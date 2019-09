Succes van Pet Fair Asia Schiet Omhoog

SHANGHAI, 18 september 2019 /PRNewswire/ -- De 22ste editie van Pet Fair Asia, georganiseerd door VNU Exhibitions Asia, vond met succes plaats in Shanghai van 21 t/m 25 augustus 2019. Met 14 hallen en een oppervlakte van 185.000 m², verwelkomde de beurs 1.591 standhouders en 67.163 professionelen uit 42 landen en regio's, wat zijn cruciale rol bevestigd in de mondiale huisdierensector.



https://mma.prnewswire.com/media/995988/Pet_Fair_Asia.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/995988/Pet_Fair_Asia.jpg]



Pet Fair Asia bevestigde zijn internationale invloed met 8.656 bezoekers uit het buitenland en een drastische stijging van kopers uit Zuidoost-Azië, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika, boven de gebruikelijk aanzienlijke groep bezoekers uit Zuid-Korea, Japan en grote kopers van Westerse markten.



Buitenlandse exposanten bereikten tijdens de beurs nieuwe pieken, voornamelijk in diervoeding, snacks en diervoeding-technologieën. De organisator heeft ook een sterke stijging van nieuwe lokale Chinese merken geconstateerd die innoverende producten presenteerden, een sterke verschuiving van de pure productie naar moderne merklogica.



De beurs, georganiseerd per productsector, omvatte een uitgebreid aanbod uit de sectoriële distributieketen, met hallen gewijd aan diervoeding, snacks/hapjes, diervoeding-technologieën en diervoedingleveranciers, kleine huisdieren, reptielen en aquatische producten, kattenproducten, speelgoed, accessoires en kleding, veterinaire producten en accessoires, smart producten en draagbare technologieën.



Er waren tijdens de beurs meerdere wereldpremière-productlanceringen, strategische interne bijeenkomsten voor multinationale groepen (Nestle [https://www.petfoodindustry.com/articles/8454-nestle-purina-attends-pet-fair-asia], Royal Canin [https://www.chinapetmarket.com/royal-canin-wants-pet-friendly-shanghai/]) en dagelijks mogelijkheden om te leren en te netwerken met collega's uit de hele wereld. Het 9th International Pet Industry Summit [https://www.petfairasia.com/en/events/international-pet-industry-summit/] vond één dag voor de beurs plaats, en brak alle records : 1200 gedelegeerden kregen toegang tot exclusieve informatie over de laatste trends op de Chinese markt en communiceerden met internationale opinieleiders. Het 8th Petfood Forum China [https://www.petfairasia.com/en/events/petfood-forum-china/] voorzag deelnemers van een diepgaand inzicht in de nieuwe dierenvoeding regulaties, de laatste trends, de beste voedingsveiligheidsmethoden en marktkansen.



De organisator kondigde de lancering van de Asia Pet Alliance [https://www.petfairasia.com/en/asia-pet-alliance/] aan, een mondiaal initiatief om de samenwerking tussen belanghebbenden in de sector te vergemakkelijken en om een duurzaam ontwikkelingsmodel te promoveren voor de huisdierenindustrie, én een nieuwe B2B beurs: de Pet Fair South-East Asia [https://www.petfair-sea.com/] (SEA). De Pet Fair SEA zal in Bangkok, in Thailand, van 14 t/m 16 oktober 2020 plaatsvinden en zal voordelig zijn voor een regio in snelle ontwikkeling. Het is door belangrijke lanceringspartners ontwikkeld, en zal een opgewaardeerde businesservaring leveren met van tevoren georganiseerde bijeenkomsten, een gehost koperprogramma en inhoud van wereldklasse.



De 23ste Pet Fair Asia komt van 19 t/m 23 augustus 2020 terug.



Er worden 2000 exposanten verwacht, verspreid over de hele ruimte (17 hallen, 210.000 m2).



Informatie: Mr. Yannick Verry +862161956016 www.petfairasia.com [http://www.petfairasia.com/]



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/995988/Pet_Fair_Asia.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/995988/Pet_Fair_Asia.jpg]



Web site: http://www.petfairasia.com/