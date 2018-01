Mindtree Maakt Resultaten Derde Kwartaal 2017-18 Bekend

BANGALORE, India en WARREN, New Jersey, January 18, 2018 /PRNewswire/ --





- In termen van USD, stijging Nettowinst op kwartaalbasis13,8% / op jaarbasis 44,1%;

- Omzetgroei op kwartaalbasis 3,9% / op jaarbasis 11,5%





Mindtree [https://www.mindtree.com ] , een wereldwijde leverancier van digitale transformatie- en technologiediensten, heeft vandaag de geconsolideerde resultaten voor het derde kwartaal eindigend op 31 december 2017 bekendgemaakt zoals deze werden afgesloten door de raad van bestuur.



"Onze 'Execute Smart' aanpak van levering blijft vruchten afwerpen en heeft op alle fronten bijgedragen aan een robuust kwartaal. Door de snelle time-to-market die wij voor onze oplossingen bieden, hebben we zelfs meer concurrentievoordeel gecreëerd voor onze klanten," aldus Rostow Ravanan, CEO & Managing Director, Mindtree. "Deze sterke resultaten zijn ook representatief voor ons aanhoudend leiderschap in Digital, en voor ons uniek vermogen om de belangrijkste strategische partner te zijn in Digital voor Digitale transformaties van de volgende generatie."



Financiële hoofdpunten:



Kwartaal eindigend op 31 december 2017





- In USD:





- Omzet van $214,3 miljoen (groei op kwartaalbasis 3,9% / op jaarbasis 11,5%)



- Nettowinst $22 miljoen (groei op kwartaalbasis 13,8% / op jaarbasis 44,1%)





- In INR:





- Omzet van ? 13.777 miljoen (groei op kwartaalbasis 3,5% / op jaarbasis 6,4%)



- Nettowinst ? 1.415 milljoen (groei op kwartaalbasis 13,4% / op jaarbasis 37,2%)



Overige hoofdpunten:





- Klanten:





- 344 actieve klanten op 31 december 2017





- Personeel:





- 17.200 Mindtree Minds op 31 december 2017



- Verloop dalend met 12,6% over 12 maanden



- Meerjarige projecten voor vooraanstaande wereldwijde klanten met winstgevendheid van multi-miljoenen dollars :





- Diensten in digitale transformatie, kwaliteitsborging en technologische

operationele diensten geleverd aan een vooraanstaande Brancheorganisatie in de

onderwijssector

- Levering van Managed Services aan een toonaangevend technologiebedrijf

- Anchor Digital partner bij ondernemingsbreed transformatie-initiatief van een groot

bedrijf in schoonheidsverzorging

- Uitvoering van ShotClasses, Mindtree's platform voor personeelstraining en micro-leren,

bij een vooraanstaand producent van consumptiegoederen

- Migratie van SAP ERP- en BI-oplossingen naar SAP HANA voor een grote detailhandelaar

van bedrijfsvoertuigen in de VS





- Awards en Onderscheidingen:





- Mindtree door Information Services Group (ISG) uitgeroepen tot 'Opkomende Ster' in

Advies- en Implementatiediensten voor Public Cloud Infrastructuur, Managed Services

voor Public Cloud Infrastructuur en Public Cloud SAP-Diensten

- SAP Praktijken van Mindtree winnen de SAP Gold Quality Award voor personeelsplanning

met behulp van SAP Business Planning & Consolidation suite in het Verenigd Koninkrijk

- Mindtree gepositioneerd als koploper in de Zinnov Zones for Product Engineering

Services 2017

- Mindtree door Gartner genoemd als een van de Grote 'System Integrators' voor Agile-

en DevOps diensten





- Mededelingen





- De raad van bestuur heeft tijdens de vergadering van 17 januari 2018 een

interim-dividend voorgedragen van 20% (? 2 per vermogensaandeel met een nominale

waarde van ? 10 per stuk)





Over Mindtree



Mindtree (NSE: MINDTREE) levert digitale transformatie- en technologiediensten, van idee tot uitvoering, waarmee Global 2000-klanten de concurrentie kunnen overtreffen. 'Born digital' biedt Mindtree een agiele, collaboratieve aanpak van maatwerkoplossingen voor de gehele digitale waardeketen. Tegelijkertijd helpt onze diepgaande expertise op het terrein van infrastructuur en applicatiebeheer uw IT te optimaliseren tot strategische troef. Of uw bedrijf nu differentiate nodig heeft dan wel bedrijfsfuncties wil heruitvinden of sneller winst wil maken, wij helpen u naar dit doel. Ga voor meer informatie naar http://www.mindtree.com.



Safe harbour



Bepaalde verklaringen in dit persbericht met voorspellingen omtrent toekomstige groei zijn toekomstgerichte verklaringen. Dergelijke verklaringen zijn gebonden aan een aantal risico's en onzekerheden, waardoor het mogelijk is dat onze werkelijke resultaten in wezenlijke mate zullen verschillen van die welke worden uitgedrukt in deze toekomstgerichte verklaringen. Wij nemen niet de plicht op ons om welke toekomstgerichte uitspraken dan ook die van tijd tot tijd door of namens ons worden gedaan aan te passen.



Bezoek onze website op http://www.mindtree.com.



Contactpersonen voor meer informatie:







INDIA

Raman Suprajarama

Mindtree

+91-99860-77100

Raman.Suprajarama@mindtree.com





VERENIGDE STATEN

Andrea Dunbeck

Matter Communications

+1-978-518-4555

adunbeck@matternow.com



EUROPA

Imogen Nation

Hotwire

+44-20-7608-4675

imogen.nation@hotwirepr.com













