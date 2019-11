Mindtree krijgt van CMMI V2.0 een level 5-waardering voor productontwikkeling en diensten

- Het model onderschrijft Mindtree's vermogen om met expertise hoogwaardige solutions en services te leveren



WARREN, New Jersey en BANGALORE, India, 18 november 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree, een mondiaal bedrijf op het gebied van technologiediensten en digitale transformatie, heeft een level 5-waardering ontvangen in de Capability Maturity Model Integration (CMMI)® V2.0. Dit bewijst de inzet voor hoogwaardige softwareontwikkelingsprocessen en leveringsstandaarden. Mindtree is een van de eerste IT-organisaties die wereldwijde erkenning krijgt voor haar opvattingen over Ontwikkeling en Diensten.



Mindtree is een pionier in het optimaliseren en integreren van standaarden en heeft sinds de oprichting haar volledige toewijding laten zien aan doorlopende procesverbeteringen en kwaliteit. De CMMI V2.0-waardering markeert daarnaast Mindtree's vaardigheden in de ontwikkeling van hoogwaardige producten en diensten die voldoen aan de wensen van klanten en eindgebruikers. Ook markeert het haar vermogen om efficiënt een hoogwaardig serviceaanbod te leveren dat tegemoet komt aan de markt- en klantbehoeften. Mindtree is een van de eerste IT-organisaties die tegelijkertijd een level 5-certificering krijgt voor zowel haar Dienstenmodel als voor haar Ontwikkelingsmodel.



"De implementatie van succesvolle en duurzame werkwijzen vereist navolging van internationaal geaccepteerde standaarden en verwerving van de noodzakelijke garantie van een onafhankelijke instantie," aldus Debashis Chatterjee, CEO & Algemeen Directeur van Mindtree. "In een tijd waarin nieuwe technologieën en nieuwe leveringsmethodologieën de norm zijn, was het voor ons niet meer dan logisch onszelf te testen met CMMI 2.0, het raamwerk van deze nieuwe tijd. Deze level 5-waardering benadrukt het hoge niveau van discipline in de data- en metriek-gedreven werkwijzen die wij navolgen. Dit valideert onze leveringsmethodologieën, systemen en bestuur."



De CMMI V2.0 productreeks stelt organisaties in staat haar interne operaties te analyseren en te waarderen. Het helpt organisaties hun vaardigheden te meten met behulp van best practices, verbeterpunten aan te wijzen en een hogere prestatie te bereiken. Een waardering op level 5 van de CMMI Maturity betekent dat een organisatie haar processen doorlopend verbetert, gebaseerd op een kwantitatief begrip van haar zakelijke doelstellingen en prestatie.



QAI India Limited was Mindtree's waarderingspartner in deze reis naar volwassenheid.



Mindtree (NSE: MINDTREE) is een mondiaal technologie consultancy- en dienstenbedrijf, dat bedrijven helpt om schaal en flexibiliteit bij elkaar te brengen voor het behalen van concurrentievoordeel. 'Born digital' in 1999 en nu een bedrijf van de Larsen & Toubro Group, past Mindtree haar diepe domeinkennis toe in meer dan 350 zakelijke klantcontracten voor het afbreken van silo's, het verduidelijken van digitale complexiteit en het sneller naar de markt brengen van nieuwe initiatieven. Wij stellen IT in staat te bewegen op zakelijke snelheid en maken daarbij gebruik van opkomende technologieën en de efficiënties van Continuous Delivery voor het aansporen van bedrijfsinnovatie. We zijn actief in meer dan 15 landen en 35 vestigingen over de hele wereld en worden consequent aangemerkt als een van de beste werkgevers, dagelijks belichaamd door onze winnende cultuur die bestaat uit 21.000 ondernemende, samenwerkende en toegewijde 'Mindtree Minds'.



