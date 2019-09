Nieuwste release van Tableau breidt door AI ondersteunde analyse uit met Explain Data

Tableau 2019.3 verrijkt het platform van Tableau met automatische data-inzichten en breidt natuurlijke-taalfunctionaliteit uit om analyse voor iedereen mogelijk te maken



De release bevat ook nieuwe functionaliteiten voor datacatalogisering, servermanagement, beveiliging en aanvullende dataconnectors



SEATTLE, 18 september 2019 /PRNewswire/ -- Het toonaangevende analyseplatform Tableau Software [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2578642-1&h=2426962839&u=https%3A%2F%2Fwww.tableau.com%2Fnl-nl%2F&a=Tableau+Software] maakte vandaag bekend dat Explain Data algemeen beschikbaar is, een nieuwe functionaliteit die mensen de mogelijkheid biedt om met een enkele klik de kracht van geavanceerde statistische analyse te ervaren. Iedereen kan in een handomdraai door AI ondersteunde inzichten over zijn data ontdekken, zonder ervaring met complexe datamodellering of datawetenschap. Explain Data maakt gebruik van verfijnde statistische algoritmes om alle beschikbare data te analyseren voor de analist en automatisch de meest relevante factoren uit te leggen achter welk datapunt dan ook. Daardoor maakt Explain Data het voor meer mensen mogelijk om krachtige analyse uit te voeren en helpt het ze inzichten ontdekken die anders moeilijk of tijdrovend zouden zijn om te vinden. Explain Data is nu zonder extra kosten beschikbaar als onderdeel van de nieuwste release van Tableau, Tableau 2019.3. Ga naar: Https://www.tableau.com/nl-nl/products/new-features [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2578642-1&h=1901248268&u=https%3A%2F%2Fwww.tableau.com%2Fnl-nl%2Fproducts%2Fnew-features&a=Https%3A%2F%2Fwww.tableau.com%2Fnl-nl%2Fproducts%2Fnew-features] voor meer informatie.



"Met Explain Data maken we het voor iedereen mogelijk om door AI ondersteunde analyses te maken en maken we verfijnde statistische analyse toegankelijker, zodat iedereen, ongeacht zijn vaardigheden, snel en vol vertrouwen het 'waarom' achter zijn data kan vinden", zegt Francois Ajenstat, Chief Product Officer bij Tableau. "Explain Data stelt mensen in de gelegenheid om te focussen op de inzichten die ertoe doen en om de tijd tussen actie en de invloed ervan op het bedrijf te versnellen."



Explain Data versnelt het analytische proces en helpt mensen snel de factoren te ontdekken en begrijpen die invloed hebben op veranderingen in hun data , zonder dat er enige opzet, datavoorbereiding of datamodellering nodig is. Eerder moesten mensen handmatig de mogelijke verklaringen vaststellen en beoordelen om de reden te begrijpen achter een bepaald datapunt of bepaalde uitschieter, een proces dat tijdrovend kan zijn en waarin plausibele antwoorden kunnen ontbreken. Door de release van Explain Data in Tableau 2019.3 kunnen ze nu eenvoudig een datapunt selecteren in een visualisatie en zal Tableau in enkele seconden door middel van krachtige Bayesiaanse statistische methodes automatisch honderden patronen en potentiële antwoorden in alle beschikbare data evalueren. Explain Data levert de meest relevante, statistisch belangrijke uitleg in de vorm van interactieve visualisaties, die klanten verder kunnen verkennen met de kracht van Tableau.



Explain Data verlaagt ook het risico op menselijke vooroordelen, die analyse kunnen beperken, waardoor het helpt tot belangrijke inzichten te komen die anders misschien gemist zouden worden. Een persoon die de taak heeft om een datavraag zoals 'Wat draagt bij aan klantenverlies?' te beantwoorden, moet zijn analyse vaak beperken tot een aantal vooraf bepaalde hypothesen. Explain data evalueert automatisch iedere dimensie in de dataset en maakt het voor iedereen mogelijk om verborgen inzichten te ontdekken. Explain Data vergroot de vaardigheden van mensen en het daaraan inherente begrip van de data, met geavanceerde statistische technieken die anders alleen voor deskundigen zouden zijn voorbehouden.



"Binnen JLL maken dagelijks duizenden medewerkers gebruik van Tableau om ze te helpen hun data te zien en begrijpen. De evolutie van selfservice-analyse betekent dat mensen nog meer vragen aan hun data kunnen stellen, wat ze van intrige tot inzicht leidt. We verwachten dat Explain Data een verandering teweeg zal brengen die begeleide analyse mogelijk maakt en mensen helpt de juiste vragen te stellen, waardoor ze sneller tot inzichten komen", zegt Simon Beaumont, Global BI CoE Director bij JLL. "Explain data maakt het voor iedereen mogelijk om hun data te verkennen en verder te kijken dan de cijfers, om niet alleen het wat maar ook het waarom te begrijpen, ongeacht hun vaardigheden - de ware definitie van datademocratisering."



Tableau 2019.3 breidt natuurlijke-taalfunctionaliteit uit, introduceert nieuwe connectors en verbeterde beveiliging Er zijn tientallen nieuwe productfuncties inbegrepen in de upgrade naar Tableau 2019.3, waaronder nieuwe manieren om met de natuurlijke-taalfunctionaliteit (NLP) van tableau te communiceren (Data vragen). De natuurlijke-taalfunctionaliteit van Data vragen kan nu ingesloten worden (bijvoorbeeld als onderdeel van een bedrijfsportal of intranetpagina), zodat meer mensen gemotiveerd worden om de functionaliteit te gebruiken als onderdeel van hun dagelijkse werk, doordat ze vragen kunnen stellen aan hun data in spreektaal, zoals 'Wat waren mijn verkoopcijfers vorige maand in Seattle?" Doordat Data vragen ingesloten kan worden, kunnen organisaties nog meer mensen in staat stellen om met data te communiceren en hun medewerkers met visualisaties laten werken die ze kunnen blijven verfijnen en verkennen met de volledige analysecapaciteit van Tableau.



Als extra beveiligingslaag kunnen klanten van Tableau Server hun data-extracten in rust nu versleutelen, waardoor alle via Tableau Server gepubliceerde en opgeslagen extracten versleuteld kunnen worden. Tableau blijft met iedere release nieuwe dataconnectors toevoegen aan het platform. Met 2019.3 kunnen klanten die Spark gebruiken voor Machine Learning en data science, nu gebruik maken van een native dataconnector met Databricks. Daarnaast zijn alle Tableau-producten nu beschikbaar in het Italiaans.



Naast de release van Tableau 2019.3 heeft Tableau vandaag ook de lancering van Tableau Catalog aangekondigd, een nieuwe set catalogiseringscapaciteiten die inbegrepen is in de Data Management Add-on en die een totaalbeeld geeft van alle data die in Tableau gebruikt wordt, voor verbeterde zichtbaarheid en dataontdekking. Om klanten meer controle te geven over hoe ze hun bedrijfskritieke implementaties beheren en schalen, heeft Tableau de Tableau Server Management Add-On uitgebracht, om aan de unieke beveiligings-, beheer- en schalingsbehoeften van ondernemingen te voldoen.



Ga naar: Https://www.tableau.com/nl-nl/products/new-features [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2578642-1&h=1901248268&u=https%3A%2F%2Fwww.tableau.com%2Fnl-nl%2Fproducts%2Fnew-features&a=Https%3A%2F%2Fwww.tableau.com%2Fnl-nl%2Fproducts%2Fnew-features] voor meer informatie over de releases en om te upgraden naar Tableau 2019.3.



Over Tableau Tableau helpt mensen data te kunnen zien en begrijpen. Het selfservice-analyseplatform van Tableau maakt het voor iedereen mogelijk om met data te werken, ongeacht zijn vaardigheden. Tienduizenden klanten over de hele wereld, van particulieren en non-profitorganisaties tot overheidsinstellingen en de Fortune 500, maken gebruik van Tableau om snel inzichten te verkrijgen en ingrijpende datagestuurde besluiten te nemen. Ervaar zelf wat Tableau voor je kan betekenen met een gratis proefversie: www.tableau.com/nl-nl/trial [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2578642-1&h=52108627&u=https%3A%2F%2Fwww.tableau.com%2Fnl-nl%2Ftrial&a=www.tableau.com%2Fnl-nl%2Ftrial].



