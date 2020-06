Exoskelet MyoSuit helpt ex-Coronapatiënten snel weer lopen

HERZELE – Covid-19 patiënten die na een wekenlang verblijf op de IC lijden aan spierzwakte (ICUAW), kunnen met behulp van het soft-exoskelet MyoSuit snel weer zelfstandig leren lopen en bewegen. Dankzij de inzet van dit spierpak kan hun lange revalidatietraject aanzienlijk verkort worden.



Onlangs begon in het Belgische Geel de eerste ex-Coronapatiënt te revalideren met een MyoSuit, nadat hij weken op de IC had gelegen. ,,Zonder dit pak kon hij slechts tien meter schuifelen achter zijn rollator. Met de MyoSuit kon hij twee trappen af, daarna een halve kilometer lopen en weer twee trappen op. Hij is weer buiten geweest, zag zijn mobiliteit toenemen en was heel enthousiast”, vertelt Ronald Blok van Neuro-Bionics, onderdeel van medische groep B&Co, dat het pak in de Benelux op de markt brengt. Hij verwacht dat diverse ziekenhuizen en revalidatiecentra in Nederland en België het exoskelet gaan gebruiken voor ex-Coronapatiënten.



MyoSuit is een jaar geleden in Zwitserland ontworpen voor de revalidatie van mensen die niet in staat zijn om zelf te bewegen. Bijvoorbeeld voor patiënten die een hersenbloeding hebben gehad, patiënten met onvolledig ruggenmergletsel, spierdystrofie, MS en Intensive Care Acquired Weakness (ICUAW), oftewel spierzwakte. Aan dat laatste lijden ook de duizenden Coronapatiënten die de afgelopen maanden in Nederland en België op de intensive care terecht kwamen, waar ze aan de beademing werden gelegd. Zij hebben nauwelijks spierkracht, klagen over stijfheid, slapende handen en voeten, zenuwpijn en problemen met balans en stabiliteit. Hoe langer de opname op de IC, hoe langer deze mensen moeten revalideren.



Bij de behandeling van ICUAW is het belangrijk dat patiënten zo vroeg mogelijk beginnen met oefenen en actief bewegen, want dat bevordert het herstel. Op zoek naar een bruikbaar exoskelet voor deze behandeling stuitte het team van Neuro-Bionics op MyoSuit. Dit is een soft-exoskelet van slechts vijf kilo dat maximaal 40 procent van de spierfunctie overneemt. ,,Het is in feite een spierpak en veel lichter dan de grote robotpakken voor mensen met permanente verlamming of een dwarslaesie. Dat blijkt nu ook goed inzetbaar voor mensen met Covid-19”, legt Blok uit.



Inmiddels zijn in de hele Benelux fysiotherapeuten en revalidatieartsen benaderd. MyoSuit helpt revaliderende patiënten bij het lopen, opstaan, zitten en traplopen door hun knieën, heupen en enkels te ondersteunen. Met behulp van een opgeleide fysiotherapeut kunnen mensen tijdens de training hun spieren actief gebruiken omdat ze de bewegingen zelf uitvoeren. Blok: ,,Dit exoskelet kan een belangrijk hulpmiddel zijn in de revalidatie van Covid 19-patiënten. We vallen nu vaak terug op oude bestaande methodes zoals bewegingstherapie. Dan duurt het erg lang voor je effect ziet. Door de inzet van dit spierpak kun je het hele revalidatietraject enorm versnellen.”