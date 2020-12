STAR Group neemt Or-Quest over

STAR Group (onderdeel van Parcom) neemt per 1 januari 2021 de organisatie Or-Quest over. Met de overname verbreedt STAR Group haar aanwezigheid in diverse specialistische markten en verstevigt de positie als marktleider in technische professionele dienstverlening op het gebied van consultancy, staffing/detachering en projectondersteuning.Or-Quest zal onder dezelfde naam blijven opereren als zelfstandige business unit van STAR Group. Met het behoud van de huidige directie en team blijft de samenwerking voor ingenieurs en klantrelaties ongewijzigd.



Verbredingsstrategie



De overname vormt de volgende stap in de verbredingsstrategie van STAR. Technische projecten en opdrachtgevers hebben meer en meer behoefte aan een one-stop-shop voor specialistische bemensing en projectondersteuning. Met de acquisitie van Or-Quest versterkt STAR Group haar positie in de bouw- en infrastructuursector in het noorden van het land en breidt tegelijkertijd haar dienstverlening en netwerk in deze regio flink uit. “Voor onze klanten en die van Or-Quest ontstaat in één keer een breder pakket aan specialistische dienstverlening en projectondersteuning in Noord-Nederland. Dat past bij onze propositie als partner van de grootste spelers in technische industrieën en het vergroot onze aantrekkingskracht in de kandidatenmarkt.” - aldus Sil Hoeve, CEO van STAR Group.



Over Or-Quest



Or-Quest is in 2010 opgericht en heeft sindsdien een opvallende groei doorgemaakt. Tot twee keer toe in tien jaar tijd werd het commercieel succes beloond met een FD Gazelle. De organisatie richt zich met name op HBO en WO ingenieurs binnen de bouw, infra en industrie. Met de extra kennis, netwerk en ervaring van STAR Group wordt de dienstverlening verder uitgebreid en geoptimaliseerd. Jelmer Spijksma, directeur bij Or-Quest: “Het was de logische volgende stap in de ontwikkeling van Or-Quest. We hebben nu een ijzersterke partner achter ons staan, waarvan de cultuur mooi overeenkomt met die van ons. Beide teams zijn fanatiek en sterk gefocust op de menselijke én inhoudelijke relatie met klanten en kandidaten.”



Over STAR Group



STAR heeft zich sinds haar oprichting in 2001 ontwikkeld tot marktleider in de Benelux met een jaaromzet van ca. EUR 180 mln. Vanuit vestigingen in Nederland, België en Duitsland bedient STAR haar klanten in technische industrieën met consultancy, staffing/detachering en projectondersteuning. Namens STAR zijn dagelijks zo’n 1.600 specialisten aan het werk in een breed palet van disciplines en sectoren.



STAR Group bestaat uit STAR (project support/detachering), Sentijn (consultancy op gebied van civiel, bouw en werktuigbouwkunde), ECC Solutions (consultancy op gebied van completion management, quality, document control en commissioning) en STAR Technical Services (focus op marine en offshore services).