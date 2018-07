MoneyGram breidt wereldwijd digitale dienstverlening uit

Bekroond online platform nu beschikbaar in vijf nieuwe landen



DALLAS, 18 juli 2018 /PRNewswire/ -- MoneyGram [http://www.moneygram.com/] breidt zijn wereldwijde digitale voetafdruk uit met de introductie in vijf nieuwe landen van zijn bekroonde online platform. Klanten in Australië, Nederland, België, Portugal en Oostenrijk kunnen nu 24/7 rechtstreeks geld versturen naar meer dan twee miljard bankrekeningen en mobiele portefeuilles of naar een MoneyGram-vestiging in meer dan 200 landen en gebieden.



Volgens het Findex-rapport van de Wereldbank neemt het aantal digitale betalingen toe. Tussen 2014 en 2017 steeg het aantal personen wereldwijd die digitale betalingen uitvoeren of ontvangen, met 11 procent, tot 52 procent.



"Innovatieve technologie verandert de manier waarop we tegemoet komen aan de financiële behoeften van onze klanten. MoneyGram zal in 2018 en daarna de digitale uitbreiding wereldwijd blijven versnellen. We willen de klanten van MoneyGram meer keuze bieden wanneer ze overschrijvingsdiensten gebruiken en we willen ervoor zorgen dat we goed gepositioneerd zijn om in de snelle wereld van vandaag de dag te kunnen concurreren," aldus Alex Holmes, MoneyGrams voorzitter en CEO.



MoneyGrams investeringen in nieuwe digitale platforms levert tastbare resultaten. In het eerste kwartaal van 2018, was 16 procent van de totale omzet uit overschrijvingen afkomstig uit digitale overschrijvingen. Tegelijkertijd steeg de omzet uit Moneygram.com [http://moneygram.com/] met 21 procent, voornamelijk als gevolg van nieuwe klantenwerving na de succesvolle lancering in Spanje en Frankrijk.



MoneyGram online biedt functies zoals de mogelijkheid om een geschikte locatie te vinden, de status van transacties te controleren, en de online en offline overschrijvingskosten te bepalen. Het platform is nu beschikbaar voor klanten in de V.S., het VK, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Australië, Nederland, België, Portugal en Oostenrijk.



#moneygramnews



Over MoneyGram International MoneyGram is een wereldwijde aanbieder van innovatieve overschrijving- en betalingsdiensten en wordt wereldwijd erkend als een financiële aansluiting met vrienden en familie. Online of via een mobiel apparaat, bij een kiosk of in een plaatselijke winkel, wij verbinden consumenten op een manier die voor hen geschikt is. We bieden ook een betalingsdienst voor facturen, geven postwissels uit en verwerken officiële cheques in geselecteerde markten. Meer informatie over MoneyGram International, Inc. is beschikbaar op moneygram.com. [http://www.moneygram.com/]



Mediacontact V.S. Michelle Buckalew 214-979-1418 Mbuckalew@moneygram.com [mailto:Mbuckalew@moneygram.com]



Mediacontact Europa Maria Bankiet-Kamińska MoneyGram Tel: + 48 (0) 22 377 2185 Mob: + 48 (0) 885 889 696 E-mail: MbankietKaminska@moneygram.com [mailto:MbankietKaminska@moneygram.com]



Toekomstgerichte verklaringen



Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen, die mogelijk projecties over toekomstige bedrijfsresultaten, financiële situaties of zakelijke vooruitzichten kunnen bevatten. Werkelijke bedrijfsresultaten, financiële situaties of zakelijke vooruitzichten kunnen om verschillende redenen afwijken van hetgeen wordt weergegeven of geïmpliceerd in deze toekomstgerichte verklaringen, en bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot de marktvraag, wereldwijde economische omstandigheden, ongunstige industriële omstandigheden, gerechtelijke procedures, het vermogen om effectief nieuwe markten te identificeren en tot deze toe te treden, overheidsvoorschriften, het vermogen om management en ander personeel te behouden, en andere economische, zakelijke of concurrentiefactoren. Aanvullende informatie over de factoren die ertoe kunnen leiden dat de resultaten wezenlijk verschillen van die in de toekomstgerichte verklaringen, wordt van tijd tot tijd opgenomen in de SEC-deponeringen van MoneyGram. De toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht is een weerspiegeling van MoneyGrams overtuiging op het moment van publicatie van dit persbericht. MoneyGram neemt geen enkele verplichting op zich om deze toekomstgerichte verklaringen bij te werken voor evenementen of omstandigheden die zich op een later tijdstip voordoen.



https://mma.prnewswire.com/media/600838/MoneyGram_International_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/600838/MoneyGram_International_Logo.jpg]



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/600838/MoneyGram_International_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/600838/MoneyGram_International_Logo.jpg]



Web site: www.moneygram.com/