PERSBERICHT



Novisource: Oproeping AVA en publicatie jaarverslag 2019



Amsterdam, 15-5-2020







Algemene Vergadering van Aandeelhouders



Op 26 juni 2020 zal de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (“AVA”) van Novisource plaatsvinden. De vergadering vangt aan om 10.00 uur en vindt plaats in (1101 BE) Amsterdam, Hoogoorddreef 56-L, ten kantore van de Vennootschap. Tevens deelt Novisource mee dat het Jaarverslag 2019 beschikbaar is gesteld via de website.







De agenda voor de vergadering, alsmede de toelichting en bijlagen zijn vanaf vandaag beschikbaar op de website: https://novisource.nl/investor-relations. De vergaderstukken zijn eveneens (kosteloos) beschikbaar ten kantore van de vennootschap en kunnen per e-mail worden opgevraagd op ir@novisource.nl. In verband met het Covid-19-virus zal het bestuur van de Vennootschap de Vergadering zoveel mogelijk digitaal plaats laten vinden.



Dit is een mededeling op grond van artikel 17 van de EU Verordening Marktmisbruik 596/2014.



Voor meer informatie:



Frank Lagerveld, CEO



ir@novisource.nl



























Over Novisource N.V.



Novisource (NOVI: AEX) is specialist in change management. Novisource staat midden in een dynamische wereld die draait om verandering en vernieuwing. Deze tijd vraagt om consultants met een specifiek specialisme. Unieke professionals die in staat zijn om resultaat te bereiken binnen werkthema's als regulatory change, information services, information security en digital transformation. Dagelijks vertalen onze consultants actuele thema’s op het gebied van business en IT naar de bedrijfsvoering van organisaties in met name de financiële sector. Zo helpt Novisource haar opdrachtgevers met het realiseren van veranderambities. Novisource is tevens gespecialiseerd in het verbeteren en verrijken van bedrijfsprocessen. Of het nu gaat om applicatie integratie (SOA) of business proces management (BPM). Bezoek voor meer informatie over Novisource N.V. of haar werkmaatschappijen onze website https://novisource.nl.