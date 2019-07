Voorstelling van de HUSD-token, Huobi's eerste echte stablecoin

Met zijn toonaangevende naleving van de regelgeving, zijn eenvoudige fiat onramps en zijn volledige integratie in Huobi Global, biedt de HUSD-token aan stablecoin-gebruikers een echt alternatief voor Tether.



SINGAPORE, 18 juli 2019 /PRNewswire/ -- Huobi -- samen met zijn partners Stable Universal en Paxos Trust Company -- is verheugd een betere optie voor stablecoin-gebruikers aan te kondigen. Op maandag 22 juli lanceert Stable Universal de HUSD-token, de eerste gereguleerde volledig genoteerde stablecoin die is geïntegreerd met Huobi Global -- en die een alternatief is voor Tether (USDT).



Wat onderscheidt de HUSD-token?





-- Om volledige ondersteuning van elke HUSD-token en regelgevend toezicht

te garanderen, wordt elke dollar die de HUSD-token dekt in reserve

gehouden door de Paxos Trust Company, een fiduciaire en gekwalificeerde

bewaarnemer onder het New York State Department of Financial Services

(NYDFS). Dit betekent dat de HUSD-token een hoog niveau van

voortreffelijke naleving die momenteel beschikbaar is voor een

stablecoin vertoont.

-- Volledige integratie in Huobi Global, een van de grootste en meest

liquide cryptogeldbeurzen ter wereld.

-- Een eenvoudige, snelle en eenvoudige fiat onramp (fiduciair geld

omzetten naar cryptogeld) en offramp (cryptogeld omzetten naar fiduciair

geld) via een binnenkort te lanceren dienst van Stable Universal,

waarmee de HUSD-token kan worden gekocht en ingewisseld. De dienst zal

deel uitmaken van stcoins.com. Voorts zal de HUSD-token worden

geïntegreerd in Huobi OTC.

Stable Universal zal de tokens uitgeven.



"Het bieden van betere opties aan de cryptovalutagemeenschap is altijd een van onze grootste prioriteiten geweest hier bij Huobi," zei Livio Weng, algemeen directeur van Huobi Global. "Wij zijn trots om samen te werken met Paxos en Stable Universal aan dit baanbrekende project en wij kijken ernaar uit om de nieuwe HUSD-token beschikbaar te stellen aan meer dan tien miljoen gebruikers in Azië en de rest van de wereld. Het is heel spannend om het HUSD-project te zien groeien van een stablecoin-oplossing naar een stablecoin op zich."



HUSD zal verschillend zijn van Huobi's huidige HUSD-systeem. In de komende dagen zal Huobi overgaan van dat huidige systeem (een oplossing waarmee meerdere stablecoin-denominaties als één kunnen worden verhandeld) naar de nieuwe HUSD-token. De HUSD-token, die is ontworpen als een ERC-20 token, zal tevens beschikbaar zijn om te worden genoteerd op andere beurzen, portefeuilles en cryptovalutaplatforms.



Frank Zhang, algemeen directeur van Stable Universal, zei: "In de huidige cryptovalutamarkten hebben handelaren altijd toegang nodig tot een veilige, betrouwbare stablecoin die volledig inwisselbaar is en de risicoblootstelling beperkt. De HUSD-token is betrouwbaar en ontworpen als een efficiënte en eenvoudige token - wij zijn ervan overtuigd dat het de beste fiat onramp is en het in dit kader een ingrijpende verandering zal teweegbrengen. Wij zijn verheugd dat Huobi de HUSD-token zal noteren, waardoor wij snel liquiditeit kunnen opbouwen met hun enorme klantenbestand. In combinatie met de voortreffelijke reputatie van Paxos bieden wij een product met het hoogste niveau van toezicht en bescherming."



Naast het verhandelen van de HUSD-token op Huobi Global, kunnen gebruikers tevens de HUSD-token 1:1 voor USD krijgen via Stable Universal. Paxos zal alle nalevingsbeoordelingen betreffende het "Ken uw klant"-principe en op het gebied van de bestrijding van het witwassen van geld beheren voor deze rekeningopeningen en tegelijkertijd de deposito's in USD in reserve houden. Elke maand zal een vooraanstaand Amerikaans accountantskantoor een verklaring afgeven om ervoor te zorgen dat de USD-reserves overeenkomen met het aanbod van HUSD. Stable Universal zal samenwerken met derden voor slimme contractaudits en op keten gebaseerde transactiemonitoring.



Richmond Teo, medeoprichter van Paxos en algemeen directeur van Paxos Asia, maakte volgende opmerking: "Paxos behoudt een unieke positie in de cryptoactivaruimte gezien onze goede naleving van de regelgeving en onze diepe toewijding aan het beschermen van klantenactiva. Vertrouwen onderbouwt alle aspecten van onze eigen producten en wij zijn er trots op om nu trust-as-a-service (vertrouwen als dienst) te bieden als aandrijver van HUSD, een nieuwe stablecoin voor Huobi Global. Dit is een nieuw model waarmee andere innovators veilige, betrouwbare en volledig ondersteunde oplossingen kunnen creëren ter ondersteuning van de bredere acceptatie van cryptomarkten voor contanten en activa met behulp van onze unieke gereguleerde status. Dit is nog maar het begin van wat Paxos kan bieden bij het opbouwen van de toekomst van digitale activa."



Neem contact op met media@huobi.com [mailto:media@huobi.com] voor vragen vanuit de media.



Over Huobi Group:



Huobi Group bestaat uit tal van upstream- en downstream-ondernemingen en is een toonaangevend bedrijf voor de handel in digitale activa en het beheer van digitale activa. De in 2013 opgerichte Huobi Group heeft een cumulatieve omzet van meer dan US $1 biljoen. Met trots biedt de groep veilige, beschermde en comfortabele diensten op het gebied van de verhandeling van cryptovaluta en activabeheer aan miljoenen gebruikers in meer dan 130 landen. Meer informatie is te vinden op www.hbg.com [http://www.hbg.com/]



Voor vragen kunt u contact opnemen met: Jiayi Li, +65-92295769, media@huobi.com [mailto:media@huobi.com]



