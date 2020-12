Meerderheid senioren wil coronavaccin

DIT IS EEN AANGEPAST BERICHT



Bijna driekwart van de senioren (68%) is van plan zich te laten vaccineren tegen het coronavirus, blijkt uit onderzoek opgezet door seniorenorganisatie KBO-PCOB. Marcel Sturkenboom, directeur van KBO-PCOB: “Dit onderzoek laat duidelijk zien dat ook senioren verder willen. We willen weer op pad, onze naasten zonder zorgen weer kunnen knuffelen.” Ongeveer een kwart (24%) twijfelt nog, slechts acht procent zegt nee. De belangrijkste reden om zich niet te laten vaccineren is uit angst voor bijwerkingen, maar ook omdat men zich nooit heeft laten vaccineren (ook niet tegen de griep).



Het vertrouwen in de instanties die bij het vaccin betrokken zijn, is groot. Ruim zestig procent vertrouwt de overheid (63%) en makers (62%) bij dit vaccin, slecht negen procent vertrouwt overheid en bedrijf niet.



Vaccinatiestappenplan



Maar er zijn ook vragen. Een derde van de senioren mist nog bepaalde informatie over het coronavaccin en de vaccinatie. Bijvoorbeeld informatie over de bijwerkingen (met name op de lange termijn), de procedure (waar en door wie wordt het vaccin gezet), de tijdsplanning, hoe de relatie is met specifieke gezondheidsproblemen zoals hart en obesitas. Maar er zijn ook vragen over de veiligheid en de werkingsduur van het vaccin. Sturkenboom: “Dus nogmaals onze oproep aan het kabinet: beloon het vertrouwen van al deze senioren en kom met een compleet vaccinatiestappenplan. Het schept duidelijkheid en rust.”



Onderzoeksverantwoording



Dit onderzoek is uitgevoerd in week 50 van dit jaar onder 1.650 Nederlandse senioren. Voor de dataverzameling is gebruik gemaakt van het representatieve online KBO-PCOB panel waarvan de leden zijn benaderd via de standaard e-mailprocedure. Verder is het onderzoek uitgezet bij andere seniorenorganisaties.



KBO-PCOB



Met een kwart miljoen leden is KBO-PCOB de grootste seniorenorganisatie van Nederland met een sterk netwerk van lokale afdelingen. Met senioren die betrokken en van betekenis zijn voor elkaar en voor de samenleving.