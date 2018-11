Een op de vijf medewerkers krijgt geen beoordeling van werkgever

27 procent van de werknemers wenst dat beoordelen een continu proces wordt



Waddinxveen, 27 november 2018 – 20 procent van de Nederlandse werknemers krijgt nooit een functionerings- of beoordelingsgesprek. Zij zitten niet met hun manager om tafel om de individuele prestaties te bespreken. Precies de helft van werkend Nederland krijgt één keer per jaar een beoordeling. Dit gebeurt vaak aan het einde van het jaar voor de feestdagen. Slechts tien procent van de respondenten geeft aan dat beoordelen is ingericht als continu proces. Als werknemers het voor het zeggen hadden, zou dit vaker het geval zijn. Meer dan een kwart (27%) wenst dat het beoordelen een continu proces wordt. Dit blijkt uit het onderzoek ‘4 keer tijd voor goed HR-beleid: kwaliteit’ onder 1.019 werknemers uitgevoerd door Protime, specialist in workforce management oplossingen.



Beoordeling van collega’s



Een continue beoordeling is niet het enige wat werknemers graag anders zien. Als het aan hen lag, zouden ze meer focus willen op talenten en ontwikkelmogelijkheden. 45 procent wil hier meer aandacht aan besteden tijdens een beoordelingsgesprek. Daarnaast vinden bijna twee op de vijf medewerkers (19%) dat er meer informatie ingewonnen moet worden bij collega’s voor hun beoordeling. Zij hechten veel waarde aan de mening van hun directe collega’s. Vooral de jongere generatie denkt er zo over. 30 procent van de medewerkers tussen 18 en 34 jaar wil anderen betrekken bij hun beoordelingscyclus.



Lucas Polman, directeur bij Protime Nederland: “Het beoordelingsgesprek is voor velen een stressvolle aangelegenheid. Dat krijg je als je maar één keer per jaar beoordeeld wordt en je dan op een lange periode moet terugkijken. Werknemers kijken liever vooruit en wensen meer aandacht voor ontwikkeling. Het wordt tijd om deze wensen te vervullen. Door de beoordeling in te richten als continu proces en vaak met medewerkers in gesprek te gaan, kun je in kleinere stappen bijsturen en verbeteren. Zo wordt er niets vergeten en kun je de ontwikkeling van medewerkers een boost geven. Een win-win voor werknemer en werkgever.”



