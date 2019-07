Prijsvergelijker Bigshopper breidt uit naar 5 nieuwe landen

Vergelijkingswebsite Bigshopper.nl is het afgelopen jaar (mede door het Google CSS programma) snel gegroeid met inmiddels meer dan 1.000 aangesloten webshops in heel Europa. Bigshopper breidt haar platform uit met 5 Europese landen. Aansluiten (ook voor Bigshopper CSS) als webshop in deze 5 nieuwe landen is volledig gratis.



Bigshopper & Google CSS



Bigshopper is in 2007 ontstaan, maar heeft de snelle groei in het afgelopen jaar met name te danken aan het Google CSS programma. Google heeft in 2017 een boete opgelegd gekregen van 2,4 miljard van de Europese commissie. De boete werd opgelegd in verband met machtsmisbruik van de Google zoekmachine. De Europese Commissie oordeelde dat Google met haar eigen prijsvergelijker (Google Shopping) heeft voorgetrokken in de zoekresultaten (ten nadele van andere prijsvergelijkers).



Google CSS voordelen



Als reactie op het oordeel van de EU heeft Google haar zoekmachine moeten aanpassen. Adverteren in Google Shopping via een prijsvergelijkingswebsite die is aangesloten bij het Google CSS Partnerprogramma levert adverteerders flinke kortingen op. Zo wordt 20% bespaard op de klikkosten in Shopping. Bigshopper is Premium CSS Partner en actief in meer dan 20 landen.



Bigshopper actief in meer dan 20 landen



Sinds deze maand is Bigshopper ook als CSS Partner en prijsvergelijker actief in Finland, Griekenland, Hongarije, Roemenië en Slowakije. Aangezien Google Shopping in deze landen net gestart is, biedt Bigshopper opname van webshops (met of zonder CSS voordelen) in deze 5 nieuwe landen gratis aan.



https://bigshopper.nl/google-css/