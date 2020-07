Femcademy Zomerfestival maakt trainingen voor alle vrouwen bereikbaar

Corona, 23 zelfstandige trainers én de diepe wens om zoveel mogelijk vrouwen in alle denkbare beroepsgroepen te empoweren. Dat zijn de ingrediënten die leidden tot het begin van Femcademy. Komende maandag start Femcademy met het Zomerfestival, een carrousel van zo’n 50 waardevolle en laagdrempelige online workshops voor en door vrouwen.



Ineens stond in maart de wereld stil, zeker voor trainers. Door het coronavirus viel het werk voor aanbieders van trainingen en workshops van het ene op het andere moment weg. ‘Live’ aanbieden was immers niet meer mogelijk. Los van de dagelijkse drukte ga je nadenken. Nadenken over wat je altijd al wilde doen. En die droom daadwerkelijk uit laten komen.



Dat laatste is wat Leontine Tacoma deed. Leontine, senior communicatietrainer en auteur van Dat klopt! Zakelijk schrijven, heeft als persoonlijke missie het versterken van de ontwikkeling en positie van vrouwen. Op het werk, thuis, in relaties en als individu. Haar droom was al langer om laagdrempelige trainingen aan te bieden. Trainingen waarin alle aspecten van het leven aan bod komen. Van vrouwen, voor vrouwen.



Eenmaal tot stilstand gekomen door de coronacrisis, vroeg zij vijf andere toptrainers uit haar netwerk om mee te denken over het realiseren van haar droom. Zo ontstond in een mum van tijd Femcademy. Een platform met een naam die past bij de visie op empowerment voor vrouwen. Stevig als een huis, uitgaand van de kracht van vrouwen en met een holistische insteek. Een platform dat tegelijkertijd een ferm fundament is voor zzp’ers om hun trainingen rechtstreeks aan te bieden.



Femcademy Zomerfestival



Femcademy is een netwerk van ervaren vrouwelijke trainers dat een breed en toegankelijk trainingsaanbod voor vrouwen nastreeft. Op 6 juli gaat Femcademy van start met het online Zomerfestival. Op www.femcademy.nl kunnen vrouwen zich inschrijven op korte zomerse workshops in een ontspannen sfeer. Femcademy biedt tijdens het Zomerfestival drie weken lang online interactieve workshops door toptrainers aan. De workshops zijn divers, van persoonlijke ontwikkeling tot spiritualiteit en huis-tuin-en-keukenonderwerpen. De kosten zijn bewust laag gehouden en bedragen 75 euro voor het volgen van 3 workshops.