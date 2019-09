Italian Exhibition Group (IEG): bij TTG Travel Experience (Italië)

Bekroonde chef-koks en roemruchte reizen zorgen voor een onvergetelijke editie.



RIMINI, Italië, 18 september 2019 /PRNewswire/ -- Gezocht: onvergetelijke reizen in het kader van sport, wellness, foodservice, horeca en lokale regio's. Dit is wat bezoekers van het Rimini-expositiecentrum in Italië aantreffen op de 56eTTG Travel Experience, die wordt georganiseerd door de Italian Exhibition Group (IEG) van de 9e tot de 11e oktober, gelijktijdig met SIA Hospitality Design en Sun Beach & Outdoor Style.



TG Travel Experience is de belangrijkste Italiaanse B2B-expo op het gebied van toerisme: van vakantieproducten tot de horecasector, outdoor- en strandfaciliteiten en klaar om de gehele toeleveringsketen van de reisindustrie aan te trekken.



TTG Travel Experience beschikt over drie macro-expogebieden: Italia, absoluut 's werelds top-showcase van alles wat de regio's in Italië aan toeristen te bieden hebben; Global Village, met een groei in de deelname van Europese bestemmingen; en The World, met een ruime vertegenwoordiging van Amerikaanse en Aziatische landen.



Maar er is ook de opening van de Eatexperience (ontdekken, proeven, genieten) en Be Active (avontuur, sport, wellness), exposities voor handelaars die geïnteresseerd zijn in het aanbieden van gastronomische, innovatieve en reistoerisme-oplossingen in Italië [er werd in 2017 223 miljoen euro besteed door buitenlandse toeristen aan voedsel- en wijntoerisme in Italië, 70% meer dan in 2013 (bron: Enit); terwijl in 2016 18,6% van de buitenlandse toeristen verklaarde dat sport de motivatie van hun vakanties was (Bron: CST).



Op het terrein van Eatexperience wordt gewerkt aan de voorbereiding van een groot aantal geplande evenementen, te beginnen met de Gualtiero Marchesi Foundation, die de wereldtournee van de Marchesi-keuken zal presenteren, van Chicago tot Tokio en de grote Europese hoofdsteden (Parijs, Londen en Berlijn), maar ook het Comomeer-verhaal van de uitzonderlijke gast Andrea Berton, bekroonde chef-kok en leerling van Gualtiero Marchesi; Le strategie globali nel turismo gastronomico e del vino (Globale strategieën in gastronomie en wijntoerisme) door Luiss Guido Carli, plus de vergadering over de zoektocht van mensen naar gastronomische ervaringen en hoe deze de wereld van de hypervoeding zal veranderen, gepresenteerd met behulp van de analyse van Industry Vision IEG.



