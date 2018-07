Geraldine Kemper (28) is al twee keer in een gevecht verzeild geraakt.

Geraldine Kemper vertelt: ‘Vrijheid is alles. Hier is laatst een dragqueen in elkaar geslagen, dat vind ik wel heel zorgelijk, dan denk ik: hier ook al? Voor mij is het gevoel zo sterk dat iedereen gelijk is. Ik ben al twee keer in een gevecht verzeild geraakt.’ In ‘Freedom!’, de nieuwe editie van WENDY Magazine, spreekt Geraldine Kemper openhartig over de grote rol van vrijheid in haar leven.



Geraldine vertelt: ‘De eerste keer was met een meisje dat door een wildvreemde man naar werd bejegend. Ik riep keihard: “Jooh! Wat gebeurt hier?” Leverde me een blauw oog op. En de tweede keer was met een dronken vriend en een meisje. Ik sprong erin om de boel te sussen, bedoelde het goed, maar zij haalde meteen vol uit en ik kreeg vier slagen in mijn gezicht. Ik was verstijfd, ik kan niet eens terugslaan. Dat meisje is in de cel beland en moest me een boete betalen. Justice! Dacht ik toen. Voelde toch goed. Was ik 24’



Over de afstand met haar vader (die ze na haar 5e jaar niet meer heeft gezien) zegt Geraldine: ‘Ons contact is langzaam verwaterd. Nog steeds een hoofdthema, waar ik mee bezig ben. Ik wil hem ooit weer graag ontmoeten, maar zit midden in een fase waarin ik erover dub hoe en wat. Ben er nog niet uit. Hij wordt ouder, is al in de zeventig, dat besef heb ik, zoveel tijd is er niet meer’.



Haar moeder stond er dus alleen voor. Geraldine zegt: ‘Ze heeft heel veel opgegeven. Ze was alleen, dus moest ze de kost dubbel verdienen en ze was er toch altijd voor ons. Ik weet niet wat ik zou doen als ik een kind zou hebben. Dat wil ik overigens wel erg graag. Ik heb nu net de eerste babyshower van de vriendinnengroep achter de rug en dan denk ik wel: nou, over een paar jaar… Ja. Nog even wachten, maar ik zou het fantastisch vinden.’



De editie ‘Freedom!’ van WENDY Magazine gaat over vrijheid met verschillende gezichten. Een grote gids voor moeders met tips om ook een ‘vrije’ vakantie te ervaren, Kim Feenstra heeft Ruba Zai (mode- en beautyvlogster) gefotografeerd en een hartverscheurend verhaal van een Nederlands echtpaar tijdens de orkaan Irma op Sint Maarten.