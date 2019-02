Klaar voor de volgende stap met De Brabantse Metaaldagen

Spraakmakende sprekers én onderwerpen op vernieuwende metaalbeurs



Het nieuwe evenement De Brabantse Metaaldagen is een unieke combinatie van vakbeurs en congres en vindt plaats van 10 t/m 12 april 2019 in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. Het wordt een productief event, met sprekers, exposanten en een zeer relevant thema: procesoptimalisatie, digitalisering en productieverbetering in de metaal- en maakindustrie. Bezoekers krijgen hier vele oplossingen aangereikt die hen helpen bij het bereiken van een Smart Industry.







Er hebben zich al veel exposanten ingetekend voor het event en de sprekersprogramma’s zitten zelfs al helemaal vol. Beursorganisator United Industrial Fairs wil uitkomen op zo’n 130 deelnemers en dit aantal is inmiddels bijna bereikt. Zowel het actuele thema als de opzet van de beurs blijkt dus goed gekozen te zijn.



Optimalisatie van processen en het beursprogramma



De Brabantse Metaaldagen zijn specifiek gericht op de metaalsector en zullen volledig in het teken staan van procesoptimalisatie en productieverbetering. De organisatie van de beurs trekt deze efficiëntie en optimalisatie ook door in de selectieprocedure: alleen potentiële deelnemers die daadwerkelijk iets toe te voegen hebben aan het thema, worden toegelaten.



Door deze strakke focus wordt de beurs tenminste echt zinvol en inspirerend voor de bezoeker. Daarnaast houdt het de bedrijven scherp en kan het voor een noodzakelijke trigger zorgen om verder te denken. Vaak blijken bedrijven die in eerste instantie zijn geweigerd, toch waardevolle inzichten te kunnen delen over het thema.



De weg naar Industrie 4.0



In de maakindustrie is vooral behoefte aan goed gekwalificeerd personeel. Men is op zoek naar oplossingen om meer productie te draaien met het huidige of minder personeel. Kortom, de klant is vooral op zoek naar manieren om snelle productieverbeteringen te realiseren.



Deze verbeteringen kunnen bereikt worden met grote én kleine oplossingen, zoals een nieuwe machine, automatisering, betere software of opleiding van het personeel, maar ook het tijdig leveren van het juiste materiaal en gereedschap. Alles wat kan helpen bij het efficiënter en productiever maken van bedrijven op weg naar Industrie 4.0, is het onderzoeken waard.



Oplossingen op de Brabantse Metaaldagen



Grofweg zijn er drie onderdelen te onderscheiden op de Brabantse Metaaldagen. Er is een vakbeurs met exposanten, een congres met keynotespeakers, en presentaties van seminar-sprekers, die soms tevens als exposant aanwezig zijn. Alle presentaties moeten te maken hebben met het thema van de beurs. De bezoeker van de Metaaldagen kan zo op allerlei manieren oplossingen vinden voor productieverbetering en het optimaliseren en beheersen van bedrijfsprocessen.



Congres met keynote speakers



Er zullen verschillende spraakmakende keynotespeakers, uit verschillende deelgebieden binnen de metaal- en maakindustrie, waaronder:



-Dr. Biba Visnjicki, Director Business Development voor de Nederlandse afdeling van het Fraunhofer Instituut voor toegepaste wetenschap, en toegewijd in het ondersteunen van de maakindustrie met technologische oplossingen.



-Peter Hoogerhuis, Operations Manager bij Philips in de fabriek in Best, met als grote kracht additive manufacturing in de wereld van medische componenten.



-Bert Jan Ouwerkerk, Plant Manager Sheet Metal Components Plant bij DAF Trucks, gespecialiseerd in lean material flow, projectmanagement, controlling en accounting.



- Stewart Lane, corporate manager bij het Britse Renishaw en een spil in de internationale additive manufacturing-wereld. Zijn motto is: ‘sharing knowledge between the players.’



- Tom Tischner, CEO van Axoom, de ‘digitale dochter’ van Trumpf. Zijn taak: meebouwen aan een goed platform voor IoT voor de metaalwereld.





Seminar-sprekers



Aanwezigen op de beurs kunnen ook kennis opdoen via negen uiteenlopende presentaties sprekers tijdens het seminar-gedeelte. Hierbij zullen in ieder geval de volgende bedrijven acte de présence geven:



-ING zal spreken over de kansen die er zijn voor toeleveranciers in de snelgroeiende hightechindustrie, en de aanpassingen die nodig zijn om kans te maken op orders.







-Wouter van Halteren van Halter CNC Automation zal ingaan op de verschillende fases die een organisatie kan en moet doorlopen tijdens de reis naar Industry 4.0.







-Isah Business Software biedt oplossingen voor procesoptimalisatie vanuit zijn eigen, unieke discipline. Redelijk uniek voor een metaalbeurs, waarbij de focus meestal ligt op tastbare onderdelen als machines en materiaal.





Exposanten



Uiteraard zal de beursvloer gevuld zijn met stands van uiteenlopende exposanten. Enkele bedrijven die hun producten of ideeën zullen presenteren zijn Trumpf Nederland B.V., Gibas, Dormac CNC Solutions, ASTES4 en Olmia Robotics. Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich overigens nog steeds aanmelden op de site en hun eigen stand op de beurs reserveren.



De Metaaldagen: samen naar een Smart Industry



De metaalindustrie is volop in beweging en beschikt over vele vaklieden en experts die niet kunnen wachten om hun kennis te delen. Want dat is de manier om de branche als geheel op weg te helpen naar een Smart Industry: door elkaar te inspireren, scherp te houden en samen te werken. En de aankomende Brabantse Metaaldagen zijn de ideale plek om onze collectieve kennis te verrijken en de concurrentiepositie van de Nederlandse maakindustrie te versterken.