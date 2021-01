Gerard Penning nieuwe commissaris Alliander

De aandeelhouders van Alliander hebben ingestemd met de benoeming van Gerard Penning als lid van de Raad van Commissarissen. Hij is met ‘versterkt recht van aanbeveling’ van de Ondernemingsraad door de Raad van Commissarissen voorgedragen aan de aandeelhouders. De heer Penning wordt met ingang van 1 februari 2021 voor een periode van vier jaar benoemd.



Annemarie Jorritsma, voorzitter van de Raad van Commissarissen Alliander: ‘Wij zijn zeer verheugd om Gerard Penning te verwelkomen in de Raad van Commissarissen. Met zijn ruime bestuurlijke ervaring en specifieke kennis op het gebied van human resource management en duurzame energievoorziening, kan hij een belangrijke bijdrage leveren aan het toezicht van de Raad van Commissarissen op de activiteiten van Alliander.”



Gerard Penning (1963) begon in 1990 zijn carrière bij Shell waar hij verschillende management en bestuurlijke posities heeft bekleed op het gebied van retail, marketing & sales en human resource. Vanaf 2013 tot medio 2020 was hij Executive Vice President van HR Downstream bij Shell. In 2020 maakte hij als Chief Human Resources Officer (CHRO) de overstap naar ABNAMRO bank. Daar is hij tevens lid van het Executive Committee. Naast zijn werk voor ABNAMRO bank is de heer Penning sinds 2018 lid van de Administrative Board van de internationale organisatie Sustainable Energy for All (SEforALL).



Penning over zijn benoeming: “Alliander speelt een belangrijke rol in de energietransitie. Een maatschappelijke rol die vraagt om een goede samenwerking en om een cultuur die open staat voor nieuwe en innovatieve oplossingen. De organisatie heeft veel (technische) kennis en inzicht die nodig is voor de vele complexe vraagstukken die er zijn. Met mijn ervaring in de energiesector en specifiek op het terrein van human resources kijk ik ernaar uit om de Raad van Bestuur van Alliander te mogen ondersteunen en adviseren.”



Penning treedt toe tot de auditcommissie. Hij vult de vacature in die in mei 2020 is ontstaan door het vertrek van Govert Hamers. Met de aanstelling bestaat de Raad van Commissarissen van Alliander per 1 februari uit: Annemarie Jorritsma (voorzitter), Bert Roetert, Frits Eulderink, Thessa Menssen en Gerard Penning.