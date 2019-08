Topsporters onthullen eigen beperking en onderstrepen talent

Amstelveen, 26 augustus 2019 - In een campagne van de jaarlijkse Uniek Sporttalent Verkiezing, onthullen o.a. topsporters Kjeld Nuis, Laura Dijkema, Tess Wester en Niek Kimmann hun eigen beperking en onderstrepen ze het talent van gehandicapte sporters.



Zet een streep door beperking en onderstreep talent

Tijdens de Uniek Sporttalent Verkiezing kan iedereen met een beperking genomineerd worden als Uniek Sporttalent. In de campagne van de verkiezing wordt er met de slogan “Zet een streep door beperking en onderstreep talent” nadrukkelijk aandacht gevraagd om de focus te leggen op het talent van de gehandicapte sporter, in plaats van op de lichamelijke-, en/of verstandelijke beperking.



Topsporters onthullen beperking

Bij veel sporters ligt de focus altijd op hun talent, maar voor sporters met een handicap ligt de focus vaak op hun beperking. Het is tijd om daar verandering in te brengen. Daarom onthullen verschillende topsporters hun eigen beperking en vragen ze om gelijkheid in de sport. Zo zegt Olympisch Kampioen Kjeld Nuis:



“Iedereen is beperkt op zijn of haar eigen manier. Alleen wordt er bij mij nooit naar mijn beperkingen gekeken, maar ligt de focus altijd op mijn talent. Maar ook ik heb mijn beperkingen, zo ben ik bijvoorbeeld door mijn topsport altijd bang om ziek te worden. Daarentegen kijkt iedereen bij Sara eerst naar haar handicap en niet naar haar talent. Daar moet verandering in komen. Ik zet een streep door beperking en onderstreep talent. Daarom nomineer ik Sara als Uniek Sporttalent.”



Maar niet alleen Kjeld onthult zijn beperking en nomineert zijn unieke sporttalent. Ook BMX-kampioen Niek Kimmann, volleybalster Laura Dijkema en keepster van het Nederlands handbalteam Tess Wester onthullen hun beperking en nomineren hun Unieke Sporttalent.



Uniek Sporttalent Verkiezing

De Uniek Sporttalent Verkiezing is een initiatief van Uniek Sporten, onderdeel van Fonds Gehandicaptensport. Tot 16 september kunnen gehandicapte sporters op de website www.unieksporttalent.nl genomineerd worden in drie verschillende categorieën (lichamelijk, verstandelijk en teams) om mee te doen aan de strijd voor de titel: Uniek Sporttalent 2019. Op basis van het aantal stemmen en het oordeel van een deskundige jury, bestaand uit o.a. Esther Vergeer, John van den Brom, Yvonne van Gennip en Jetze Plat wordt de winnaar per categorie gekozen. De Uniek Sporttalent Award wordt uitgereikt tijdens het gala van de Gehandicaptensport in de Johan Cruyff Arena op 29 oktober aanstaande.



Nomineer nu jouw Uniek Sporttalent 2019

Dus ken jij een uniek talent die dit jaar een bijzondere prestaties heeft neergezet en waarbij zijn of haar talent echt een keer onderstreept mag worden? Nomineer diegene dan net als Kjeld, Laura, Tess en Niek vóór 16 september op www.unieksporttalent.nl en zet een streep door beperking en onderstreep talent!