Elekta Unity, 's werelds eerste high-field MR-versneller, ontvangt CE-keurmerk

Het nieuwe radiotherapiesysteem wordt nu klinisch in gebruik genomen in Europa, waarmee een nieuw tijdperk in precisie en gepersonaliseerde behandeling van kanker wordt ingeluid.



Elekta (EKTA-B.ST) heeft vandaag aangekondigd dat Elekta Unity voor MRI-geleide radiotherapie (MR/RT) het CE-keurmerk heeft gekregen. Daarmee wordt de technologie vrijgegeven voor commerciële verkoop en klinisch gebruik in Europa.



"De CE-markering voor Unity is een belangrijke mijlpaal voor deze revolutie op het gebied van radiotherapie en een keerpunt in de behandeling van kanker", aldus Richard Hausmann, President en CEO van Elekta. "De verandering die MR/RT teweeg zal brengen is van essentieel belang bij het verbeteren van de behandeling van patiënten met kanker. Mijn dank gaat uit naar de leden van het MR-linac-Consortium, Philips (onze MR-technologiepartner) en onze toegewijde medewerkers die ons allen geholpen hebben om deze belangrijke mijlpaal mogelijk te maken."



Unity heeft de potentie om de manier waarop kanker behandeld wordt fors te veranderen, door het mogelijk te maken tijdens de bestraling de tumor én het omliggende gezonde weefsel in beeld te brengen via hoge kwaliteit MR-beelden. Unity biedt daarnaast geavanceerde functionaliteit waarmee artsen de behandeling van de patiënt aan de actuele anatomie kunnen aanpassen.



"Unity vormt een enorme innovatie in de patiëntenzorg; een innovatie die door een 'scan-plan-treat' aanpak op maat gemaakte behandelingen mogelijk maakt die substantiële klinische voordelen kunnen opleveren", zegt Bas Raaymakers, PhD, hoogleraar Experimentele Klinische Fysica bij het Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht. Het UMC Utrecht is een van de oprichters van het Elekta MR-linac Consortium en bedenker van het concept van de high-field MR-versneller. Raaymakers voegt hieraan toe: "Ik ben heel blij dat onze visie op gepersonaliseerde radiotherapie een klinische realiteit aan het worden is."



Over Elekta Unity Unity maakt gebruik van een hoogwaardige high-field-MRI (1,5 Tesla) van diagnostische kwaliteit met ongeëvenaard heldere beelden, waardoor artsen meer speelruimte krijgen in het bepalen van de radiotherapie-behandeling. Het zorgt er tevens voor dat iedere patiënt een behandeling krijgt die is geoptimaliseerd op basis van individuele tumorkenmerken. Unity integreert MR-beeldvorming, lineaire versnellertechnologie en geavanceerde planningsmogelijkheden in één platform, waardoor het behandelteam anatomieën die anders moeilijk in beeld te brengen zijn in het weefsel kan zien en volgen tijdens de bestraling. De nieuwe technologie richt zich op een bestaande behoefte in radiotherapie: artsen willen exact kunnen zien en volgen waar de tumor in de patiënt zich bevindt tijdens de behandeling en daarop kunnen reageren, zodat de behandeling voor iedere patiënt steeds weer opnieuw kan worden aangepast.



Elekta Unity heeft CE-keurmerk, maar is niet beschikbaar voor commerciële distributie of verkoop in de VS.



Over Elekta Elekta is er trots op een vooraanstaande vernieuwer te zijn van apparatuur en software voor het verbeteren, verlengen en redden van het leven van mensen met kanker en hersenaandoeningen . Onze geavanceerde en effectieve oplossingen worden ontwikkeld in samenwerking met klanten en meer dan 6000 ziekenhuizen over de hele wereld vertrouwen op technologie van Elekta. Onze behandeloplossingen en oncologie-informatiesystemen zijn ontworpen om radiotherapie, radiochirurgie en brachytherapie te verbeteren en om kostenefficiëntie in klinische processen te faciliteren. Bij Elekta werken 3600 mensen over de hele wereld. Elekta, met het hoofdkantoor in Stockholm, Zweden, is genoteerd aan de NASDAQ Stockholm. http://www.elekta.com .



