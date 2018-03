Uitnodiging: Culinaire ‘mindfuck’ in Van Nelle Fabriek

Vegan proeverij | ‘the next level’ in catering



Datum: 3 april

Tijdstip: 11.15 – 15.45 uur

Locatie: Van Nelle Fabriek | In de Test Kas tijdens The Next Event



Van Nelle Fabriek Events presenteert 3 april ‘the next level’ in catering aan de event-wereld. Een volledig vegan menu, dat alle verwachtingen moet overstijgen in smaak en presentatie. Chefkok Friedjof zorgt voor ware 'mindfucks' als hij gasten zijn gerechten serveert. Van ontbijt en bitterbal tot echte culinaire hoogstandjes, er komen alleen maar plantaardige producten aan te pas.



Henk van Maanen, directeur Van Nelle Fabriek Events, nodigt je van harte uit voor een ‘vegan proeverij’ in de ‘Test Kas’ tijdens The Next Event in de Van Nelle Fabriek. Gaat jouw hart ook sneller kloppen van de vegan kunstwerkjes die Friedjof Kempenaar bereidt? Wij zijn benieuwd naar jouw mening!



Ben je aanwezig bij deze game-changing proeverij tussen 12.45 en 13.30 uur?



Je bent ook van harte welkom om 11.15 - 11.45 uur of om 15.15 - 15.45 uur. Dan worden tastings georganiseerd voor de eventwereld.



Meld je aan via pers@brandurbanagency.com | 010-4333500.



The Next Event is een kennisfestival voor opdrachtgevers en organisatoren van evenementen waar het nieuwste van het nieuwste voor de eventwereld wordt gepresenteerd.



Steeds meer bedrijven zijn zich bewust van hun ecologische footprint. Van Nelle Fabriek Events draagt graag bij aan hun duurzame doelstellingen. Nu ook door haar klanten de mogelijkheid te geven om te kiezen voor een volledig vegan menu tijdens een event in de Van Nelle Fabriek. Van Nelle Fabriek Events ontwikkelde samen met Chefkok Friedjof en Grand Catering the next level in catering. Het vegan menu kan geserveerd worden aan kleine en grote groepen van 2 tot wel 7000 gasten.