Global Sports Commerce Verlengt Reikwijdte in Benelux Met BrightBoard

SINGAPORE, June 18, 2018 /PRNewswire/ --



Global Sports Commerce (GSC), één van de grootste bedrijven ter wereld in sport, technologie en management via zijn dochter Techfront UK, heeft een strategische overname gedaan van het Belgische bedrijf BrightBoard om zo zijn Europese voetafdruk te vergroten bij het leveren van digitale oplossingen en een naadloze fan experience op sportlocaties.



Met hoofdkantoor in Singapore heeft GSC de wereld als werkterrein vanuit kantoren in 16 steden en in 10 landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Australië, India, de Verenigde Arabische Emiraten, Hongarije, Zwitserland, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten. GSC combineert geavanceerde technologische oplossingen op het gebied van LED reclameborden, sponsorship management, eersteklas consulting, fan engagement, AR/VR, drone-gebaseerde dataverzameling, draadloze tech en datawetenschappen met top professionele expertise van over de hele wereld.



Emerald Media heeft onlangs met steun van de private investeringsgigant KKR een belangrijk minderheidsaandeel verworven in Global Sports Commerce (GSC) ter waarde van US$80 miljoen.



"Deze strategische overname biedt GSC de kans om zich snel uit te breiden en zijn belangrijkste sporttechnologiën te benutten via sponsorship management en fan engagement. Door deze acquisitie proberen wij ook naarstig ons te richten op de Benelux-markt en BrightBoard te laten werken als een uitgebreidere basis waarmee we de Scandinavische landen kunnen bereiken," aldus MS Muralidharan, CEO of GSC.



BrightBoard is in 2007 opgericht door twee enthousiaste ondernemers, Wim De Smedt en Birgen Wyns. Gedreven door hun passie voor technologie en sport is BrightBoard éën van de belangrijkste spelers geworden in de wereld van sport, retail en buitenreclame.



Birgen Wyns and Wim De Smedt, mede-oprichters van BrightBoard verklaarden: "In een snel-evoluerende wereld waarin technologische verbeteringen eindeloos veel mogelijkheden aanboren, is het van cruciaal belang om op de rand van innovatie te werken. Dankzij onze persoonlijke benadering en diensten, in combinatie met de expertise en productontwikkeling van GSC en Techfront UK, zullen we in staat zijn om ultramoderne maatwerktechnologie op de markt te brengen."



BrightBoard is de no.1 leverancier van LED schermen in de paardensport, waarmee het evenementen over de hele wereld bedient waaronder in Doha, Hong Kong, Miami, Monte Carlo en vele andere steden. Naast hun expertise in de sportmarkt zijn zij actief in de retail and buitenshuismarkt met klanten als BMW, Skoda, Media Markt, Hubo, Dewez en Delhaize.



"Ik ben verheugd BrightBoard te verwelkomen tot de Techfront- en GSC-familie. Dankzij hun aanvulling hebben we de kans om onze aanwezigheid op de Europese markt te consolideren en uit te breiden. Hierdoor kunnen we dieper tot de markt van sporttechnologie doordringen en meer kansen ontwikkelen binnen detailhandel en digitale sectoren in buitensport," aldus Jatinder Somal, Directeur van Techfront UK.



Over Global Sports Commerce (GSC)



GSC [http://globalsportscommerce.com ] is één van 's werelds grootste leveranciers van sporttechnologie en -management en evert dynamische oplossingen, sponsorship & commercieel management en eersteklas consulting services aan vooraanstaande belanghebbenden in sport over de hele wereld - waaronder sportorganisaties, leagues, rechthebbenden, stadions en sportmerken. GSC werkt via zijn verschillende dochterondernemingen met vooraanstaande organisaties in de sport zoals FIFA, UEFA, IAAF, ICC, BCCI, EPL, IPL, Bundesliga, AFL etc.



Over BrightBoard



BrightBoard [https://brightboard.eu ] is de no.1 leverancier van LED op de Belgische sportmarkt en bestrijkt 70% van de Belgische eredivisieclubs alsmede de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Onder recente projecten bevinden zich - levering en bediening van LED reclameborden langs het veld bij alle terreinen van de Longines Global Champions Tour over de hele wereld, installatie en bediening van grote schermen bij meerdere FIFA World Cup fan zones.







