'Veel daken zijn niet bestand tegen hevige sneeuwval'

Dit is een expertquote van Arjen van der Drift van Kiwa, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Gevel van woning Raymond van Barneveld in Den Haag ingestort | NU - Het laatste nieuws het eerst op NU.nl



Nederland heeft momenteel te maken met de hevigste sneeuwval in jaren. Sneeuw, sneeuwophoping en straks smeltwater kunnen leiden tot een dakinstorting of andere problemen. Als een dak of dakconstructie op de juiste manier is ontworpen en uitgevoerd, is er doorgaans geen reden tot zorg.



Toch blijken er bij dit soort sneeuwomstandigheden altijd nog daken te zijn die niet bestand zijn tegen hevige sneeuwval. Behalve door bovengenoemde fouten bij ontwerp en uitvoering, kan ook onvoldoende onderhoud hiervan de oorzaak zijn. Ook het aanbrengen van een zonne-energiesysteem zónder dat de dakconstructie hierop is getoetst, kan voor ernstige problemen zorgen. Let onder deze sneeuwomstandigheden goed op uw dak. Bij een te grote hoeveelheid sneeuw op het dak kan het nodig zijn dit te laten verwijderen om instorting te voorkomen.



Arjen van der Drift is divisiedirecteur bij Kiwa BDA, testlaboratorium en consultancy op het gebied van dak- en gevelconstructies en -materialen.