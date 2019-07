VWO kondigt zijn eerste online conferentie over conversieoptimalisatie, ConvEx, aan.

- ConvEx neemt een diepe duik in experimentgedreven marketing, maakt het mogelijk geweldige digitale ervaringen op te doen en zal daarom 15 experts van enkele van de grootste bedrijven ter wereld op het gebied van conversieoptimalisatie inzetten.



NEW DELHI, 18 juli 2019 /PRNewswire/ -- VWO, marktleider op het gebied van conversieoptimalisatie en gebruikersinzichtentechnologie, kondigt zijn eerste online conferentie aan; ConvEx - Celebrating Experiment-Driven Marketing [https://vwo.com/events/convex/?utm_source=convex&utm_medium=co-marketing&utm_campaign=mof_wb_convex_src_pr]. De 5-daagse conferentie vindt online van 5 tot en met 9 augustus 2019 plaats en brengt professionals uit de wereld van digitale marketing, conversieoptimalisatie, UX/UI en analytici, waaronder duizenden VWO-klanten bijeen, om te kunnen luisteren naar experts en te leren over best-practices.



"Klantverwachtingen evolueren. Het wordt steeds belangrijker om aandacht te besteden aan online ervaringen, die klanten ertoe brengen om bepaalde transacties te doen. Het wordt tijd om meningen meer naar het tweede plan te brengen en experimenten te laten bepalen wat het beste is voor uw publiek. Met ConvEx willen we datagestuurde organisaties omvormen tot experimentgedreven organisaties," aldus Sparsh Gupta, directeur bij VWO.



Voor het eerst zal ConvEx 15 experts op het gebied van conversieoptimalisatie en gebruikerservaring, die enkele van 's werelds grootste bedrijven helpen groeien, waaronder Microsoft, Booking.com, HubSpot, Encyclopedia Britannica, Kaspersky, Avast, Trainline en andere samenbrengen. De sessies zullen online worden vrijgegeven en het publiek zal de sessies comfortabel vanachter hun eigen scherm kunnen bekijken.



"De online concurrentie wordt dag na dag sterker. Het wordt tijd dat bedrijven niet meer uitsluitend op basis van gegevens, maar ook vaker op de klanten gerichte beslissingen nemen. ConvEx biedt een kijkje in de keuken over de manier waarop de meest vooraanstaande bedrijven ter wereld hun loyale aanhang hebben opgebouwd, namelijk door begrip te tonen voor de motivatie van hun kopers", zegt Paras Chopra, oprichter en bestuursvoorzitter van VWO.



Over VWO



VWO is leverancier van technologie voor conversieoptimalisatie en gebruikersinzichten met meer dan 250 medewerkers, 6000 klanten en 20.000 gebruikers wereldwijd. Het geïntegreerde conversieplatform van VWO stelt marketeers in staat om het gedrag van bezoekers beter te begrijpen, experimenten uit te voeren, ervaringen te personaliseren en ze te betrekken bij het gehele klantentraject. Bezoek voor meer informatie, vwo.com [https://vwo.com/?utm_source=convex&utm_medium=co-marketing&utm_campaign=mof_wb_convex_src_pr], of neem contact met ons op via Facebook [https://www.facebook.com/vwoofficial/], Twitter [https://twitter.com/vwo], of LinkedIn [https://www.linkedin.com/showcase/vwo/].



