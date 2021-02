Online persbriefing - Nederland en Ierland: de economische impact van Brexit

David McAllister (EVP, Dutisland): Voorzitter van de UK Coordination Group van het Europees Parlement en de commissie Buitenlandse Zaken. Europarlementariër namens het CDU.

David McAllister (EVP, Dutisland): Voorzitter van de UK Coordination Group van het Europees Parlement en de commissie Buitenlandse Zaken. Europarlementariër namens het CDU. Kati Piri (S&D, Nederland): PvdA-Europarlementariër en rapporteur voor de nieuwe handelsrelatie tussen de EU en het VK. Lid van de EP-commissie Buitenlandse Zaken.

Kati Piri (S&D, Nederland): PvdA-Europarlementariër en rapporteur voor de nieuwe handelsrelatie tussen de EU en het VK. Lid van de EP-commissie Buitenlandse Zaken. Barry Andrews (Renew, Ierland): Lid van de EP-commissie Internationale Handel. Europarlementariër namens Ierse regeringspartij Fianna Fáil.

Maandag 22 februari 202112:45 tot 14:00 uurOnline, via Cisco WebexEngelsepdenhaag@ep.europa.euHet vertrek van de Britten uit de EU raakt heel Europa, maar de economische klap is erg groot in Ierland en in Nederland. Welke impact heeft de Brexit op deze twee landen en wat is de weg vooruit?Tijdens de online persbriefing gaan Europarlementariërs, betrokken bij het proces rond het vertrek van de Britten uit de EU, in op deze vragen.Deze online persbriefing wordt georganiseerd door de Liaisonbureaus van het Europees Parlement in Nederland en in Ierland.