-1%2526h%253D3410101566%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Furldefense.proofpoint.com%25252Fv2%25252Furl%25253Fu%25253Dhttps-3A__www.instagram.com_automobilityla_%252526d%25253DDwMGaQ%252526c%25253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%252526r%25253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%252526m%25253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%252526s%25253DDhXARHgccri7aqVjW4fNJ33toDz3OKMKBPQzLVKKlyM%252526e%25253D%2526a%253DInstagram%26a%3DInstagram&a=Instagram].



CONTACTEN MET DE MEDIA:

FleishmanHillard

FH.LAAUTOSHOW.TEAM@fleishman.com [mailto:FH.LAAUTOSHOW.TEAM@fleishman.com]

310-482-4270



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/479829/Automobility_LA_and_LA_Auto_Show.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2645277-1&h=4047605853&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2645277-1%26h%3D378415795%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F479829%252FAutomobility_LA_and_LA_Auto_Show.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F479829%252FAutomobility_LA_and_LA_Auto_Show.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F479829%2FAutomobility_LA_and_LA_Auto_Show.jpg]



Web site: http://www.laautoshow.com/ https://laautoshow.com/