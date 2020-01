Save the Children: ‘Geef Australische kinderen psychosociale steun'

Save the Children in Australië vangt op verschillende plekken kinderen op die slachtoffer zijn geworden van de bosbranden. De kinderhulporganisatie wijst op het belang van psychosociale hulp binnen de reddingsoperaties.



“Natuurrampen van dit formaat kunnen grote en langdurige impact hebben op het welzijn van kinderen”, zegt Paul Ronalds, directeur van Save the Children in Australië. “Daarom is het belangrijk om ook op de lange termijn kinderen emotionele steun te blijven geven.”



Hulpteams van Save the Children in Albury, Bairnsdale en Morwell vangen kinderen en hun familieleden op in zogenoemde ‘Child Friendly Spaces’. Hier kunnen ze tot rust komen en weer even kind zijn. Ook kunnen ze in gesprek gaan met kindertherapeuten.



“Het is hartverwarmend om te zien dat kinderen die deze ramp meemaken in onze ruimtes weer even kind kunnen zijn en tot zichzelf komen. Simpele dingen als spelen en activiteiten met ze doen kan al helpen”, aldus Ronalds.



Op de korte termijn zet Save the Children tenten neer waar kinderen veilig kunnen spelen en psychologische hulp krijgen. Op de lange termijn wil de organisatie zich richten op emotioneel herstel, door langdurige psychosociale zorg te bieden. Naast de opvangplekken voor kinderen, zette Save the Children afgelopen zomer al evacuatiecentra op in Wagga Wagga,Taree en in Adelaide Hills.



Doneren voor onze hulpacties voor kinderen in Australië kan via deze link: https://actie.savethechildren.nl/donatie-australie...



Woordvoerders ter plaatse - waaronder Evan Schuurmans (half Nederlands) - zijn beschikbaar voor interviews (op aanvraag via ondergetekende).