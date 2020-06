Patent data van LexisNexis PatentSight verrijkt met unieke innovatie-KPI's nu beschikbaar in alternatieve data catalogus van BLOOMBERG

Complete data set, inclusief alle standaard patentinformatie en de unieke innovatie-KPI's van PatentSight(®) zijn nu beschikbaar op het BLOOMBERG® Enterprise Access Point.



NEW YORK, 18 juni 2020 /PRNewswire/ -- PatentSight, onderdeel van LexisNexis(®) Legal & Professional, kondigde vandaag aan dat zijn uitgebreide patent datasets nu beschikbaar zijn via het BLOOMBERG Enterprise Access Point voor de datalicentie-klanten van BLOOMBERG. "Wij geloven in de kracht van patent data om investeerders te helpen bij het identificeren van trends en verschuivingen in het wereldwijde technologielandschap. We zijn er trots op dat we de klanten van Bloomberg toegang kunnen geven tot onze unieke innovatie-KPI's waarmee betere investeringsbeslissingen gemaakt kunnen worden," aldus Marco Richter, Managing Director van PatentSight.



Investeringsmanagers en datawetenschappers raadplegen vaker patentgegevens om beter geïnformeerde investeringsbeslissingen te kunnen nemen



De interesse van investeerders in alternatieve data is de afgelopen jaren explosief gestegen omdat bedrijven actief op zoek zijn naar een duurzame voorsprong in de manier waarop ze beleggen. Patenten zijn op de toekomst gericht en beschikken over een hoog voorspellend vermogen, en worden dus vaak gebruikt om technologische trends en disruptieve innovaties in een vroeg stadium te identificeren. Patent gegevens kunnen ook worden toegepast om mogelijke impactvolle startups te identificeren of om de risico's en kansen waar technologie-gedreven bedrijven waarschijnlijk mee te maken krijgen te beoordelen. Investeerders die op ESG [milieu, sociaal & bestuur] gericht zijn gebruiken octrooigegevens voor het identificeren van bedrijven die investeringen doen in technologieën om klimaatverandering te beperken.



PatentSight biedt strategische inzichten die gebaseerd zijn op wereldwijde patentgegevens



PatentSight verzamelt bibliografische patentgegevens van wereldwijde patentbureaus en beschikt over de meest uitgebreide octrooigegevens (met volledige tekst) uit meer dan 100 miljoen octrooidocumenten in de Engelse taal. Een internationaal team van deskundigen zorgt ervoor dat het octrooi-eigendom actueel en accuraat is, op basis van de bedrijfsstructuur, M&A, spin-offs, naamsverandering van het bedrijf, octrooitransacties, en andere uitgebreide primaire onderzoeken. Gebaseerd op deze verrijkte en opgeschoonde data, evalueert PatentSight octrooien met behulp van een wetenschappelijk ontwikkelde en gepatenteerde methodologie, de Patent Asset Index(TM). Deze methode onderscheidt hoogwaardige octrooien van de minder belangrijke octrooien, waardoor het maken van beter geïnformeerde zakelijke beslissingen mogelijk wordt.



PatentSight® data is nu voor investeerders gemakkelijk toegankelijk via het BLOOMBERG Enterprise Access Point



Met de toevoeging van PatentSight data aan het BLOOMBERG Enterprise Access Point wordt het aanzienlijk eenvoudiger voor vermogensbeheerders om deze alternatieve datasets te gebruiken in hun beleggingsproces. De nieuwe dataset beschikt over patent- en innovatie-KPI's voor wereldwijde beursgenoteerde bedrijven inclusief een 10-jarig point-in-time overzicht en wekelijkse updates van de database. Dankzij de BLOOMBERG Financial Instrument Global Identifier (FIGI)-mapping, levert het BLOOMBERG Enterprise Access Point PatentSight data in gebruiksklare formaten en stelt het klanten in staat om door patent-datasets te bladeren, metadata te onderzoeken, en voorbeeld-datasets te downloaden en testen. Dit allemaal met als doel om investeerders te helpen nieuwe kansen te ontdekken en nieuwe strategieën te ontwikkelen.



Als u meer wilt weten over de manier waarop PatentSight u een duurzame voorsprong in uw sector kan bieden, breng dan een bezoek aan www.PatentSight.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2827237-1&h=3433091720&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dnl%26o%3D2827237-1%26h%3D1221917861%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2827237-1%2526h%253D2948462121%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.patentsight.com%25252F%2526a%253Dwww.PatentSight.com%26a%3Dwww.PatentSight.com&a=www.PatentSight.com].



Over LexisNexis Legal & Professional



LexisNexis(®) Legal & Professional is een toonaangevende wereldwijde leverancier van juridische, regelgevende en zakelijke informatie en analyses waarmee klanten geholpen worden om de productiviteit te verhogen, de besluitvorming en resultaten te verbeteren, en de rechtsstaat over de hele wereld te bevorderen. Als digitale pionier bracht het bedrijf als eerste juridische en zakelijke informatie online door middel van zijn Lexis(®)- en Nexis(®)-diensten. LexisNexis Legal & Professional bedient klanten in meer dan 150 landen en telt met dan 10.600 werknemers wereldwijd. Het bedrijf maakt deel uit van RELX, een wereldwijde leverancier van op informatie gebaseerde analyses en beslissingsinstrumenten voor professionele en zakelijke klanten.



LexisNexis® IP is een productlijn om de wereldwijde innovatiegemeenschap te helpen om beter geïnformeerde beslissingen te nemen, te voldoen aan de voorschriften, en superieure resultaten te realiseren. Het PatentSight-platform wordt erkend voor het onthullen van de impact en efficiëntie van bedrijfsinvesteringen op het gebied van innovatie. Daarom dragen onze op informatie gebaseerde oplossingen bij aan de bevordering van de mensheid door middel van innovatie.



Contact: Holger Zimmer, hzimmer@patentsight.com, +49 228 763 711 50



