Mindtree Rapporteert 10,3% y-o-y Omzetgroei

WARREN, New Jersey en BANGALORE, India, 18 juli 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree [http://www.mindtree.com/], een wereldwijd technologiediensten en digitale transformatiebedrijf, dat klanten helpt met het bereiken van snellere bedrijfsresultaten, heeft zijn geconsolideerde resultaten vandaag bekend gemaakt. Deze resultaten gelden voor het eerste kwartaal dat op 30 juni 2019 eindigde, zoals door zijn raad van bestuur is goedgekeurd.



https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpg]



Gezamenlijke verklaring door Rostow Ravanan, MD & CEO en Pradip Menon, CFO op de Q1 FY20 inkomsten van Mindtree - Kijk hier [https://www.youtube.com/watch?v=Eva9L1bkMKY&feature=youtu.be]



"Wij hebben ondanks veel onzekerheden stabiele resultaten opgeleverd, wat de unieke sterke punten van Mindtree onderlijnen," zegt Rostow Ravanan, CEO & Managing Director, Mindtree. "Tijdens dit kwartaal hebben wij een recordhoogte aan contracten afgesloten, waarmee onze plaats al voor de rest van het jaar bepaald is. Terwijl de externe factoren enkele uitdagingen met zich meebrengen, maken onze gefocuste strategie en sterke klantenrelaties ons ermee vertrouwd dat wij in FY20 ook boven het industrie groeipercentage zullen kunnen leveren."



Belangrijke financiële hoofdpunten:



Kwartaal afgesloten op 30 Juni 2019





-- In US Dollars gerekend:



-- $ 264,2 miljoen omzet (0,8% q-o-q / 9,4% y-o-y groei)1,1% q-o-q /

10,3% y-o-y groei met constante wisselkoers

-- $ 13,4 miljoen nettowinst (52,7% q-o-q daling/ 42,7% y-o-y groei)

-- In INR:



-- ₹ 18.342 miljoen omzet (0,3% q-o-q daling/ 11,9% y-o-y groei)

-- ₹ 927 miljoen nettowinst (53,3% q-o-q daling/ 41,4% y-o-y)

Andere hoofdpunten:





-- Klanten:



-- 346 actieve klanten op 30 juni 2019

-- $5 miljoen klantengroei met 1, in totaal met 46

-- Mensen:



-- 20.935 Mindtree Minds op 30 juni 2019

-- 12 maandenverloop is 15,1%

-- BOTs*:



-- Automatisering speelt een belangrijke rol in de modernisering van de

levering van onze technologiediensten, wat voor onze klanten

verhoogde efficiëntie en resultatensnelheid betekent. Wij vermelden

met trots de kracht van onze BOTs die naast onze Mindtree Minds

autonoom werken en die het voor ons team mogelijk maken meer te

kunnen doen en grotere doelen te kunnen bereiken

-- Wij hebben 674 BOTs werkzaam op 30 juni 2019

* Software dat autonoom functioneert, vrij van enige interferentie, menselijk of niet, om een belangrijke taak te voldoen dat anders door een persoon gedaan zou moeten worden





-- Meerjarige en multi-miljoen dollarcontracten met toonaangevende klanten

wereldwijd:

Nieuwe klanten:



Bestaande klanten:





-- Erkenningen:



-- Mindtree ontving de 'Best Compliance Framework of the Year' tijdens

de Compliance Leadership Summit & Awards 2019, gehost door UBS

Forums

-- Magnet360, de Mindtree Salesforce praktijk, werd tot Leader in de VS

en tot rijzende ster in Duitsland in Professional Services voor

Salesforce Sales en Service Cloud in de U.S. ISG Provider Lens(TM)

2019 Salesforce Ecosystem Quadrant Study

-- Mindtree werd erkend door de Information Services Group (ISG), een

leidende wereldwijde technologie onderzoek en adviesbedrijf, voor

zijn rol in twee van de top 25 voorbeelden van digitale

transformatie in 2019. Dit wordt weergegeven in het onlangs

verschenen ISG boek Digital Excellence: 25 Winning Partnerships

-- Gezamenlijke verklaring door Rostow Ravanan, MD & CEO en Pradip Menon,

CFO op de Q1 FY20 verdiensten van Mindtree - Kijk hier

[https://www.youtube.com/watch?v=Eva9L1bkMKY&feature=youtu.be]

Over Mindtree



Mindtree [NSE: MINDTREE] is een wereldwijde technologie-, advies en dienstenbedrijf, dat klanten in 18 landen helpt om bedrijfsflexibiliteit, concurrentievoordeel en groei te bereiken. Door de efficiëntie van Continuous Delivery, onze digitale expertise, domeinkennis, en onderzoek in opkomende technologieën om efficiëntie te drijven en business innovatie voor meer dan 346 klanten mogelijk maken.



Mindtree wordt constant als één van de beste werkplekken beschouwd. Dat is een weerspiegeling van onze ondernemende, samenwerkende en toegewijde "Mindtree Minds" die onze cultuur van succes, innovatie en co-creatie belichamen.



Bezoek voor meer informatie contact op www.mindtree.com [http://www.mindtree.com/] of volg ons @Mindtree_Ltd



Veilige Zone



Bepaalde verklaringen in deze uitgave met betrekking tot onze toekomstige groeimogelijkheden zijn voorspellende verklaringen die een aantal risico's en onzekerheden inhouden en dit kan ertoe leiden dat de werkelijke resultaten verschillen van de in deze voorspellende verklaringen. Wij voelen ons niet verplicht om welke toekomstgerichte verklaring dan ook te actualiseren die door of namens ons is gedaan.



Bezoek ons op www.mindtree.com [http://www.mindtree.com/].



Neem voor meer informatie contact op met:

INDIA

Rahul Nag

Mindtree

+91-9958644228

Rahul.Nag@mindtree.com [mailto:Rahul.Nag@mindtree.com]



UNITED STATES

Erik Arvidson

Matter Communications

+1-978-518-4542

earvidson@matternow.com [mailto:earvidson@matternow.com]



EUROPA

Susie Wyeth

Hotwire

+44(0)207-608-4657

susie.wyeth@hotwireglobal.com [mailto:susie.wyeth@hotwireglobal.com]



Mindtree Limited, Global Village, RVCE Post, Mysore Road, Bangalore-560059;

CIN: L72200KA1999PLC025564; Phone: +91-80-6706-4000; Fax: +91-80-6706-4100;

E-mail: info@mindtree.com/investors@mindtree.com [mailto:investors@mindtree.com]; Website: www.mindtree.com [http://www.mindtree.com/]



© Mindtree 2019



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpg]



Web site: http://www.mindtree.com/