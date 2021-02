Supermicro maakt voor zijn klanten testen en validatie op de nieuwe 3e generatie, op schaalbare processoren gebaseerde systemen van Intel Xeon mo

Supermicro biedt met het X12 JumpStart NDA-testprogramma klanten om vanaf hun locatie vroegtijdig hun workloads te testen en te valideren op Supermicro-servers die gebaseerd zijn op 3e generatie Intel Xeon schaalbare processoren (codenaam Ice Lake)



SAN JOSE, Californië, 18 februari 2021 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), wereldwijd een toonaangevend bedrijf op het gebied van bedrijfscomputers, opslag, netwerkoplossingen en groene computertechnologie, heeft de vroegtijdige beschikbaarheid van zijn programma, JumpStart, aangekondigd opdat klanten op de Supermicro X12-systemen op basis van 3e generatie Intel Xeon schaalbare processoren kunnen testen en valideren. klanten die daarvoor in aanmerking komen, krijgen vanaf 16 februari 2021, de startdatum van het programma, vanaf hun eigen locatie toegang tot de Supermicro X12-systemen om hun geavanceerde workloads te ontwikkelen, te valideren, te finetunen en te benchmarken. Klanten krijgen toegang tot geavanceerde technologieën om hun implementatie van oplossingen op uitgebreide portfolio van de nieuwe X12-systemen van Supermicro, waaronder Ultra, Bigtwin(®) SuperBlade(®), GPU Optimized Systems en Top loading en All-Flash Storage Systems te testen en te valideren om aanzienlijk voordeel te behalen voor betere prestaties en efficiëntie nog voordat de systemen van Supermicro officieel gelanceerd worden.



"Het JumpStart-programma toont de voortdurende focus van Supermicro op het ondersteunen van klanten en hen zo vroeg mogelijk toegang te geven tot de langverwachte 3e generatie schaalbare processoren van Intel Xeon in Supermicro X12-platforms", aldus Don Clegg, senior vice president, Worldwide Sales, Supermicro. "Supermicro heeft een langdurige relatie met Intel en kijkt ernaar uit om de nieuwe toonaangevende processoren van Intel te ondersteunen die zich richten op markten die een groot afbreukrisico kennen, waaronder Cloud, AI, HPC en edge computing."



Onder het JumpStart-programma voor vroegtijdige beschikbaarheid kunnen klanten van Supermicro hun applicaties valideren en benchmarken, waardoor ze de prestatievoordelen en functies van de nieuwe architectuur kunnen realiseren. Toegang tot het programma is gemakkelijk en snel. Met behulp van de JumpStart-portal [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3067330-1&h=2782479145&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3067330-1%26h%3D4047218954%26u%3Dhttps%253A%252F%252Flearn-more.supermicro.com%252Fjump-start-program%26a%3Dportal&a=portal] van Supermicro kunnen geïnteresseerde klanten van Supermicro die in aanmerking komen zich registreren en vervolgens conform een geheimhoudingsverklaring hun systemen configureren om via de beveiligde portal vanaf hun eigen locatie toegang tot de servers van Supermicro te krijgen.



Productportfolio



Supermicro heeft een uitgebreid portfolio aan systemen klaar om de Intel 3(e) Gen Xeon schaalbare processoren te ondersteunen, waaronder de Blades, Ultra, Twin familie, GPU-systemen, enz.



Klanten kunnen kiezen uit 3e generatie Intel Xeon, op schaalbare processoren gebaseerde blade-servers voor de SuperBlade 8U- en 6U-kasten, verbeterde prestaties, sneller DDR4 3200-geheugen en PCIe Gen4 voor snellere I/O. De 8U SuperBlade biedt klanten AIOM voor front I/O en geavanceerde netwerkopties zoals 200 G HDR InfiniBand of 25 G Ethernet-switches. De 6U SuperBlade daarentegen biedt klanten een voor geheugen geoptimaliseerde configuratie met ondersteuning voor maximaal 12 TB in een vormfactor met hoge dichtheid. Zowel de SuperBlade 8U als de 6U ondersteunen hot-swap NVMe en redundante AC/DC-voedingen, waardoor ze ideaal zijn voor enterprise-, cloud-, EDA-, virtualisatie- en HPC-toepassingen.



Supermicro 1U en 2U Ultra [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3067330-1&h=1169664115&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3067330-1%26h%3D2988334331%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fen%252Fproducts%252Fultra%26a%3DUltra&a=Ultra] SuperServers bieden de beste prestaties op bedrijfsniveau en bieden ongeëvenaarde waarde, flexibiliteit, schaalbaarheid en onderhoudsgemak. Afhankelijk van de configuratie ondersteunen ze de hoogste CPU TDP's met uitgebreide mogelijkheden voor netwerkconfiguraties en uitbreiding.



De productlijn Twin, multi-node omvat een groot aantal opties voor opslag- en serververeisten. Deze omvatten de BigTwin [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3067330-1&h=4045428949&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3067330-1%26h%3D476898502%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fen%252Fproducts%252Fbigtwin%26a%3DBigTwin&a=BigTwin] met de hoogste prestaties en dichtheid in een 2U vier-nodes-ontwerp en AIOM-netwerkopties 1 GbE, 10 GbE, 25 GbE, 100 GbE en IB. De FatTwin [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3067330-1&h=2952489884&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3067330-1%26h%3D3312813458%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fen%252Fproducts%252Ffattwin%26a%3DFatTwin&a=FatTwin] met 4U-systemen die 4 of 8 nodes ondersteunen, levert superieure PUE voor de hoogste efficiëntie. De modulaire hot-swap Twin-architectuur zorgt voor hoge flexibiliteit en onderhoudsgemak.



Supermicro biedt het grootste assortiment GPU- [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3067330-1&h=3282132603&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3067330-1%26h%3D1303472454%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fen%252Fproducts%252FGPU%2523jsLinkContactForm%26a%3DGPU&a=GPU-]servers in de branche die geoptimaliseerd zijn voor AI, Deep Learning en HPC-workloads, inclusief een volledige reeks systemen van 1U tot 10U, inclusief de SuperBlade, die tot 40 GPU's per 8U ondersteunt. Supermicro biedt 2U- en 4U-servers met hoge dichtheid met onderling verbonden 4-GPU- en 8-GPU-kaarten en 8 PCI-E op basis van de printplaten met 4 of 8 aansluitingen. Met verschillende GPU's die nu ook beschikbaar zijn in PCIe-vormfactor, kunnen klanten ook een aanzienlijke prestatieverbetering verwachten in Supermicro's uitgebreide portfolio van multi-GPU-servers, waaronder 1U Ultra, BigTwin(TM), 8U SuperBlade®, evenals ingebouwde systemen die GPU's ondersteunen.



Deze en andere producten ondersteunen het Intel Xeon op schaalbare processoren gebaseerde (X12) platform. Supermicro is meestal het eerste bedrijf dat vroegtijdige toegang tot de nieuwste technologieën mogelijk maakt.



