Aanbod artistieke beroepen blijft ver achter bij de vraag

Dit blijkt uit een analyse naar de samenstelling van de werkzame beroepsbevolking. Deze sluit niet aan bij de persoonlijkheidskenmerken van Nederlanders. De beroepsbevolking van Nederland wordt vooral gedomineerd door beroepen die te typeren zijn als realistisch en conventioneel. Denk bij realistische beroepen aan fysieke beroepen als monteur, bouwvakker en chauffeur. Bij conventionele beroepen kun je denken aan organisatorische beroepen als accountant en administratief medewerker. Niet iedereen ambieert een dergelijk beroep. Aan de andere kant blijft het aanbod van artistieke beroepen ver achter bij het aantal mensen dat graag een creatief beroep zou willen uitoefenen.



Je kunt beroepen indelen op basis van de volgende zes persoonlijkheidskenmerken. Deze zijn realistisch, intellectueel, artistiek, sociaal, ondernemend en conventioneel.



De Nederlandse beroepsbevolking is als volgt verdeeld over de onderstaande zes persoonlijkheidskenmerken.



-Realistische beroepen (29%). Dit zijn de meer fysieke beroepen zoals monteur bouwvakker en kok.

-Intellectuele beroepen (12%). Dit zijn onderzoekende en analytische beroepen als programmeur, laborant en medisch specialist.

-Artistieke beroepen (2%) Denk aan creatieve beroepen als fotograaf, interieurontwerper en illustrator.

-Sociale beroepen (13%) Dit zijn mensgerichte beroepen in vooral de zorg en het onderwijs.

-Ondernemende beroepen (18%) Managers, verkoopspecialisten en bestuurders vallen onder deze categorie.

-Conventionele beroepen (27%) Dit zijn de beroepen waarbij het van belang is dat je goed georganiseerd en nauwkeurig werkt. Zoals in financiële, juridische en administratieve functies.



Op basis van beroepskeuzetesten blijkt dat de Nederlanders redelijk gelijk verdeeld zijn over deze zes persoonlijkheidskenmerken. Dat betekent dat bij een ideale match het aanbod van beroepen per persoonlijkheidskenmerk rond de 17% zou moeten zijn. Jobpersonality berekende de verdeling van beroepen per persoonlijkheidskenmerk op basis van de cijfers van het CBS.



Kijk voor meer uitleg over de verdeling van beroepen:



https://www.jobpersonality.com/grote-mismatch-tuss...