Symbiont breidt zijn wereldwijde aanwezigheid uit met een nieuw internationaal hoofdkantoor in Amsterdam

AMSTERDAM, 18 juni 2019 /PRNewswire/ -- Symbiont, het zakelijke fintech bedrijf dat de volgende generatie financiële marktinfrastructuur creëert met behulp van blockchaintechnologie, heeft de opening aangekondigd van hun internationale hoofdkantoor in Amsterdam, Nederland.



Het nieuwe kantoor in Amsterdam bevindt zich in de nabijheid van de belangrijkste Europese markten en zorgt voor een uitbreiding van de wereldwijde voetafdruk van Symbiont. Het verbindt de snelgroeiende fintech met een groter ecosysteem van vermogensbeheerders, institutionele beleggers, indexdataleveranciers en toonaangevende financiële ondernemingen op de private markten. De uitbreiding zal Symbiont ook in staat stellen om de waarde van hun bestaande wereldwijde partnerschappen met bedrijven zoals Citi, Nasdaq en Vanguard te maximaliseren.



"Amsterdam is een logische keuze voor ons internationale hoofdkantoor en een geweldige aanvulling op onze Amerikaanse activiteiten in New York", aldus Mark Smith, CEO en medeoprichter van Symbiont. "Met deze uitbreiding verbinden we onze partners met een hypermoderne internationale fintech-hub en leggen we de basis voor wereldwijde samenwerking."



Met deze internationale expansie in een bloeiende Europese technische hub zorgt Symbiont voor een strategische investering in technisch talent. Nikhil Thakur, Chief Financial Officer van Symbiont gaat leiding geven aan het kantoor in Amsterdam als General Manager in Europa. Nikhil "kijkt ernaar uit om nieuw talent toe te voegen aan de uitgebreide expertise en de bewezen staat van dienst van ons bestaande Europese team, ten behoeve van onze partners."



De progressieve regelgeving van de Nederlandse regering zorgt voor een omgeving waarin innovatie wordt ondersteund. De Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) hebben de InnovationHub [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2497656-1&h=254427249&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2497656-1%26h%3D972048781%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.dnb.nl%252Fen%252Fsupervision%252Finnovationhub%252Findex.jsp%26a%3DInnovationHub&a=InnovationHub] opgezet ter ondersteuning van innovatie in financiële diensten, waaronder een testomgeving inzake wetgeving.



"Nederland, gelegen in het hart van Europa, met een uitstekende toegang tot een Engelssprekende talentenpool, een digitale infrastructuur van wereldklasse en eerlijke bedrijfsregulatoren, is een ideale bedrijfslocatie voor fintech- en blockchainbedrijven", zegt Jeroen Nijland, Commissaris van het Commissariaat voor Buitenlandse Investeringen in Nederland. "Als wereldwijde koploper voor fintech-innovatie zijn we er trots op dat veel toonaangevende financiële dienstverleners ervoor hebben gekozen om in Nederland te investeren en we zijn verheugd dat Symbiont het bloeiende startup-ecosysteem van Amsterdam gaat versterken en verrijken door zijn internationale hoofdkantoor hier te vestigen."



Over Symbiont Symbiont is het zakelijke fintech-bedrijf dat de volgende generatie infrastructuur voor financiële markten creëert met behulp van blockchain-technologie. Assembly(TM), het blockchain-platform van Symbiont, zorgt voor efficiëntie, neemt handmatige gegevensreplicatie en afstemmingsprocessen weg, en maakt actuele gegevensuitwisseling mogelijk met behoud van volledige privacy. Toonaangevende internationale financiële dienstverleners, waaronder Citi, Nasdaq, Ranieri, Templum en Vanguard, kiezen voor samenwerking met Symbiont om hun lastigste zakelijke problemen op te lossen. Met hoofdkantoren in New York en Amsterdam wordt Symbiont aangestuurd door een team van experts in kapitaalmarkten en blockchaintechnologie. Ga voor meer informatie over Symbiont naar symbiont.io of neem contact op met het team via info@symbiont.io [mailto:info@symbiont.io].



