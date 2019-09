Zadarma Introduceert Nieuw Gratis CRM-Systeem en Voegt Duits Toe aan Interface

- Cloud-telefonie bedrijf Zadarma lanceert zijn nieuwste product - een Customer Relationship Management (CRM-)systeem - en introduceert een nieuwe taal in zijn interface - Duits



BURGAS, Bulgarije, 18 september 2019 /PRNewswire/ -- Zadarma, een cloud-telefonie provider opgericht in 2006, maakt vandaag de officële lancering bekend van ZCRM - de nieuwste toevoeging aan hun uitgebreide pakket telecomdiensten. Hun CRM systeem biedt een gebruikersvriendelijke totaaloplossing voor teams en afdelingen van uiteenlopende grootte.



Het nieuwe Zadarma Customer Relationship Management-systeem wordt volledig geïntegreerd in de andere diensten, waaronder maar niet beperkt tot het gratis zakelijk telefoonsysteem voorzien van geavanceerde IVR-instellingen, gespreksopname, doorschakeling, automatische respons configuratie en andere essentiële kenmerken. Hiermee worden bedrijven voorzien van geïntegreerde spraakcommunicatie.



ZCRM is uitgerust met kenmerken die essentieel zijn voor succesvolle communicatie met potentiële en bestaande klanten:





-- Met slechts één klik bellen naar de gewenste klant of partner vanaf de

interface

-- Automatische aanmaak van leadrapportages tijdens inkomende en uitgaande

gesprekken van en naar onbekende nummers

-- Klantensysteem met complete contactinformatie: aantekeningen,

documentatie, gespreksopnamen en meer

-- Handige weergave van de huidige taken: lijst, Kanban en agendaweergave

Menselijke interactie staat in alle bedrijfstakken voorop waar het gaat om succesvol zakendoen. Een georganiseerde en handige database van klanten en partners met daarin de informatie over alle interacties kan de relatie aanzienlijk vergemakkelijken.



ZCRM [https://zadarma.com/en/services/crm/] is gratis en kan worden aangelegd in slechts luttele minuten.



Zadarma heeft nu tevens een zesde taal toegevoegd aan de interface - Duits. Duitstalige gebruikers kunnen in hun eigen taal gebruikmaken van de website en hun persoonlijk account.



Over Zadarma:



Zadarma is een internationaal cloud-telefoniebedrijf dat al ruim 12 jaar bestaat. Het bedrijf levert virtuele telefoonnummers aan bedrijven en personen in 100 verschillende landen, gratis Cloud PBX, call tracking en gratis website widgets waaronder CallBack en Click-to-Call. Het is een vertrouwde naam voor meer dan 1.300.000 klanten over de hele wereld.



Elena Volozova,

Zadarma Project,

Tel: +1 (857) 302-74-37

elena.volozova@zadarma.com [mailto:elena.volozova@zadarma.com]



Web site: https://zadarma.com/