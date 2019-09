Tableau breidt Data Management-functies uit met nieuwe Tableau Catalog en introduceert nieuwe Server Management Add-On

Release 2019.3 van Tableau geeft klanten nog meer mogelijkheden om Tableau-implementaties in hun onderneming te beheren en schalen



SEATTLE, 18 september 2019 /PRNewswire/ -- Het toonaangevende analyseplatform Tableau Software [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2579165-1&h=3050631077&u=https%3A%2F%2Fwww.tableau.com%2Fnl-nl%2F&a=Tableau+Software] maakte vandaag bekend dat het zijn Data Management-aanbod uitbreidt met de lancering van Tableau Catalog [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2579165-1&h=28280309&u=https%3A%2F%2Fwww.tableau.com%2Fnl-nl%2Fproducts%2Fadd-ons%2Fdata-management&a=Tableau+Catalog]: een nieuwe functieset die een volledig overzicht geeft van alle data die in Tableau gebruikt wordt en die verbeterde zichtbaarheid en dataontdekking mogelijk maakt, zodat altijd de juiste data gebruikt wordt voor analyse. Tableau kondigde ook aan dat de Tableau Server Management Add-On [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2579165-1&h=3729476369&u=https%3A%2F%2Fwww.tableau.com%2Fproducts%2Fadd-ons%2Fserver-management&a=Tableau+Server+Management+Add-On] algemeen beschikbaar zal zijn, [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2579165-1&h=3343111202&u=https%3A%2F%2Fwww.tableau.com%2Fproducts%2Fadd-ons%2Fserver-management&a=%2C] een splinternieuwe functionaliteit die ontworpen is om klanten te helpen bij het beheren van hun implementaties van Tableau Server in hun hele organisatie. Klanten kunnen deze functionaliteiten aan hun bestaande implementaties toevoegen door te upgraden naar Tableau 2019.3. Deze release bevat ook Explain Data, de nieuwe door kunstmatige intelligentie (AI) ondersteunde functionaliteit voor automatische data-inzichten. Ga naar: Https://www.tableau.com/nl-nl/products/new-features [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2579165-1&h=1412354878&u=https%3A%2F%2Fwww.tableau.com%2Fnl-nl%2Fproducts%2Fnew-features&a=Https%3A%2F%2Fwww.tableau.com%2Fnl-nl%2Fproducts%2Fnew-features] voor meer informatie of om vandaag nog te upgraden.



"Nu de hoeveelheid data groeit en het tempo waarop besluiten genomen worden, versnelt, is de behoefte aan datamanagement groter dan ooit voor het onderhouden van een succesvolle datacultuur", zegt Francois Ajenstat, Chief Product Officer van Tableau. "Met Tableau 2019.3 integreren we datamanagement rechtstreeks in de analyse-ervaring, waardoor het eenvoudiger is voor klanten om alle data die ze voor analyse nodig hebben, te beheren en voorbereiden. Daarnaast verbetert het voor iedereen binnen een organisatie de zichtbaarheid van de data en verhoogt het het vertrouwen erin."



Tableau Catalog nu inbegrepen in Data Management Add-On

Tableau Catalog maakt het voor IT en eigenaars van data mogelijk om de data die in Tableau gebruikt wordt, te beheren, na te gaan hoe ze in de organisatie gebruikt worden en mensen die de data gebruiken of bekijken op de hoogte te stellen van wijzigingen of kwaliteitsproblemen van de data. Degenen die analyse uitvoeren, zullen gemakkelijker de data vinden die ze zoeken, begrijpen wat de data weergeeft en zullen er uiteindelijk meer vertrouwen in hebben dat de inzichten die ze leveren op de juiste data gebaseerd zijn.



"Tableau wordt in het hele bedrijf gebruikt om data voor onze zaak te analyseren. Doordat data van ons platform met een groot aantal werkboeken wordt aangeleverd, kan het moeilijk zijn om te weten welke tabellen en velden gebruikt worden", zegt Blake Irvine, Analytic Products Manager in het Data Science & Engineering team van Netflix, Inc. "We kijken ernaar uit om de ontdekking van data te verbeteren met Tableau Catalog en ons team meer zichtbaarheid te geven in het gebruik van databronnen, werkboeken en velden, met name omdat we Tableau Catalog met ons interne gegevensherkomstsysteem willen integreren."



De Data Management Add-On van Tableau, die nu Tableau Catalog en Prep Conductor bevat, zal klanten helpen hun data beter te beheren binnen hun analyseomgeving en ervoor zorgen dat er altijd actuele, betrouwbare data gebruikt wordt voor het maken van besluiten. Het is nu beschikbaar voor klanten van Tableau Server en Tableau Online om aan hun implementaties toe te voegen. Ga naar: Https://www.tableau.com/nl-nl/products/add-ons/data-management [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2579165-1&h=1247883762&u=https%3A%2F%2Fwww.tableau.com%2Fnl-nl%2Fproducts%2Fadd-ons%2Fdata-management&a=Https%3A%2F%2Fwww.tableau.com%2Fnl-nl%2Fproducts%2Fadd-ons%2Fdata-management] voor meer informatie.



Nieuw: de Tableau Server Management Add-On voor beter beheer op grote schaal

Organisaties willen met Tableau op ongekende schaal analyse implementeren en zijn op zoek naar hulpmiddelen die het beheer van grote, missiekritische implementaties stroomlijnen. De Tableau Server Management Add-On is een nieuwe functieset die ontworpen is om aan de unieke beveiligings-, beheer- en schalingsbehoeften van grote ondernemingen te voldoen. De nieuwe functieset bevat:





-- Tableau Resource Monitoring Tool biedt klanten inzicht in belangrijke

factoren die impact kunnen hebben op de gezondheid van implementaties op

grote schaal, zoals onder andere het gebruik van hardware,

VizQL-sessies, de prestatie van dataquery's en de werklast van

backgrounder. Met deze inzichten kunnen beheerders implementaties

eenvoudig begrijpen en precies afstemmen op de unieke behoeften van hun

bedrijf.

-- Tableau Content Migration Tool vereenvoudigt content

management-werkstromen, waardoor het makkelijker is om de beweging van

content tussen projecten, sites of Tableau Server-omgevingen visueel te

beheren en plannen zonder aangepaste scripts.

-- Externe Repository Hosting voor verbeterde schaalbaarheid. Om de

prestatie van grote Tableau Server-implementaties die op AWS gehost

worden, te optimaliseren, kunnen klanten er nu voor kiezen om de

opslagplaats van hun Tableau Server-metadata extern te hosten met Amazon

RDS Postgres, voor betere schaalbaarheid en beschikbaarheid.

-- AWS Key Management Service-integratie. Voor de versleuteling van

data-extracten in rust integreert de Server Management Add-On ook met

AWS Key Management Service (KMS) voor een gecentraliseerd

sleutelbeheerprogramma met verbeterde beveiliging en conformiteit.

Voor $ 3,00 per gebruiker per maand is de Tableau Server Management Add-On nu beschikbaar voor Tableau Server; het is niet van toepassing op Tableau Online, omdat Tableau als onderdeel van het Tableau Online SaaS-aanbod alles beheert, van schaling en prestaties tot beveiliging. Als je meer wilt weten over de Tableau Server Management Add-on, ga dan naar: https://www.tableau.com/products/add-ons/server-management [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2579165-1&h=1606674923&u=https%3A%2F%2Fwww.tableau.com%2Fproducts%2Fadd-ons%2Fserver-management&a=https%3A%2F%2Fwww.tableau.com%2Fproducts%2Fadd-ons%2Fserver-management]



Over Tableau

Tableau helpt mensen data te zien en begrijpen. Het selfservice-analyseplatform van Tableau maakt het voor iedereen mogelijk met data te werken, ongeacht hun vaardigheden. Tienduizenden klanten over de hele wereld, van particulieren en non-profitorganisaties tot overheidsinstellingen en de Fortune 500, maken gebruik van Tableau om snel inzichten te verkrijgen en ingrijpende datagestuurde besluiten te nemen. Ervaar zelf wat Tableau voor jou kan betekenen met een gratis proefversie: www.Tableau.com/nl-nl/trial [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2579165-1&h=1664577254&u=https%3A%2F%2Fwww.tableau.com%2Fnl-nl%2Ftrial&a=www.Tableau.com%2Fnl-nl%2Ftrial].



CITATEN VAN TECH-PARTNERS



Om klanten nog meer flexibiliteit te geven, wordt er met Tableau Catalog een nieuwe Metadata-API gelanceerd die het voor strategische technologiepartners van Tableau, zoals Alation, Ateryx, Collibra, Google en Informatica, mogelijk maakt om hun data catalog-aanbod diep te integreren met Tableau, voor een naadloze, robuuste catalogervaring.



