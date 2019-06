Mindtree gaat Contextuele, Real-Time Oplossingen voor Gepersonaliseerde Reizigerservaringen Presenteren tijdens het HITEC in Minneapolis

Industriespecialisten zullen aantonen hoe AI, ML en Blockchain kunnen helpen de verbonden reiziger beter te dienen



WARREN, New Jersey, 18 juni 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree, een wereldwijde digitale transformatie-, technologie- en dienstenbedrijf, zal tijdens het HITEC in Minneapolis, de grootste horeca conferentie in de wereld, doorbrekende oplossingen presenteren betreffende hoe te kunnen beantwoorden aan de groeiende behoeftes van de verbonden, digital-first reiziger.



"De hedendaagse verbonden reiziger verwacht digitale en mobiele ervaringen van een hoge kwaliteit, scherpe prijzen over de hele waardeketen en om in real-time herkent te kunnen worden en antwoorden te ontvangen, volgens hun voorkeuren en gewoontes," zegt Nalin Vij, SVP & Hoofd - Travel, Transportation & Hospitality bij Mindtree. "Er is echter in de altijd-aan, altijd-verbonden wereld een groeiende kloof tussen reizigersverwachtingen en de ultieme ervaringen die reismerken bieden."



Op basis van zijn ervaring in het ondersteunen van de grootste bedrijven in de horecasector zal Mindtree een breed portfolio van oplossingen presenteren die aantonen hoe deze opkomende technologieën geïmplementeerd kunnen worden om personalisatie bij elke stap van de reis te leveren. Mindtree zal dan bij stand #2815 het volgende benadrukken:



l Mindtree Ancillary Merchandising Platform (MARCH) - MARCH maakt het voor reis- en horecabedrijven mogelijk om contextuele, gepersonaliseerde offertes te maken op basis van fysieke, emotionele, temporele, relationele, situationele en culturele factoren. Deze accurate context schept een sterke segmentatie en doelgerichte aanbevelingen die gebruikt kunnen worden door de merchandising teams om de juiste offertes te bieden, op het juiste moment en om de kansen van omschakeling te verhogen.



l Customer360: Hotels en andere reisaanbieders die een meer gepersonaliseerde ervaring willen leveren moeten een 360-graden beeld van hun klanten hebben door data-silo's te integreren uit meerdere data-raakpunten. Het Custommer360 platform van Mindtree vangt de intelligentie over smaak en afkeur, voorkeuren en gedrag om individuele consumenten te identificeren, consumentinteractie te personaliseren en om trouwe consumenten te werven en te behouden.



l Een op Blockchain Gebaseerd Loyaliteit Platform: De door blockchain ondersteunde loyaliteitsplatformversneller van Mindtree voor de horecasector vereenvoudigt het inwerken van partners en maakt transparante samenwerking tussen merken mogelijk om de ervaring van het aflossen van beloningen voor consumentenloyaliteit te verbeteren. Het zal het ook mogelijk maken voor gasten om deze punten flexibeler op te sparen en te gebruiken bij partnermerken, terwijl het ook merkloyaliteit bevordert.



l AI-Ondersteunde Oplossingen: Kunstmatige intelligentie (AI) is aan de vooravond van wijdverspreid gebruik in de horeca. AI wordt gebruikt om reiskeuzes te voorspellen, diensten te personaliseren, om boekingen af te ronden en om aan op-locatie of na-verblijf behoeftes te voldoen. Oplossingen spreken vier sleutelgebieden aan, waaronder digitale interacties die op gesprek/stem gebaseerd zijn, gezichtsherkenning met blockchainondersteuning, 'machine learning' en toegang tot sociale media om gevoelens te onthullen.



Bovendien zullen industriespecialisten van Mindtree twee presentaties leiden [http://possible.mindtree.com/HITEC2019.html] tijdens het HITEC over het beter dienen van de verbonden reiziger met behulp van geavanceerde technologie. Details includeren:



l "4 Real Business Uses Cases of AI in Hospitality," gepresenteerd door Adnan Saulat [https://www.mindtree.com/blog/adnan-saulat], AVP & Hoofd van Consulting - Travel, Mindtree, 18 juni, 11:15 a.m.-11:45 a.m. CT, Tutorial Room, Level 1, Exhibit Hall, End of the 2200 Aisle



l "Expectations vs. Reality: How to Better Serve the Connected Traveler," gepresenteerd door Karan Rao [https://www.mindtree.com/blog/karan-rao], Principal Consultant - Travel, Mindtree, 19 juni, 11:00 a.m.-11:15 a.m. CT, Level 1, Exhibit Hall, End of the 2500 Aisle



Mindtree zal zich bij stand #2815 bevinden tijdens het HITEC in Minneapolis van 18 tot en met 20 juni 2019.



