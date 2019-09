Nog een grote stap vooruit naar e-mobiliteit - CATL en Daimler Trucks & Buses sluiten mondiale leveringsovereenkomst voor batterijcelmodules voor

NINGDE, China, 18 september 2019 /PRNewswire/ -- Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) en 's werelds toonaangevende vrachtwagenproducent Daimler Trucks & Buses hebben een mondiale overeenkomst gesloten voor de levering van batterijcelmodules voor de serieproductie van elektrische vrachtwagens. CATL zal batterijcelmodules leveren voor Daimler Trucks & Buses' uiteenlopende mondiale portfolio elektrische vrachtwagens, die vanaf 2021 op de markt wordt geïntroduceerd. CATL levert onder andere voor de Mercedes-Benz eActros, de Freightliner eCascadia en de Freightliner eM2.



"CATL is toegewijd aan het wereldwijd aandrijven van innovatie in nieuwe energie. Het leveren van zeer efficiënte en betrouwbare oplossingen voor het elektrificeren van commerciële voertuigen is een essentieel element voor de algehele marktontwikkeling van elektromobiliteit," aldus Zhou Jia, President van CATL. "Onze mondiale samenwerking met Daimler Trucks & Buses is een belangrijke stap voorwaarts naar het realiseren van onze gedeelde visie van een meer duurzame samenleving in de nabije toekomst."



Als wereldwijde leider op het gebied lithium-ionbatterijen, kenmerken de producten en solutions van CATL zich door zowel hoge energiedichtheid, lange levensduur, en een flexibele omgevingsadaptatie, als door veiligheid en betrouwbaarheid. Naast haar succesvolle samenwerkingsverbanden met vooraanstaande mondiale OEM's op het gebied van passagiersvoertuigen, versnelt CATL ook de elektrificatie van de sector voor commerciële voertuigen.



Dr. Frank Reintjes, Hoofd Global Powertrain, E-Mobility and Manufacturing Engineering van Daimler Trucks vertelt: "Bij Daimler Trucks & Buses profiteren we voortdurend van onze sterke technologische positie en onze wereldwijde aanwezigheid door middel van intelligente platforms en gedeelde modules. We breiden deze succesformule ook uit naar onze elektrische vrachtwagens, en voldoen zo aan de behoeften van onze klant aan met snelheid naar de markt en de best beschikbare technologie. Onze E-Mobility Group en de samenwerking met CATL zijn sleutelelementen in deze benadering."



Gesa Reimelt, Hoofd E-Mobility Group van Daimler Trucks & Buses: "Als 's werelds toonaangevende vrachtwagenproducent, streven we ernaar om de eerste op de markt te zijn met de serieproductie van emissievrije transportsolutions op wereldschaal. Vandaag de dag hebben we wereldwijd al klanten die gebruikmaken van batterij-elektrische vrachtwagens. De samenwerking met CATL als sterke mondiale partner zal aanzienlijk bijdragen aan de serieproductie van een breed scala aan elektrische vrachtwagens vanaf 2021."



Over Contemporary Amperex Technology Co., Limited



Contemporary Amperex Technology Co., Limited ("CATL") is een mondiale leider in de ontwikkeling en productie lithium-ionenergie en accu's, met bedrijfsonderdelen die zich bezighouden met R&D, productie en verkoop van accusystemen voor nieuwe energievoertuigen en energieopslagsystemen. In 2018 bereikte de omzet van het bedrijf 21,31 GWh wereldwijd en stond het verkoopvolume van producten op de eerste plaats in de wereld (volgens gegevens van SNE Research).



CATL heeft zijn hoofdkantoor in Ningde, China en heeft wereldwijd meer dan 24.000 werknemers en dochterondernemingen in Beijing, Liyang (provincie Jiangsu), Shanghai en Xining (provincie Qinghai), evenals in München (Duitsland), Parijs (Frankrijk), Yokohama (Japan), Detroit (VS) en Vancouver (Canada). Bovendien bezit en exploiteert het bedrijf accuproductiefaciliteiten in de provincies Fujian, Jiangsu en Qinghai, en een Europese fabriek in Erfurt, Duitsland, eerste overzeese fabriek van het bedrijf. In juni 2018 ging het bedrijf naar de beurs van Shenzhen met beurscode 300750.



