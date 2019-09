De pan-Europese organisatie Affidea, actief in de gezondheidszorg, kiest voor Planon om te voldoen aan lease accounting-standaard IFRS 16

NIJMEGEN, Nederland, 18 september 2019 /PRNewswire/ -- Affidea Group, de grootste Europese dienstverlener op het gebied van diagnostische beeldvorming, poliklinische diensten en kankerzorg, heeft gekozen voor de lease accounting-oplossing van Planon om te voldoen aan IFRS 16. Accountants- en adviesorganisatie KPMG zal Affidea bijstaan als vakkundige implementatiepartner, voor een compliant en tijdige implementatie.



Affidea heeft 260 centra in 16 landen, werkt samen met meer dan 9.200 ervaren professionals en verricht jaarlijks meer dan 13 miljoen diagnostische onderzoeken. Hiermee voorziet de organisatie miljoenen patiënten van kwalitatief hoogwaardige en betaalbare zorg.



In 2017 heeft Planon haar bestaande Integrated Workplace Management System (IWMS) uitgebreid met een innovatieve lease accounting-oplossing. [https://planonsoftware.com/nl/software-services/financial-professionals/?utm_source=press-release&utm_medium=press-release&utm_campaign=press_release_pan-european-healthcare-company-affidea-selects-planon-to-comply-with-lease-accounting-standard-ifrs-16] Pierre Guelen, CEO van Planon, licht toe: "Planon Universe is een geïntegreerde softwareoplossing die het mogelijk maakt lease accounting compliance te combineren met processen voor het beheren van bedrijfsmiddelen en vastgoed. Denk hierbij aan processen voor portefeuillebeheer, strategische ruimteplanning en transactiebeheer. Organisaties profiteren zo van één enkele bron van informatie voor een compleet overzicht van de totale portefeuille. Ik ben trots dat Affidea een klant van ons is geworden en kijk uit naar een succesvolle samenwerking."



Andrew Hodgson, Senior Director, Group Accounting, Systems and Processes bij Affidea zegt het volgende: "We hebben gekozen voor Planons softwareoplossing voor IFRS 16 vanwege hun bewezen track record, de mogelijkheid om grote aantallen leases in complexe bedrijven te verwerken en het extra pluspunt van volledige ondersteuning door partners zoals KPMG, wat ons alle vertrouwen geeft in een succesvolle implementatie in meerdere markten. Ik ben ervan overtuigd dat dit met de vakkundige ondersteuning van zowel Planon als KPMG soepel zal verlopen."



Bent u geïnteresseerd in een praktijkverhaal over de implementatie van IFRS 16 met behulp van software van Planon? Bekijk dan dit webinar, waarin Heineken hun ervaringen deelt met het implementeren van IFRS 16.



Over Planon



Met meer dan 35 jaar ervaring is Planon wereldwijd de marktleidende leverancier van innovatieve software, bewezen best practices en professionele diensten die eigenaars en gebruikers van gebouwen, service providers en financiële professionals ondersteunt bij het stroomlijnen van bedrijfsprocessen voor gebouwen, assets, werkplekken en mensen.



Onafhankelijke marktonderzoek- en adviesbureaus beoordelen Planon al jaren achtereen als een wereldwijde leider in de IWMS-markt. Planon heeft haar unieke, uitgebreide softwareoplossingen geïmplementeerd bij meer dan 2.500 klanten, ondersteund door kantoren en partners over de hele wereld.



