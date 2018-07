Philipsdorp weer klaar voor de toekomst

Bewoners en Woonbedrijf heel trots op het resultaat van renovatie



De renovatie van Philipsdorp in Eindhoven is klaar. De bewoners en Woonbedrijf zijn heel trots op het mooie eindresultaat! Het was een langdurig proces dat heel ingrijpend was voor de bewoners. Maar nu genieten ze volop van hun vernieuwde woning in een mooie wijk. Philipsdorp is een mooi voorbeeld hoe een renovatie van grote betekenis en meerwaarde is voor de bewoners.



Philipsdorp is een bijzondere buurt, dicht bij het centrum van Eindhoven. De wijk is een eeuw geleden ontstaan om te voldoen aan de groeiende behoefte naar woningen voor arbeiders van Philips. Het lag onder de rook van de toenmalige Philipsfabrieken van Strijp. Ondertussen is Philipsdorp uitgegroeid tot een geliefde woonwijk met een eigen karakter en betaalbare huurwoningen. Dat was voor bewoners, gemeente en Woonbedrijf ook de reden om de huurwoningen te behouden voor de toekomst.



Ingrijpend



Alle 771 huurwoningen, gebouwd tussen 1910 en 1923, zijn gerenoveerd. De renovatie begon eind 2011 en was begin 2018 klaar. Het heeft veel van de bewoners gevraagd. Door de ingrijpende werkzaamheden moesten alle bewoners tijdelijk hun huis verlaten. Iedere bewoner heeft ongeveer 3 maanden in een wisselwoning gewoond, tijdens de renovatie van zijn woning.



De buitenkant van de woningen is gerenoveerd om de karakteristieke sfeer van Philipsdorp te behouden voor de toekomst. De binnenkant voldoet nu weer helemaal aan de eisen van deze tijd. En dat is belangrijk voor de (toekomstige) bewoners. De woningen zijn van energielabel D, E en F naar label A of B gegaan, dus dat leidt vaak tot een besparing op de energiekosten.



Voorzieningen



Ook heeft Woonbedrijf de oude winkelpanden aangepakt. Daar komen nu weer voorzieningen in voor de buurt zoals het Koffiehuisje. En binnenkort opent ‘Eten zonder Streken’, een winkel met Brabantse streekproducten, zijn deuren in het voormalige postzegelwinkeltje aan de Frederiklaan.



Wat levert zo’n renovatie op?



Het was een zeer ingrijpende renovatie, voor bewoners en voor Woonbedrijf. Was het niet beter geweest om de woningen te slopen en er nieuwe neer te zetten? Moet een woningcorporatie wel investeren in het karakter van een wijk wel een taak van een woningcorporatie? Onderzoeksbureau RIGO heeft een maatschappelijke kosten- batenanalyse gemaakt en concludeert dat deze renovatie wel degelijk meer oplevert dan sloop en nieuwbouw. Het toont aan dat behoud van de (deels) monumentale woningen een meerwaarde heeft voor de bewoners, de buurt en de stad.



In 2017 was de renovatie van Philipsdorp genomineerd voor de gemeentelijke architectuurprijs (Dirk Roosenburgprijs). De wijk heeft toen de publieksprijs gewonnen. Dat is voor het overgrote deel te danken aan de trots die bewoners hebben voor hun wijk.