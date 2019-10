Handelsmissie NL- India Wederom Groot Succes

Nederland was het partnerland voor de 25e jubileumeditie van de NL-India Handelsmissie die afgelopen week plaatsvond. Nederland en India hebben al meer dan 10 jaar een zeer innovatieve en goede samenwerking met elkaar die zich onder andere richt op verbeteren van international business. INCO Business Group was hier, net als vorig jaar, aanwezig met andere Nederlandse ondernemers, ministers én Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima.



Het bouwen van bruggen tussen India en Nederland was het hoofddoel van deze missie. Het was in het bijzonder een perfecte gelegenheid om internationaal ondernemerschap tussen de twee landen te verbeteren. De editie van vorig jaar leverde volgens de Rijksoverheid al meer dan 170 miljoen euro aan contracten op en natuurlijk hoopt men dit jaar op nóg mooiere resultaten.



“De trade mission was een geweldige en vruchtbare ervaring, waarin we op een persoonlijk en constructief niveau ondernemers, bedrijven en overheidsinstellingen konden bereiken. De ondertekening van de MoU met CEO Hrishikesh Datar en de inspirerende ontmoetingen met onze klanten en Indiase vrienden waren de persoonlijke hoogtepunten voor mij, en ze benadrukken het sterke geloof in persoonlijk contact dat we hebben bij INCO Business Group. We kijken uit naar veel meer zakelijke transacties in opkomend India!”, Berend Buningh - Business Development Director at INCO.



Meer dan 50 oprichtingen volgend jaar



Gisteren zijn tijdens het officiële Holland Trade Diner zijn ook mooie partnerships getekend. Eén hiervan is het veelbelovende partnership tussen India's grootste online formatie-agent en juridische dienstverlener; VakilSearch en INCO Business Group uit Breda. Een samenwerking die naar verwachting concreet meer dan 50 oprichtingen in Nederland per jaar zal bewerkstelligen.



“Onze samenwerking zal een geweldige stap zijn om wereldwijd ondernemerschap mogelijk te maken door Indiase bedrijven een soepele landing laten maken op de Europese markt. VakilSearch heeft uitstekend werk verricht door het proces van het starten van een lokaal bedrijf in India te vereenvoudigen, en hun expertise zal nuttig zijn om dit proces ook voor overzeese expansie te vereenvoudigen”, aldus Dennis Vermeulen - CEO INCO Business Group



“Ik kijk uit naar de samenwerking met INCO - de grootste Nederlandse formation agent. Met deze samenwerking kijkt VakilSearch ernaar uit om meer waarde toe te voegen aan het startup ecosysteem in India; met name Nederlandse bedrijven die hun bedrijf willen uitbreiden naar India. Daarnaast biedt dit partnerschap ook voor Indiase startups mogelijkheden op gebied van wereldwijd ondernemerschap.” zei Mr. Hrishikesh Datar, Founder & CEO van VakilSearch tijdens een interview.



NL India Tech Summit



De Netherlands-India Technology Summit vond plaats in New Delhi, India op 15-16 oktober 2019. De Tech Summit is een initiatief van de Indiase overheid, waar elk jaar meer dan 1.000 Indiase bedrijven, organisaties en senior regeringsvertegenwoordigers aanwezig zijn. Voor INCO was dit een prachtige kans om bestaande en nieuwe klanten te ontmoeten om verder te praten over de kansen die het Nederlands’ vestigingsklimaat biedt.



INCO heeft jarenlange ervaring in het helpen van Indiase bedrijven om hun Nederlandse bedrijf te starten en heeft een groot netwerk van belangrijke partners opgebouwd die hun klanten kunnen helpen met complexe problemen.



Op deze manier wordt dus ook de Nederlandse markt toegankelijk voor de Indiase markt!