Twee maanden Beautiful Aden: een half miljoen begunstigden

Saoedisch-Jemenitische schoonmaakcampagne beperkt de verspreiding van COVID-19 en andere ziekten met verbetering van transportinfrastructuur van de stad door SDRPY



ADEN, Jemen, 18 juni 2020 /PRNewswire/ -- In iets meer dan twee maanden heeft de schoonmaakcampagne Beautiful Aden van het Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen (SDRPY) zijn eigen verwachtingen overtroffen. Inmiddels is 531% verwijderd van de totale hoeveelheid opgehoopt afval dat het project in dit stadium had gedacht te zullen hebben verwijderd. Op 8 juni had de campagne 46.600 kubieke meter (m(3)) afval in de tijdelijke hoofdstad van Jemen opgeruimd waar meer dan 490.000 burgers van profiteren.



https://mma.prnewswire.com/media/1193035/SDRPY_Sanitation_Campaign.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1193035/SDRPY_Sanitation_Campaign.jpg]



De campagne Beautiful Aden heeft op 696 locaties in 7 van de 10 districten van Aden geholpen bij het verwijderen van 32% van al het afval. Om het stadslandschap te verbeteren heeft de campagne bomen water gegeven met speciale door SDRPY verstrekte irrigatievoertuigen, met een snelheid van 5000 liter per dienst en 468 diensten.



Een van de grootste successen van de campagne is de groei van 78% aan capaciteit en efficiëntie van het Cleaning and Improvement Fund of Aden (CIFA). SDRPY heeft 22 stukken apparatuur en zwaar materieel verstrekt aan CIFA, waaronder bulldozers, afvalperswagens en vuilniswagens. Samen hebben deze voertuigen afstanden van meer dan 200.000 km afgelegd om hun werk uit te voeren. De gemiddelde productiviteit is gedurende campagne gestegen met 431% over de 1124 werkpunten en meer dan 2181 diensten.



SDRPY handelt in samenwerking met de overheid en provinciale autoriteiten van Jemen alsook overheidsinstanties, met name CIFA, en maatschappelijke instanties. De campagne heeft deelname in de gemeenschap gemotiveerd, maatschappelijke verantwoording gestimuleerd en bewustzijn in de gemeenschap vergroot door te zorgen voor verandering in gedrag, en dan vooral door een eind te maken aan het willekeurig afval op straat gooien.



De campagne Beautiful Aden heeft snel en effectief gereageerd op noodgevallen die ontstonden door zware regenbuien die Aden herhaaldelijk hebben getroffen. Werkteams hebben het overtollige water en het puin door de overstromingen verwijderd om hoofdwegen weer te openen. Het rampenplan heeft 10.515 m(3) aan puin en afval na de overstromingen verwijderd en 7475 m(3) aan regenwater uit de straten en woonwijken laten weglopen. Dit in 18 dagen met een gemiddelde van 12 achtereenvolgende uren werk per dag.



De campagne heeft ook bijgedragen aan de bestrijding van epidemieën en beperking van de verspreiding van COVID-19. Op 12 juni begon SDRPY met een project van 30 dagen om woonwijken en openbare gebieden in Aden te besproeien en te ontsmetten met speciale apparatuur om de overdracht te beperken zoals in een vergelijkbare procedure die in april is uitgevoerd in openbare en kustgebieden van de provincie Hadhramaut, in samenwerking met het Ministerie van Gezondheid van Jemen en het Cleaning Fund (schoonmaakfonds). De campagne Beautiful Aden heeft daarnaast preventieve richtlijnen uitgegeven om publiek bewustzijn te vergroten en voorzorgsmaatregelen toegepast ten bate van de deelnemers tijdens hun werk. Uiteindelijk hebben de welzijnsprojecten van SDRPY in Aden en elders in Jemen door te voorzien in nieuwe ziekenhuislaboratoria, apparatuur, voorraden en medicijnen, bijgedragen aan het vergroten van de capaciteit en veerkracht tegen het nieuwe coronavirus en andere ziekten.



En al is het gevaar van overdracht tijdens deze pandemie niet geweken, de impact ervan kan worden beperkt door ontwikkelingsprojecten aan te vullen met bewustzijnscampagnes en humanitaire hulp. Door de operationele capaciteit van CIFA te vergroten is de schade beperkt van overstromingen en voedselafval die mogelijk moerassen hadden kunnen veroorzaken en ziekte hadden verspreiden.



Het meest recente project dat SDRPY in Aden is gestart, is bedoeld om belangrijke hoofdwegen opnieuw te bestraten en ze te voorzien van straatverlichting op zonne-energie, te beginnen met de 5-kilometer lange Abyan-kustweg tussen Jawlat Alaqil en Jawlat Arhab, en de 4,5-kilometer lange weg tussen Caltex en Haswa. Fase 1 van het project behelst installatie van 200 dubbele verlichtingspalen op 9th Street van de Kubota-kruising tot aan Jawlat Alsafina, en 300 verlichtingspalen langs de weg tussen Caltex en Haswa.



In samenwerking met de overheid van Jemen en het bureau openbare werken beoogt het project voetgangersverkeer tussen belangrijke instellingen te faciliteren en toegang tot gezondheidszorg, onderwijs en andere basisservices in de stad uit te breiden. Het beoogt tevens de veiligheid voor zowel voetgangers als gemotoriseerde voertuigen te vergroten voor essentiële reizen in de provincie. Het programma heeft al wegherstel- en openbare verlichtingsprojecten uitgevoerd of gestart in andere provincies van Jemen, waaronder Hajjah, Al-Jawf en Socotra.



https://mma.prnewswire.com/media/1193037/SDRPY_Beautiful_Aden.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1193037/SDRPY_Beautiful_Aden.jpg]



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1193035/SDRPY_Sanitation_Campaign.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2835055-1&h=3788318487&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2835055-1%26h%3D3825567441%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1193035%2FSDRPY_Sanitation_Campaign.jpg%26a%3Dhttps%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1193035%2FSDRPY_Sanitation_Campaign.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1193035%2FSDRPY_Sanitation_Campaign.jpg] Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1193037/SDRPY_Beautiful_Aden.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2835055-1&h=3953369979&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2835055-1%26h%3D1434730151%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1193037%2FSDRPY_Beautiful_Aden.jpg%26a%3Dhttps%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1193037%2FSDRPY_Beautiful_Aden.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1193037%2FSDRPY_Beautiful_Aden.jpg]



CONTACT: media@sdrpy.gov.sa