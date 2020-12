9 op de 10 mensen in ontwikkelingslanden hebben in 2021 mogelijk geen toegang tot vaccin.



Den Haag, 9 december 2020. Oxfam Novib waarschuwt, samen met andere organisaties van de People’s Vaccines Alliance, dat in 69 landen slechts 1 op de 10 mensen gevaccineerd zal kunnen worden in 2021, tenzij overheden en farmaceuten actie ondernemen om de beschikbaarheid van vaccins te vergroten. Rijke landen hebben inmiddels genoeg vaccins opgekocht om hun totale bevolking 3 x te kunnen vaccineren.



Esmé Berkhout, beleidsadviseur Oxfam Novib: “Rijke landen hebben al meer dan de helft van de wereldwijde voorraad van potentiële coronavaccins opgekocht, voor armere landen blijft er weinig over. Het huidige systeem plaatst winsten van farmaceutische bedrijven boven het beëindigen van de pandemie, dat is onacceptabel. Overheden moeten eisen gaan stellen aan farmaceuten om technologie en kennis te delen, zodat er genoeg vaccins gemaakt kunnen worden voor iedereen die het nodig heeft.”



Rijkere landen hebben genoeg doses opgekocht om hun hele bevolking tegen het einde van 2021 bijna drie keer te kunnen vaccineren, als de betreffende vaccins worden goedgekeurd. Canada staat bovenaan de lijst, het land heeft dan voldoende vaccins om elke Canadees vijf keer te kunnen vaccineren. Rijke landen, waar slechts 14 procent van de wereldbevolking woont, hebben tot nu toe 51 procent van alle meest veelbelovende vaccins opgekocht.



Uit de analyse, gebaseerd op de deals tussen landen en de acht belangrijkste vaccinkandidaten, blijkt dat 69 lage- en lage-middeninkomenslanden het risico lopen achterop te raken bij de aanpak van de pandemie, door een tekort aan vaccins. Vier van de 69 landen - Pakistan, de Filippijnen, Kenia en Oekraïne - hebben samen meer dan 1,7 miljoen coronagevallen gemeld. De gebruikte gegevens voor de analyse zijn verzameld door het wetenschappelijke informatie- en analysebedrijf Airfinity.