Singer Laren dolblij met schenking schilderij Max Liebermann

Dolblij is Singer Laren met de schenking van een schilderij van de beroemde Duitse impressionist Max Liebermann (1847-1935). Het gaat om het schilderij Gehendes Mädchen dat Liebermann in 1897 op de Brink in Laren schildert. De vlotte olieverfschets is een schenking van het Duitse verzamelaarsechtpaar Bühler-Brockhaus. Het is het eerste Larense schilderij van Liebermann in Nederlands openbaar kunstbezit. Gehendes Mädchen is van 30 juni t/m 23 augustus te zien in de presentatie Liebermann in Laren.



Liebermann in Laren



Aangetrokken door Rembrandt en Frans Hals komt Liebermann vanaf 1871 vaak naar Nederland en raakt hier bevriend met de schilder Jozef Israëls.Tijdens Liebermann’s huwelijksreis in 1884, neemt Israëls het jonge stel mee naar het kunstenaarsdorp Laren. Liebermann is op slag verliefd en keert er vele malen terug. Op de Brink tekent hij schetsboeken vol, schildert er dit schoolgaande meisje en maakt er schetsen voor schilderijen die hij later in zijn atelier in Berlijn zal uitwerken.



Max Liebermann en Jan Veth



In Laren raakt Liebermann bevriend met de kunstenaar Jan Veth (1864 - 1925). Veth leert Liebermann etsen, lithograferen en adviseert hem bij publicaties en tentoonstellingen. Liebermann introduceert op zijn beurt Veth bij zijn Berlijnse kunstenaarsvrienden. Samen schilderen ze de 'Larense meisjes'. Het is Veth die Liebermann de Vlasschuur in Laren wijst; een plek waar volwassenen en kinderen vlas aan het spinnen zijn. Het schilderij De Vlasschuur wordt zijn beroemdste werk en in 1888 krijgt het schilderij een gouden medaille bij een Internationale tentoonstelling in München. In de presentatie Liebermann in Laren presenteert Singer Laren het Larense meisje van Liebermann naast het Larens meisje met korenbloemen van Jan Veth.



Liebermannloop



Bij de presentatie introduceert Singer Laren de 'Liebermannloop'. Een wandeling van ca. 1 uur langs de plekken die Liebermann bezocht en schilderde; ook andere kunstenaars die rond die tijd in Laren woonden en werkten komen in de wandeling aan bod, zoals Wally Moes die in 1884 over haar eerste ontmoeting met Liebermann schrijft: “Alles aan hen blonk van fijnheid en nieuwheid, mantels, portmanteaux, tot de smetteloze schilderkist van mooi hout toe.” De wandelroute is te vinden op een interactieve kaart van de gratis app 'Spacetime Layers', onderweg zijn op de stoep icoontjes van het meisje aangebracht.