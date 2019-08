Siebe Weide vertrekt bij de Museumvereniging

Siebe Weide gaat de Museumvereniging na ruim twaalf jaar verlaten. Hij begon in 2006 als directeur van de Nederlandse Museumvereniging en de stichting Museumkaart. Na de fusie met de Vereniging van Rijksmusea in 2014 bleef hij de directie voeren. Dit najaar richt hij zich op zijn taak als voorzitter van de Code Culturele Diversiteit, die onder zijn leiding wordt vernieuwd.



Onder leiding van Siebe Weide is de vereniging een invloedrijker speler geworden waar het gaat om het museumbeleid van de overheid. Impactvolle vraagstukken zoals de afstoting van museale objecten, het herkomstonderzoek naar naziroofkunst en de toekomst van het museumbestel zijn door de vereniging keer op keer met overtuiging opgepakt. Ondertussen kreeg de Museumkaart een miljoen klanten erbij en kregen kinderen met Museumkids hun eigen platform. Het Museumweekend werd een Nationale Museumweek. En met het Museumcongres en de Museumkennisdag biedt de vereniging jaarlijks volop inspiratie, verdieping en netwerkmogelijkheden. “Het bestuur is Siebe Weide bijzonder erkentelijk voor zijn bijdragen aan het versterken van het publieke belang van musea”, aldus Irene Asscher-Vonk, voorzitter van de Museumvereniging en stichting Museumkaart.



Weide kijkt met plezier terug op zijn tijd bij de vereniging. “Werken voor de Nederlandse musea is een groot genoegen geweest. Afgelopen decennium was een ware renaissance van onze musea gaande, die inmiddels tot de top van Europa behoren. Dat ik met mijn collega’s daar een steentje aan heb mogen bijdragen maakt me zeer dankbaar. Nu neem ik eerst de tijd om me op mijn toekomst te richten. Vrij naar David Bowie: ik weet niet waar ik heen ga, maar ik beloof dat het niet saai zal zijn.”



Mirjam Moll is de komende periode waarnemend directeur.



