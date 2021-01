20.000 m2 kunstwerk GROW door Daan Roosegaarde toont de schoonheid van landbouw

ROTTERDAM, Nederland, 18 januari 2021 /PRNewswire/ -- Daan Roosegaarde's meest recente kunstwerk GROW is een eerbetoon aan de schoonheid en het belang van de agrarische sector. In de film premiere ontvouwt GROW zich als een lichtgevend "droomlandschap". Omringd door duisternis golven rode en blauwe lichten over een enorme akker. Het project is geïnspireerd op wetenschap die aantoont dat specifieke lichtrecepten groei van gewassen kunnen stimuleren en weerstand kunnen verbeteren.



Meestal merken we deze enorme gebieden die ons voeden nauwelijks op. GROW benadrukt het belang van innovatie in het landbouwsysteem: hoe kan geavanceerd lichtontwerp planten helpen om duurzamer te groeien? Hoe maken we van de boer de held?



GROW bestaat uit een op design gebaseerd lichtrecept dat verticaal over een 20.000 m2 groot akker op preiplanten (Allium porrum) schijnt. Je ervaart het kunstwerk als 'dansende lichten' over het enorme landbouwveld. Het licht is poëtisch, en geïnspireerd op technologieën uit de lichtwetenschap die hebben aangetoond dat bepaalde 'recepten' van blauw, rood, en ultraviolet licht de plantengroei kunnen bevorderen en het gebruik van pesticiden tot wel 50% kunnen verminderen.



De film GROW (te zien op https://studioroosegaarde.net/project/grow [https://studioroosegaarde.net/project/grow]) laat de ontwikkeling van dit droomlandschap zien en hoe de schoonheid van licht planten kan helpen. GROW kan goed zijn voor de natuur en geeft hoopvol licht naar mensen. Het geeft een nieuwe betekenis aan het woord 'agricultuur' door het landschap te herformuleren als een levend cultureel kunstwerk.



GROW is onderdeel van het artist-in-residence programma van de Rabobank. Daan Roosegaarde en zijn team van ontwerpers en experts hebben GROW gedurende twee jaar ontwikkeld, op basis van expert sessies met Studio Roosegaarde, Wageningen University & Research en het World Economic Forum in Davos.



Wiebe Draijer, voorzitter van de Raad van Bestuur, Rabobank: "Het is heel inspirerend om met een kunstenaar als Daan Roosegaarde samen te werken aan een betere wereld."



Kunstenaar Daan Roosegaarde: "GROW is het droomlandschap dat de schoonheid van licht en duurzaamheid laat zien. Niet als een utopia, maar als een protopia die stap voor stap verbetert."



Prof. Dr. Wargent, PhD, Chief Science Officer bij BioLumic, internationaal expert in fotobiologie van planten: "Het project GROW is een fascinerend project en wordt ondersteund door wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat specifieke lichtrecepten de groei kunnen bevorderen en het gebruik van pesticiden tot 50% kunnen verminderen."



