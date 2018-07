AUTODIS ESCH/MERSCH wordt Borgward-distributeur voor Luxemburg

STUTTGART, Duitsland, July 18, 2018 /PRNewswire/ --



Het in Luxemburg gevestigde AUTODIS ESCH/MERSCH wordt de eerste Borgward-distributeur in Europa. De autofabrikant, met zijn hoofdkwartier in Stuttgart, maakte deze aankondiging afgelopen dinsdag. "AUTODIS ESCH/MERSCH is een gerenommeerd bedrijf, dat zich al tientallen jaren met succes op de markt manifesteert. Wij zijn verheugd, dat het vanaf heden de verkoop en service voor Borgward in Luxemburg zal afhandelen," zei Gerald Lautenschläger, directeur European Operations bij Borgward Group AG.



"We zijn ervan overtuigd dat het legendarische merk Borgward voortbouwt op de successen uit het verleden en zijn vooral optimistisch, dat we het merk succesvol in Luxemburg zullen kunnen neerzetten," aldus Marc Graas, CEO van AUTODIS ESCH/MERSCH. Borgward's marktintroductie markeert tegelijkertijd ook diens terugkeer naar Luxemburg, waar de autofabrikant in de jaren vijftig de modellen Borgward, Lloyd en Goliath verkocht.



The Graas Group verkoopt al sinds 1926 auto's. AUTODIS ESCH/MERSCH heeft 127 medewerkers in dienst, die vorig jaar ongeveer 4500 voertuigen afleverden en daarmee ca. 72 miljoen Euro aan inkomsten genereerden.



Foto is beschikbaar bij AP Images (http://www.apimages.com) en https://www.presseportal.de/nr/115998/bild



Meer informatie



BORGWARD Group AG Kriegsbergstrasse 11 70174 Stuttgart, Germany



Marco Dalan Algemeen directeur van Global Communications telefoon: +49-711-365-101-041 e-mail: marco.dalan@borgward.com



http://www.borgward.com